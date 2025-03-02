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Новини Ротація МАГАТЕ на ЗАЕС через окуповану територію
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Україна направила ноту протесту керівництву МАГАТЕ стосовно "ротації" на ЗАЕС через окуповані території: Розцінюємо це як гуманітарну евакуацію

Ротація співробітників МАГАТЕ

Міністерство закордонних справ України засуджує порушення низкою співробітників МАГАТЕ суверенітету та територіальної цілісності України внаслідок російського шантажу та системних спроб нав’язати міжнародним організаціям незаконні та суперечливі механізми діяльності на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.

Як зазначається, Росія цілеспрямовано створює штучні перепони для діяльності міжнародних організацій в Україні, змушуючи їх порушувати українське законодавство, двосторонні угоди з Україною, а також нехтувати резолюціями Генеральної Асамблеї ООН.

"Ситуація на окупованій Росією Запорізькій атомній електростанції стала особливим прикладом такого російського шантажу. Росія фактично змусила співробітників МАГАТЕ перебувати на станції без ротації 80 днів, що значно перевищує запланований термін, тримаючи людей під безпрецедентним психологічним тиском, у зоні підвищених ризиків. Москва фактично позбавила міжнародних експертів свободи пересування та використовувала їх як інструмент політичного тиску на міжнародну спільноту", - йдеться у повідомленні.

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Також наголошується, що Україна неодноразово пропонувала безпечний і законний маршрут ротації через підконтрольну територію. Однак Москва систематично відмовляла МАГАТЕ у наданні гарантій безпеки за цими умовами. Кремль навмисно блокував безпечний виїзд фахівців через підконтрольну Україні територію, змушуючи Агентство погодитися на російські умови.

"Розцінюємо дії МАГАТЕ не як ротацію експертів на ЗАЕС, а як гуманітарну евакуацію в умовах загрози життю та здоровʼю людей, які є співробітниками Агентства.

Україна направила ноту протесту керівництву МАГАТЕ, в якій засуджує порушення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави та застерігає від повторення будь-яких подібних дій у майбутньому. Українська сторона також винесе питання безпрецедентного шантажу РФ на засідання Ради керуючих МАГАТЕ вже найближчими днями", - додають у МЗС.

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Наголошується що діяльність міжнародних організацій на території України, особливо в умовах агресивної війни, має здійснюватися виключно відповідно до українського законодавства, норм міжнародного права та принципів ООН.

Лише припинення російського ядерного шантажу та повернення ЗАЕС під контроль законного власника - України - дозволить забезпечити там реальний моніторинг з боку МАГАТЕ та гарантувати ядерну безпеку в Європі.

Україна закликає міжнародні організації зайняти тверду позицію, відмовитися від виконання нав’язаних Росією умов та вжити заходів для збереження власного авторитету, незалежності та неупередженості.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що МАГАТЕ, ймовірно, вперше провела ротацію на ЗАЕС через окуповані території України.

Автор: 

МАГАТЕ (708) Запорізька АЕС (1403)


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Топ коментарі
+10
Направили ноту і розцінюють як гуманітарну евакуацію. Як завжди якась тупа зелена маячня . Якщо ви розцінюєте це як евакуацію , то нах та нота протесту бл?
Що , не можно конкретно заявити , що магате і кацапський пдр гроссі злочинці які порушили закони України?
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02.03.2025 14:42
+10
Ніколи не забуду,як в перші місяці війни дармоїди з ООН і Червоного Хреста сиділи по дорогих ресторанах в центрі Львова і шось писали))ото дармоїди...МАГАТЕ таке саме напевно https://youtu.be/kIHzouVtvCI
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02.03.2025 14:47
+9
На фіга та нота протесту, перекрити постачання електроенергії до ЗАЕС і все
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02.03.2025 14:36
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На фіга та нота протесту, перекрити постачання електроенергії до ЗАЕС і все
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02.03.2025 14:36 Відповісти
Я про це давно кажу.
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02.03.2025 14:48 Відповісти
Можна ще їм дулю показати-може й поможе
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02.03.2025 14:37 Відповісти
та кажїть вже - проглотимо, косяків намолотили немало...
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02.03.2025 14:41 Відповісти
це не буба казав за кордони які кацапи передвігають - це Порошенко!
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02.03.2025 14:39 Відповісти
В частности, в выпуске «Чисто NEWS» от 22 мая 2014 года Зеленский говорит: «Если верить главным новостям России, то россияне наконец-то отодвигают свои войска от границы с Украиной, однако, если верить слухам, то российские войска стоят на границе, просто украинскую границу немножко отодвигают вперед».

