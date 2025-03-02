США і Україна повинні повернутися за стіл переговорів разом з європейцями, - Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що США і Україна повинні повернутися за стіл переговорів разом з європейцями.

Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Науседа розповів, що провів розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та іншими балтійськими лідерами. Він виклив свої висновки за підсумками цієї бесіди.

"Ми не повинні шкодувати зусиль для підтримки міцного трансатлантичного зв'язку; США і Україна повинні повернутися за стіл переговорів разом з європейцями. Безпека східного флангу НАТО є пріоритетом; Європейське примушення до миру - можливий елемент гарантій безпеки для України", - заявив президент Литви.

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