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Росіяни запустили по Україні "шахеди", - Повітряні Сили (оновлено)
Ввечері 2 березня російські війська атакують Україну "шахедами".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Повітряних Сил.
Рух ударних БпЛА
- Дніпропетровська та Запорізька області - загроза застосування ударних БпЛА з південно-східного напрямку.
- Харківська область - загроза застосування ударних БпЛА з північного напрямку.
- Сумська область - загроза застосування ударних БпЛА.
Оновлення щодо руху БпЛА
- БпЛА на Харківщині, рухаються в західному та північному напрямках.
- БпЛА на Сумщині, рухаються в південному напрямку.
- БпЛА на Дніпропетровщині, рухаються в північному напрямку.
- БпЛА на Запоріжжі, рухаються в північному напрямку.
- БпЛА на Полтавщині, рухаються в західному напрямку.
- БпЛА на Черкащині, рухаються в західному напрямку.
Оновлення станом на 23:23
- БпЛА на Полтавщині, рухаються в західному напрямку.
- БпЛА на Черкащині, рухаються в західному та північному напрямках.
- БпЛА на Київщині, рухаються в західному напрямку.
- БпЛА на Херсонщині, рухаються в північно-західному напрямку.
- БпЛА на Миколаївщині, рухаються в західному напрямку.
Оновлення станом на 00:40
- БпЛА на Вінниччині, рухаються в північному напрямку.
- БпЛА на Черкащині, рухаються в західному напрямку.
- БпЛА на Київщині, рухаються в північному напрямку.
- БпЛА на Кіровоградщині, рухаються в північно-західному напрямку.
- БпЛА на Миколаївщині, рухаються в західному напрямку.
- БпЛА на Харківщині, рухаються в західному напрямку.
Оновлення станом на 01:41
- БпЛА на Черкащині, рухаються в північному напрямку.
- БпЛА на Київщині, рухаються в північному напрямку.
- БпЛА на Кіровоградщині, рухаються в північно-західному напрямку.
- БпЛА на Житомирщині, рухаються в західному та північному напрямках.
- БпЛА на Харківщині, рухаються в південному напрямку.
Топ коментарі
+5 Luk Viktor
показати весь коментар02.03.2025 19:35
+4 Ihor Ihor #577453
показати весь коментар02.03.2025 19:35
+4 Лінкольн мкх #601041
показати весь коментар02.03.2025 19:37
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І не потрібно тут 3.14здєть , зрозумів?????