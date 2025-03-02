Сили ППО за тиждень знищили 1017 безпілотників та 6 ракет, - Повітряні сили

Протягом тижня (з 24.02.25 по 02.03.25) протиповітряна оборона збила 1023 засоби повітряного нападу противника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Зокрема, знищено:

6 крилатих ракет Х-101;

665 ударних БпЛА типу Shahed;

179 розвідувальних БпЛА;

173 БпЛА інших типів.

За тиждень тактична авіація Повітряних Сил здійснила понад 120 літаковильотів, зокрема:

65 – на винищувальне авіаційне прикриття;

39 – на вогневе ураження та авіаційна підтримка військ;

Пілоти Повітряних Сил завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях бомбами і ракетами різних типів. Уражено пункти управління, райони зосередження техніки та живої сили.

Читайте: Виробник ракет для NASAMS відкриє компанію в Україні

За тиждень підрозділами БпАК Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил здійснено 492 бойові вильоти:

328 розвідувальних вильотів БПЛА;

83 уражень FPV-дронами;

81 скид та удари FPV.

Внаслідок чого ліквідовано:

до 50 осіб живої сили;

спеціальну техніку;

укриття та позиції противника.

Читайте: Боєприпаси, ППО та інвестиції в ОПК: Умєров обговорив з країнами-партнерами оборонні потреби України