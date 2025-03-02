Сили ППО за тиждень знищили 1017 безпілотників та 6 ракет, - Повітряні сили
Протягом тижня (з 24.02.25 по 02.03.25) протиповітряна оборона збила 1023 засоби повітряного нападу противника.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Зокрема, знищено:
- 6 крилатих ракет Х-101;
- 665 ударних БпЛА типу Shahed;
- 179 розвідувальних БпЛА;
- 173 БпЛА інших типів.
За тиждень тактична авіація Повітряних Сил здійснила понад 120 літаковильотів, зокрема:
- 65 – на винищувальне авіаційне прикриття;
- 39 – на вогневе ураження та авіаційна підтримка військ;
Пілоти Повітряних Сил завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях бомбами і ракетами різних типів. Уражено пункти управління, райони зосередження техніки та живої сили.
За тиждень підрозділами БпАК Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил здійснено 492 бойові вильоти:
- 328 розвідувальних вильотів БПЛА;
- 83 уражень FPV-дронами;
- 81 скид та удари FPV.
Внаслідок чого ліквідовано:
- до 50 осіб живої сили;
- спеціальну техніку;
- укриття та позиції противника.
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Владислав Сварчевський
показати весь коментар02.03.2025 17:31 Відповісти Мені подобається 1
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