Росіяни обстріляли Нікополь з артилерії: троє постраждалих
У Нікополі через ворожий артобстріл 2 березня - троє постраждалих.
Про це в Телеграм повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"84-річного чоловіка надзвичайники врятували з-під завалів. Його доправили до лікарні – стан важкий. Серед потерпілих також двоє жінок – 44 та 82 років", - ідеться в повідомленні.
Фахівці працюють на місці атаки. З'ясовують всі деталі й допомагають місцевим.
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