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Сили ППО за тиждень знищили 1017 безпілотників та 6 ракет, - Повітряні сили

бойова робота підрозділу ппо над чорним морем

 Протягом тижня (з 24.02.25 по 02.03.25) протиповітряна оборона збила 1023 засоби повітряного нападу противника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Зокрема, знищено:

  • 6 крилатих ракет Х-101;
  • 665 ударних БпЛА типу Shahed;
  • 179 розвідувальних БпЛА;
  • 173 БпЛА інших типів.

 За тиждень тактична авіація Повітряних Сил здійснила понад 120 літаковильотів, зокрема:

  • 65 – на винищувальне авіаційне прикриття;
  • 39 – на вогневе ураження та авіаційна підтримка військ;

Пілоти Повітряних Сил завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях бомбами і ракетами різних типів. Уражено пункти управління, райони зосередження техніки та живої сили.

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За тиждень підрозділами БпАК Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил здійснено 492 бойові вильоти:

  • 328 розвідувальних вильотів БПЛА;
  • 83 уражень FPV-дронами;
  • 81 скид та удари FPV.

Внаслідок чого ліквідовано:

  • до 50 осіб живої сили;
  • спеціальну техніку;
  • укриття та позиції противника.

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Автор: 

ППО (3151) Повітряні сили (2598) Повітряні атаки на Київ (749)


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02.03.2025 17:31 Відповісти
 
 