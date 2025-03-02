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Новини підтримка України ЄС Саміт в Лондоні 2 березня
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"Шлях до миру - це сила, а слабкість породжує більше війн", - фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн про підтримку України

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прямує до Лондона, щоб висловити постійну підтримку України з боку Європи, яка може призвести до справедливого і тривалого миру в Україні.

Про це вона повідомила у соцмережі Х перед зустріччю міжнародних лідерів у столиці Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я їду до Лондона, щоб засвідчити постійну підтримку України з боку Європи, яка може призвести до справедливого і тривалого миру в Україні", - написала вона.

Шлях до миру – це сила. Слабкість породжує нові війни", - наголосила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кошта та фон дер Ляєн - Зеленському: ми продовжимо працювати з вами заради справедливого і стійкого миру

"Ми будемо підтримувати Україну, водночас здійснюючи різке посилення європейської оборони", - додала Урсула фон дер Ляєн.

Автор: 

допомога і підтримка (1156) фон дер Ляєн Урсула (762)


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Топ коментарі
+12
"Це ж було вже" © Знову потужна підтримка губами
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02.03.2025 14:30
+8
Блаблабла ....блаблаблабла....
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02.03.2025 14:32
+8
Бачимо вашу силу пирдєжа вже З роки
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02.03.2025 14:32
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"Це ж було вже" © Знову потужна підтримка губами
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02.03.2025 14:30 Відповісти
Блаблабла ....блаблаблабла....
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02.03.2025 14:32 Відповісти
Соплежуї говорять про силу? Наберіться сміливості хоч ракети російські збивати над територією України.
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02.03.2025 14:57 Відповісти
Та хоча б над територією Польщі й Румунії.
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02.03.2025 14:59 Відповісти
А більшии меншого тусає та ше и б"є - затим шо сила є - Європі потрібно об"єднуватися
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02.03.2025 14:32 Відповісти
Новітня Маргарет Тетчер.
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02.03.2025 14:32 Відповісти
ПАРОДІЯ
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02.03.2025 14:34 Відповісти
Бачимо вашу силу пирдєжа вже З роки
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02.03.2025 14:32 Відповісти
Пані прям Сунь Цзи та Цицерон в одному обличчі. Потужно,ліберально все як завжди блаблабла
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02.03.2025 14:33 Відповісти
наразі у Європи і не тільки, з'явилася нарешті реальна нагода подумати самим за себе і відновити науку і ВПК в повному і єдиному комплексі, а не заглядати в писок штатам.
дякуйте )(уйлоДоні і )(уйлу.
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02.03.2025 14:35 Відповісти
Так чому тоді Європа така слаба в військовому плані.
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02.03.2025 14:35 Відповісти
Тому що розраховувала на Штати як і Україна після Будапештського меморандуму.
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02.03.2025 14:38 Відповісти
Якщо США не надаватиме розвіддані з своїх супутників про пуски ракет. Одного цього вистачить для тисяч і тисяч нових трупів. Без Америки країні копита.
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02.03.2025 14:40 Відповісти
Європа надасть, думаю що може, казали по тєліку.
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02.03.2025 14:41 Відповісти
США відмовляються від своїх послуг??? Доведеться з огляду на відчай замінувати усі наші АЕС. Світ боїться тільки божевільних. Одразу знайдуться і супутникові дані, і необхідна зброя, і відповідні грошові кошти. На шмарклежуїв і толерастів ніхто із сильних цього свту не зважає.
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02.03.2025 14:48 Відповісти
Тоді світу доведеться допомогти росії провести швидку контртерористичну операцію, щоб спасти його, світ, від ядерної катастрофи.
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02.03.2025 15:07 Відповісти
Безглуздий суіцид, тут і так демографія як після атомної війни, ще мільйони смертей в перший же рік, мільйони біженців яких відстрілюватимуть на кордоні бо вони страшно фонять. Ми як народ зникнемо. ЯЗ треба застосовувати по ворогу.
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02.03.2025 15:08 Відповісти
Якщо в селян немає хліба - нехай їдять тістечка.
Щоб вода була гарячою - її треба підігріти.
Для сильного і справедливого миру в Україні - їй треба перемогти росію.
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02.03.2025 14:43 Відповісти
А, через тиждень, коли потрібно робити конкретні кроки, ми не хочемо екскалації.
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02.03.2025 14:58 Відповісти
Вот вы и породили войну своей слабостью, ничтожества.
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02.03.2025 15:03 Відповісти
Вот мы и породили войну своей слабостью и ничтожеством.
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02.03.2025 15:10 Відповісти
И тут я тоже согласен
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02.03.2025 15:50 Відповісти
Шлях до миру це дипломатія, уміння вести перемовини
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02.03.2025 15:09 Відповісти
👌Президент Мексики Клаудіа Шейнбаум відповіла Трампу та американцям:
«Ти хотів стіну - ти маєш стіну»

«Ви проголосували за будівництво стіни… Що ж, любі американці, хоча ви й не надто обізнані в географії, адже для вас Америка - це лише ваша країна, а не цілий континент,важливо, щоб ви зрозуміли ще до того, як буде закладена перша цеглина: по той бік стіни - 7 мільярдів людей. Але оскільки ви не дуже знайомі з терміном "люди", давайте назвемо їх "споживачами". Є 7 мільярдів споживачів, які готові замінити свої iPhone на пристрої Samsung чи Huawei менш ніж за 48 годин. Вони також можуть відмовитися від Levi's на користь Zara або Massimo Dutti. Менш ніж за пів року ми легко можемо припинити купувати автомобілі Ford чи Chevrolet і перейти на Toyota, KIA, Mazda, Honda, Hyundai, Volvo, Subaru, Renault або BMW, які технічно кращі за ваші машини.

▫️Хоча це може здатися неймовірним, ми можемо обійтися без Disney і відпочивати на курорті Xcaret у Канкуні, в Мексиці, Канаді чи Європі. Є й інші чудові напрямки в Південній Америці, на Сході та в Європі.

Навіть якщо вам це складно уявити, у Мексиці є бургери, які кращі за McDonald's і мають кращу поживну цінність.

▫️Хтось бачив піраміди в США?
В Єгипті, Мексиці, Перу, Гватемалі, Судані та інших країнах є піраміди з неймовірними культурами.

Ми знаємо, наприклад, що якщо ці 7 мільярдів споживачів перестануть купувати ваші товари, на вас чекає безробіття, і ваша економіка розіб'ється об расистську стіну настільки сильно, що ви благатимете нас її знести.
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02.03.2025 15:11 Відповісти
Пафосні розмови за яким нема ніяких дій
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02.03.2025 15:13 Відповісти
Європу бʼють по щокам американською рукавичкою, а вона дякує…
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02.03.2025 15:26 Відповісти
Орбан поддержал Трампа: "Сильные создают мир, слабые - войну" Источник: https://censor.net/ru/n3538575
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02.03.2025 15:27 Відповісти
Шо не виступ, то якийсь крилатий вислів. Або свій, або запозичений десь. Але проблема у тому, що це просто слова. І вони нікого вже більше не надихають і не змушують шось робити. Замість нескінчених зустрічей та промов треба діяти. Час базікання вже минув. Настав час рішучих і швидких дій.
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02.03.2025 16:27 Відповісти
Скажіть: де і в якому банку можна обміняти всі ці гарантії, підтримки , занепокоїння та іншу хрінь на зброю, бк та гроші для армії???
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02.03.2025 16:54 Відповісти
Так покажи її. Досить весь час підганяти Америку. У янкі вже нерви не витримують.
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02.03.2025 18:02 Відповісти
 
 