Їж і не обляпайся падло, не всі такі тупі як свідки сватів, які не пам'ятають що було вчора.
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02.03.2025 14:46 Відповісти
зеленський вже наговорив, наслідкі зеленого рота відчюємо папіздже...
після байденовського проводжене через Конгрес!
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02.03.2025 14:57 Відповісти
Та вони тут, ці х@ловські ролі і проти зелі і проти пороха...
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02.03.2025 15:21 Відповісти
З приходом Трампа, вже ніхто не приховує від кого він годується 💰
ООН, Червоний хрест, МАГАТЕ, і інші, любителі стабільного клімату на планеті 🤑
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02.03.2025 14:40 Відповісти
Невігласи МАГАТЕ не адекватні в цьому питанні.
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02.03.2025 14:41 Відповісти
неадекватні
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02.03.2025 20:31 Відповісти
Направили ноту і розцінюють як гуманітарну евакуацію. Як завжди якась тупа зелена маячня . Якщо ви розцінюєте це як евакуацію , то нах та нота протесту бл?
Що , не можно конкретно заявити , що магате і кацапський пдр гроссі злочинці які порушили закони України?
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02.03.2025 14:42 Відповісти
нота по бемолям....
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02.03.2025 14:44 Відповісти
Потрібно не одну ноту, а сім...
Щоб можна було зіграти тими нотами "похоронний марш" для МАГАТЕ!!!
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02.03.2025 14:43 Відповісти
Воно мертвонарожене
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02.03.2025 14:44 Відповісти
Ніколи не забуду,як в перші місяці війни дармоїди з ООН і Червоного Хреста сиділи по дорогих ресторанах в центрі Львова і шось писали))ото дармоїди...МАГАТЕ таке саме напевно https://youtu.be/kIHzouVtvCI
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02.03.2025 14:47 Відповісти
якщо США вийде із ООН і НАТО - дармоїдів поменшає, але дехто перейде в Євронато на території Європи, а ООН перейде в Лігу націй
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02.03.2025 15:02 Відповісти
а як вони туди заїзжали?Через фронт?
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02.03.2025 14:50 Відповісти
через московію, а потім через окуповані території України!
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02.03.2025 14:59 Відповісти
А існує сьогодні реально інший шлях? Назвіть! В тім числі гарантії безпеки котрі може надати держава Україна при перетині лінії фронту міжнародним фахівцям з атомної енергетики
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02.03.2025 15:38 Відповісти
існує! Так, як було раніше
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02.03.2025 15:39 Відповісти
в срср?)) Там де існував пункт пропуску в Василівці там зараз КАБи літають "високоточні". Спочатку сам спробуй а потім інших навчай хоробрості
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02.03.2025 15:48 Відповісти
так і нота тому, що КаБи літають ....
І ротацію провести неможливо!
Ти такий тупий???
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02.03.2025 15:52 Відповісти
А баба Яга проти. МЗС солі на хвіст насипати може МАГАТЕ. А потім довго вибачатися.
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02.03.2025 14:58 Відповісти
За такі дії потрібно не ноту протесту,а ордери на арешт
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02.03.2025 15:12 Відповісти
Прям зараз виписуй ордер з хатнього бойового дивану.
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02.03.2025 15:50 Відповісти
"гуманітарна евакуація" - що це до Біса таке?!!
це як "хлопок, задимлення, отрицательньій рост"?
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02.03.2025 15:13 Відповісти
Макс Выход от станции 6 ГВт
снабжение - 0 хер десятых (за счет отключения остальных частей Украины)
Позиция - эта станция все еще наша
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02.03.2025 15:16 Відповісти
"прокуйловську "гросю" з МАГАТЕ разом з двома рашистськими реакторами.для добудови Хмельницької АЕС."накуй з України .а чи то "персонанон грата по іпальнику.
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02.03.2025 15:21 Відповісти
По-людські треба розуміти, провести ротацію по закону України сьогодні неможливо. Безпеку життю при перетині лінії зіткнення працівникам АЕС ніхто гарантувати не може. Люди ж не на відпочинок чи концерт поїхали, а повертаються додому. У них такі ж сім'ї і власне життя як українців, то навіщо засуджувати їх наче шпигунів чи ворогів ? Іншого шляху сьогодні просто не існує.
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02.03.2025 15:34 Відповісти
От про який нахер мир і переговори можна говорити коли ті ж европейські організації срали і на закони і на обов'язки. ***** тим більше живе по принципу що нічого нікому не винен а ті хто повірив його обіцянкам ті лохи яких нада чмирити
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02.03.2025 16:00 Відповісти
Треба не ноту, а так, натякнути.. В слід раз, ******, полізете не так як маєте по наших законах то ви - закона військова ціль. Крапка. Після так, ми трішки будемо "стурбовані" як подохнете.
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02.03.2025 17:39 Відповісти
 
 