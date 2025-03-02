США і Україна повинні повернутися за стіл переговорів разом з європейцями, - Науседа
Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що США і Україна повинні повернутися за стіл переговорів разом з європейцями.
Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
Науседа розповів, що провів розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та іншими балтійськими лідерами. Він виклив свої висновки за підсумками цієї бесіди.
"Ми не повинні шкодувати зусиль для підтримки міцного трансатлантичного зв'язку; США і Україна повинні повернутися за стіл переговорів разом з європейцями. Безпека східного флангу НАТО є пріоритетом; Європейське примушення до миру - можливий елемент гарантій безпеки для України", - заявив президент Литви.
Топ коментарі
+12 Sophia-Maria Duglass #550966
показати весь коментар02.03.2025 17:40
+7 Ihor Ihor #577453
показати весь коментар02.03.2025 17:46
+5 vitaliymkua
показати весь коментар02.03.2025 17:41
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А Абдристович вище рівня валютної шльондри, яка вилизує того, хто більше заплатить, ніколи не підніметься. Звісно, якщо українці не обируть його президентом. Я після Зєлі нічому не здивуюся.
реально європейці все всі розуміють
Он же назвал себя Королём.
А теперь все увидели - что этот король - голый...
Головний висновок самміту - Україні потрібно повернутись до перемовин з США, без них нічого не вийде