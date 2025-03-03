Росіяни запустили по Україні "шахеди", - Повітряні Сили (оновлено)

Ввечері 2 березня російські війська атакують Україну "шахедами".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Повітряних Сил.

Рух ударних БпЛА

Дніпропетровська та Запорізька області - загроза застосування ударних БпЛА з південно-східного напрямку.

Харківська область - загроза застосування ударних БпЛА з північного напрямку.

Сумська область - загроза застосування ударних БпЛА.

Оновлення щодо руху БпЛА

БпЛА на Харківщині, рухаються в західному та північному напрямках.

БпЛА на Сумщині, рухаються в південному напрямку.

БпЛА на Дніпропетровщині, рухаються в північному напрямку.

БпЛА на Запоріжжі, рухаються в північному напрямку.

БпЛА на Полтавщині, рухаються в західному напрямку.

БпЛА на Черкащині, рухаються в західному напрямку.

Оновлення станом на 23:23

БпЛА на Полтавщині, рухаються в західному напрямку.

БпЛА на Черкащині, рухаються в західному та північному напрямках.

БпЛА на Київщині, рухаються в західному напрямку.

БпЛА на Херсонщині, рухаються в північно-західному напрямку.

БпЛА на Миколаївщині, рухаються в західному напрямку.

Оновлення станом на 00:40

БпЛА на Вінниччині, рухаються в північному напрямку.

БпЛА на Черкащині, рухаються в західному напрямку.

БпЛА на Київщині, рухаються в північному напрямку.

БпЛА на Кіровоградщині, рухаються в північно-західному напрямку.

БпЛА на Миколаївщині, рухаються в західному напрямку.

БпЛА на Харківщині, рухаються в західному напрямку.

Оновлення станом на 01:41

БпЛА на Черкащині, рухаються в північному напрямку.

БпЛА на Київщині, рухаються в північному напрямку.

БпЛА на Кіровоградщині, рухаються в північно-західному напрямку.

БпЛА на Житомирщині, рухаються в західному та північному напрямках.

БпЛА на Харківщині, рухаються в південному напрямку.

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