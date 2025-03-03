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Новини Війна Атака ударних БпЛА
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Росіяни запустили по Україні "шахеди", - Повітряні Сили (оновлено)

шахеди

Ввечері 2 березня російські війська атакують Україну "шахедами".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Повітряних Сил.

Рух ударних БпЛА

  • Дніпропетровська та Запорізька області - загроза застосування ударних БпЛА з південно-східного напрямку.
  • Харківська область - загроза застосування ударних БпЛА з північного напрямку.
  • Сумська область - загроза застосування ударних БпЛА.

Оновлення щодо руху БпЛА

  • БпЛА на Харківщині, рухаються в західному та північному напрямках.
  • БпЛА на Сумщині, рухаються в південному напрямку.
  • БпЛА на Дніпропетровщині, рухаються в північному напрямку.
  • БпЛА на Запоріжжі, рухаються в північному напрямку.
  • БпЛА на Полтавщині, рухаються в західному напрямку.
  • БпЛА на Черкащині, рухаються в західному напрямку.

Оновлення станом на 23:23

  • БпЛА на Полтавщині, рухаються в західному напрямку.
  • БпЛА на Черкащині, рухаються в західному та північному напрямках.
  • БпЛА на Київщині, рухаються в західному напрямку.
  • БпЛА на Херсонщині, рухаються в північно-західному напрямку.
  • БпЛА на Миколаївщині, рухаються в західному напрямку.

Оновлення станом на 00:40

  • БпЛА на Вінниччині, рухаються в північному напрямку.
  • БпЛА на Черкащині, рухаються в західному напрямку.
  • БпЛА на Київщині, рухаються в північному напрямку.
  • БпЛА на Кіровоградщині, рухаються в північно-західному напрямку.
  • БпЛА на Миколаївщині, рухаються в західному напрямку.
  • БпЛА на Харківщині, рухаються в західному напрямку.

Оновлення станом на 01:41

  • БпЛА на Черкащині, рухаються в північному напрямку.
  • БпЛА на Київщині, рухаються в північному напрямку.
  • БпЛА на Кіровоградщині, рухаються в північно-західному напрямку.
  • БпЛА на Житомирщині, рухаються в західному та північному напрямках.
  • БпЛА на Харківщині, рухаються в південному напрямку.

Читайте: Окупанти вдарили по критичній інфраструктурі на Сумщині

Автор: 

війна (1389) Повітряні сили (2598) повітряна тривога (905) Шахед (947)


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Топ коментарі
+5
відкривай телефон, встановлюй еППО , і вказуй Хто і Куда летить...
І не потрібно тут 3.14здєть , зрозумів?????
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02.03.2025 19:35
+4
Хто б мав сумніви. Поки шляхетні люди здійснюють переговори щодо припинення війни, кремлівські шакали роблять звичну чорну справу
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02.03.2025 19:35
+4
ні,не зрозумів. а то що буде зебіле? йди в ТЦК . тебе там чекають. зєля в апасності!
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02.03.2025 19:37
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щас зєля своєю потужністю та незламністю їх позбиває
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02.03.2025 19:33 Відповісти
відкривай телефон, встановлюй еППО , і вказуй Хто і Куда летить...
І не потрібно тут 3.14здєть , зрозумів?????
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02.03.2025 19:35 Відповісти
ні,не зрозумів. а то що буде зебіле? йди в ТЦК . тебе там чекають. зєля в апасності!
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02.03.2025 19:37 Відповісти
Хто б мав сумніви. Поки шляхетні люди здійснюють переговори щодо припинення війни, кремлівські шакали роблять звичну чорну справу
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02.03.2025 19:35 Відповісти
Якось невдобно спитатися: хто ж то такі - загадкові "шляхетні люди"? Єрмак? Трумп? Чи може навіть... Сам зє!..?
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02.03.2025 20:14 Відповісти
Частина "шахедів" буде збита, решта буде втрачена локаційно!
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02.03.2025 21:08 Відповісти
Ну що ж ворог відчуває свою безкарність тому терор не припиняєтся ні на день, ні на ніч ,чомусь спокійно в лднр де перебувають сртні тисяч окупантів і логістика ворога ?Ну а відповідь раз в тиждень десь на кацапщині якісь осколки пошкодять несутєво якийсь об'єкт.
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02.03.2025 21:14 Відповісти
Панове модератори! Допиваймо чаї та берімося за роботу - кацапні сюди поналізло, щоб купки відкладати. Непорядок!
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03.03.2025 00:38 Відповісти
По звуку, один можете виключити. Десь поряд іпануло…
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03.03.2025 00:47 Відповісти
Ще мінус один…
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03.03.2025 00:58 Відповісти
дроны поразили Башнефть-УНПЗ (Уфимский нефтеперерабатывающий завод)
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03.03.2025 01:40 Відповісти
https://x.com/i/status/1896338487449923788
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03.03.2025 01:41 Відповісти
 
 