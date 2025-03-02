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Новини Обстріли Нікопольщини
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Росіяни обстріляли Нікополь з артилерії: троє постраждалих

РФ обстріляла Нікополь

У Нікополі через ворожий артобстріл 2 березня - троє постраждалих.

Про це в Телеграм повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"84-річного чоловіка надзвичайники врятували з-під завалів. Його доправили до лікарні – стан важкий. Серед потерпілих також двоє жінок – 44 та 82 років", - ідеться в повідомленні.

Фахівці працюють на місці атаки. З'ясовують всі деталі й допомагають місцевим.

Дивіться також: Росіяни впродовж дня майже 20 разів атакували Нікопольщину, поранено чоловіка, пошкоджені будинки, авто, газогони та ЛЕП. ФОТОрепортаж

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обстріл (28263) Нікополь (1175) Нікопольський район (171)


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