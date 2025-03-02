"Шлях до миру - це сила, а слабкість породжує більше війн", - фон дер Ляєн
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прямує до Лондона, щоб висловити постійну підтримку України з боку Європи, яка може призвести до справедливого і тривалого миру в Україні.
Про це вона повідомила у соцмережі Х перед зустріччю міжнародних лідерів у столиці Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я їду до Лондона, щоб засвідчити постійну підтримку України з боку Європи, яка може призвести до справедливого і тривалого миру в Україні", - написала вона.
Шлях до миру – це сила. Слабкість породжує нові війни", - наголосила вона.
"Ми будемо підтримувати Україну, водночас здійснюючи різке посилення європейської оборони", - додала Урсула фон дер Ляєн.
Топ коментарі
+12 Папєрєднік
показати весь коментар02.03.2025 14:30
+8 Gary Grant
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+8 Uhff Ffbj #601383
показати весь коментар02.03.2025 14:32
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дякуйте )(уйлоДоні і )(уйлу.
Щоб вода була гарячою - її треба підігріти.
Для сильного і справедливого миру в Україні - їй треба перемогти росію.
«Ти хотів стіну - ти маєш стіну»
«Ви проголосували за будівництво стіни… Що ж, любі американці, хоча ви й не надто обізнані в географії, адже для вас Америка - це лише ваша країна, а не цілий континент,важливо, щоб ви зрозуміли ще до того, як буде закладена перша цеглина: по той бік стіни - 7 мільярдів людей. Але оскільки ви не дуже знайомі з терміном "люди", давайте назвемо їх "споживачами". Є 7 мільярдів споживачів, які готові замінити свої iPhone на пристрої Samsung чи Huawei менш ніж за 48 годин. Вони також можуть відмовитися від Levi's на користь Zara або Massimo Dutti. Менш ніж за пів року ми легко можемо припинити купувати автомобілі Ford чи Chevrolet і перейти на Toyota, KIA, Mazda, Honda, Hyundai, Volvo, Subaru, Renault або BMW, які технічно кращі за ваші машини.
▫️Хоча це може здатися неймовірним, ми можемо обійтися без Disney і відпочивати на курорті Xcaret у Канкуні, в Мексиці, Канаді чи Європі. Є й інші чудові напрямки в Південній Америці, на Сході та в Європі.
Навіть якщо вам це складно уявити, у Мексиці є бургери, які кращі за McDonald's і мають кращу поживну цінність.
▫️Хтось бачив піраміди в США?
В Єгипті, Мексиці, Перу, Гватемалі, Судані та інших країнах є піраміди з неймовірними культурами.
Ми знаємо, наприклад, що якщо ці 7 мільярдів споживачів перестануть купувати ваші товари, на вас чекає безробіття, і ваша економіка розіб'ється об расистську стіну настільки сильно, що ви благатимете нас її знести.