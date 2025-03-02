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Новини Мирні перемовини Європа та США
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США і Україна повинні повернутися за стіл переговорів разом з європейцями, - Науседа

Науседа про перемовини США та України разом із Європою

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що США і Україна повинні повернутися за стіл переговорів разом з європейцями.

Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Науседа розповів, що провів розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та іншими балтійськими лідерами. Він виклив свої висновки за підсумками цієї бесіди.

"Ми не повинні шкодувати зусиль для підтримки міцного трансатлантичного зв'язку; США і Україна повинні повернутися за стіл переговорів разом з європейцями. Безпека східного флангу НАТО є пріоритетом; Європейське примушення до миру - можливий елемент гарантій безпеки для України", - заявив президент Литви.

Читайте також: Надати 20 млрд євро допомоги та обговорити питання миротворців: Науседа запропонував термінові кроки ЄС для підтримки України

Автор: 

Європа (1793) США (22545) Науседа Гітанас (333)


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Топ коментарі
+12
Тількі без того кацапського хама
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02.03.2025 17:40
+7
Звісно, Україна, ЄС і США мають повернутися до переговорів, тільки трамп має бути у наморднику.
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02.03.2025 17:46
+5
Все. Зараз і литовці ворогами стануть.
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02.03.2025 17:41
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Тількі без того кацапського хама
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02.03.2025 17:40 Відповісти
Кожен поважний президент має мати свого Арестовича. Навіть у *уйла є мєдвєдєв.
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02.03.2025 17:45 Відповісти
ну ви блін порівняли йух з пальцем...
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02.03.2025 18:32 Відповісти
Вибачте, а хто з цих 3 йух, а хто палець. Для мене вони всі клоуни. російський ще й алкаш до того ж.
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02.03.2025 18:34 Відповісти
Ви помиляєтеся щодо Онвамнєнімонʼа. Чувак з найближчого оточення ***** і один строк відсидів, хоч і номінальним, але головою кацапляндії. Він не випадковий пізд.к, як Абдристович. І хоч Зелений Змій знову перемага (як завжди ), рівень причетності і обізнаності шо насправді там в головах відбувається, в нього є.
А Абдристович вище рівня валютної шльондри, яка вилизує того, хто більше заплатить, ніколи не підніметься. Звісно, якщо українці не обируть його президентом. Я після Зєлі нічому не здивуюся.
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02.03.2025 18:41 Відповісти
Та не оберуть, судячи з " хайпу" Зеленського скоро коронують 😸
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02.03.2025 18:43 Відповісти
Все. Зараз і литовці ворогами стануть.
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02.03.2025 17:41 Відповісти
Зразу ні, але багато хто на низькому старті 😸
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02.03.2025 17:44 Відповісти
Перемовини із трампом не коштують навіть паперу, на яких вони будуть підписані.... Бо там підпис пуйла!
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02.03.2025 17:41 Відповісти
тільки для того аби спасти штати від впливу )(уйла, тобто тобто від самознищення.
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02.03.2025 17:43 Відповісти
Ми просимо в ЄС підтримки, а вони від " цицьки" США ніяк не відліпляться. Замкнуте коло
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02.03.2025 17:43 Відповісти
то в тебе коло - навкруг голови!
реально європейці все всі розуміють
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02.03.2025 17:53 Відповісти
Чому ви постійно грубите? Ну якщо ви вірите, що ***** зупинять безкінечні саміти. Я тільки за...
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02.03.2025 17:59 Відповісти
А як трампушу примусити він казав що це проблеми України та Європи.
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02.03.2025 17:45 Відповісти
Звісно, Україна, ЄС і США мають повернутися до переговорів, тільки трамп має бути у наморднику.
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02.03.2025 17:46 Відповісти
Ще венс та рубіо з заклеєним їблом скочом.
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02.03.2025 17:50 Відповісти
І Венс із Маском...
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02.03.2025 17:51 Відповісти
Трампакс у наморднику, а зєля в костюмі, може досить світ смішити своїм бидлячодиктаторським прикидом типу не то сталіна, не то саддама, чи якоїсь чегевари.
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02.03.2025 17:51 Відповісти
І бажано щоб спав за столом.
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02.03.2025 18:05 Відповісти
То есть причина этого шоу была в том, что европейцев не позвали за стол переговоров? Теперь понятно, зачем Зеленский перед визитом в США, полетел к бритам, ЦУ получал.
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02.03.2025 17:51 Відповісти
зараз перемовини з адміністрацією США виглядають як гра у шахи з голубами миру. Головне - встигати дошку відмивати.
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02.03.2025 17:53 Відповісти
А я то думав, чому цей Венс фарбує очі, а він той...
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02.03.2025 17:54 Відповісти
Задньопривідний??? Чи 4х4??
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02.03.2025 18:00 Відповісти
Забудьте про США до импичмента Краснова
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02.03.2025 17:56 Відповісти
Весь мир смеётся над ТрамПодонком и его гопниками...
Он же назвал себя Королём.
А теперь все увидели - что этот король - голый...
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02.03.2025 18:01 Відповісти
Задача со свездой, Ермак уже одел костюм, а зеля по прежнему бегает в пижамах, почему ?
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02.03.2025 18:16 Відповісти
Вирішення за психіатрами
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02.03.2025 18:35 Відповісти
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02.03.2025 18:16 Відповісти
Головна мета самміту - потриндіти про те, що Європа буде підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.
Головний висновок самміту - Україні потрібно повернутись до перемовин з США, без них нічого не вийде
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02.03.2025 18:42 Відповісти
 
 