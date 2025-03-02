"Шлях до миру - це сила, а слабкість породжує більше війн", - фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прямує до Лондона, щоб висловити постійну підтримку України з боку Європи, яка може призвести до справедливого і тривалого миру в Україні.

Про це вона повідомила у соцмережі Х перед зустріччю міжнародних лідерів у столиці Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я їду до Лондона, щоб засвідчити постійну підтримку України з боку Європи, яка може призвести до справедливого і тривалого миру в Україні", - написала вона.

Шлях до миру – це сила. Слабкість породжує нові війни", - наголосила вона.

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"Ми будемо підтримувати Україну, водночас здійснюючи різке посилення європейської оборони", - додала Урсула фон дер Ляєн.