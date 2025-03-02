Наразі економічна угода з Україною не розглядається, - глава Мінфіну США Бессент

Після суперечки президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом США не розглядають підписання економічної угоди з Україною.

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв'ю CBS News, інформує Цензор.НЕТ.

Бессент пояснив, що угода, яку не підписали 28 лютого, це загальна економічна угода, а не лише про корисні копалини.

Він також заявив, що обов'язковою умовою її схвалення є мирна угода.

"Неможливо укласти економічну угоду без мирної угоди. Обов'язковою умовою для економічної угоди є бажання українського керівництва укласти мирну угоду", - сказав американський посадовець.

За словами Бессента, після того, як Зеленський достроково покинув Білий дім угода не обговорюється.

"Я думаю, що ми повинні подивитися, чи хоче президент Зеленський продовжувати. Який сенс в економічній угоді, яка стане спірною, якщо він хоче, щоб бойові дії продовжувалися", - заявив глава Мінфіну США.

Читайте також: США та Україна не підписали угоду про корисні копалини, - ЗМІ