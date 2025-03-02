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Новини Угода про корисні копалини зі США
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Наразі економічна угода з Україною не розглядається, - глава Мінфіну США Бессент

Бессент каже, що підписання економічної угоди з Україною не розглядається

Після суперечки президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом США не розглядають підписання економічної угоди з Україною. 

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв'ю CBS News, інформує Цензор.НЕТ.

Бессент пояснив, що угода, яку не підписали 28 лютого, це загальна економічна угода, а не лише про корисні копалини.

Він також заявив, що обов'язковою умовою її схвалення є мирна угода.

"Неможливо укласти економічну угоду без мирної угоди. Обов'язковою умовою для економічної угоди є бажання українського керівництва укласти мирну угоду", - сказав американський посадовець.

За словами Бессента, після того, як Зеленський достроково покинув Білий дім угода не обговорюється.

"Я думаю, що ми повинні подивитися, чи хоче президент Зеленський продовжувати. Який сенс в економічній угоді, яка стане спірною, якщо він хоче, щоб бойові дії продовжувалися", - заявив глава Мінфіну США.

Читайте також: США та Україна не підписали угоду про корисні копалини, - ЗМІ

Автор: 

угода (632) США (22545) копалини (162) Бессент Скот (29)


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Топ коментарі
+25
не Зе, а Україні ....
Чи тобі без різниці, Чмо?
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02.03.2025 19:37
+21
ЗСУ звільняють Торецьк Донецької області. Бої за місто тривають з червня 2024 року.
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02.03.2025 19:37
+17
Не получилось купить Зеленского, опять вернулись к угрозам и шантажу. Уже всем очевидно что Украину склоняют к капитуляции
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02.03.2025 19:39
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копійки не вздумайте давати зеленій банді!
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02.03.2025 19:36 Відповісти
не Зе, а Україні ....
Чи тобі без різниці, Чмо?
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02.03.2025 19:37 Відповісти
читай правила Цензора. в тебе є час виправиться.
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02.03.2025 19:39 Відповісти
ти з ухилянтської нори борешся проти зе-банди,ч.мо?
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02.03.2025 20:19 Відповісти
А суперечка, через яку ми позбавлені фінансування, була з Зе, чи з Україною?
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02.03.2025 19:40 Відповісти
Ета другоє. Ви нє панімаєтє.
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02.03.2025 19:41 Відповісти
Тоді каже, який політик зараз більш досвідчений та спроможний керувати державою. Прізвище. Якщо не назвеш, то тоді ти сам знаєш хто є.
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02.03.2025 19:51 Відповісти
чувак.один баран може задати стільки питань,що й 1000 мудреців не знайдуть відповіді...ти на Цензорі сидиш щоб питання тупі всім задавати? мені задавав?
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02.03.2025 20:21 Відповісти
А спілкування це й є питання та відповіді. Задай мені питання і я на нього відповім.
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02.03.2025 20:24 Відповісти
Україні ротрібно давати зброєю! гроші твоя зе банда вкраде!
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02.03.2025 19:40 Відповісти
я перепрошую, у вас проблеми з алкоголем чи як у зеленського з наркотою?
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02.03.2025 19:48 Відповісти
в мене не має бажання спілкуваться з неадекватом.
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02.03.2025 19:54 Відповісти
знайшов твоє фото зебіле .

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02.03.2025 19:56 Відповісти
я жінок люблю на відміну від тебе іздєліє 2106
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02.03.2025 19:59 Відповісти
ЗСУ звільняють Торецьк Донецької області. Бої за місто тривають з червня 2024 року.
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02.03.2025 19:37 Відповісти
Це правда, чи черговий копіум.
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02.03.2025 19:51 Відповісти
на даний момент,пишуть наші війскові що контролюють приблизно 60 % міста і можуть навіть оточити велику купу свинособак у місті,молимось та допомагаємо ЗСУ..Далі буде...
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02.03.2025 19:54 Відповісти
Копіум, на жаль, як і інфа про звільнення 60% міста
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02.03.2025 20:25 Відповісти
скоріше поспішайте, там ******** угода з росією насувається.
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02.03.2025 19:37 Відповісти
втрати західних компаній в рашці на сьогодні становлять 300 $ млрд. !

який дурний приватний інвестор полізе знову в рашиську мишеловку ?

.
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02.03.2025 22:13 Відповісти
я не користуюсь емодзі і закадровим сміхом
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03.03.2025 03:07 Відповісти
Бессент хоче фінгал під друге око, як після виходу із Банкової...
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02.03.2025 19:38 Відповісти
Не получилось купить Зеленского, опять вернулись к угрозам и шантажу. Уже всем очевидно что Украину склоняют к капитуляции
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02.03.2025 19:39 Відповісти
Свєрхчєлавєчєскій Ум Зєлєнскава чьтота прідумаєт.
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02.03.2025 19:41 Відповісти
План простий. Зепатріоти вжевсе вигадали.
1. Побудувати патронний завод. Але щось не склалося...
2. Налагодити випуск хоча б не бракованих мін. Але теж щось не пішло...
3. Евріка! Робимо ядерку! Ура!
Зедебіли в екстазі!
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02.03.2025 19:49 Відповісти
П.4 Зробити хоч одну українську балістичну ракету - варіант навіть не розглядається.
Цікаво, блдіна басалаєва з дасу, яка навела ракети на КБ Луч, в 2022, вже мабуть, на зоні, баланду жере і масксітки в'яже?
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02.03.2025 19:55 Відповісти
"3. Евріка! Робимо ядерку! Ура!"
Збройовий плутоній

Докладніше: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B9 Збройовий плутоній

Для виробництва https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F ядерної зброї потрібно досягти чистоти потрібного ізотопу (235U або 239Pu) більше 90%. Створення зарядів з урану вимагає багатьох стадій збагачення (тому, що частка 235U у природному урані становить менше 1 %), у той час як частка 239Pu у реакторному плутонії зазвичай становить від 50 % до 80 % (тобто, майже у 100 разів більше). А в деяких режимах роботи реакторів можна отримати плутоній, що містить більше 90 % 239Pu - такий плутоній не потребує збагачення і може використовуватися для виготовлення ядерної зброї безпосередньо.
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02.03.2025 20:38 Відповісти
Зебілізм невиліковний... Вони не можуть налагодити нормально виробництво звичайних мін, а він мені про ЯЗ. Є старий анекдот часів совка. Не чув би тоді, точно подумав би що з зебілів вигадали його:

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02.03.2025 20:54 Відповісти
Ага. Комунізм не побудувади, перехожимо до атомної бомби.
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02.03.2025 21:07 Відповісти
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02.03.2025 21:32 Відповісти
а є передумови нашої перемоги?
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02.03.2025 19:42 Відповісти
Цікава думка. Чоловік привів бика на базар. Його прогнали ... з биком. Дружина каже. "Добре, що вернувся з биком, бо його хотіли за безцінь забрати!" А чоловік чеше макітру й думає чим годувати скотину.
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02.03.2025 19:52 Відповісти
Ось і репнув американський гарбуз! Влаштували цирк аби ми підписали капітуляцію. Все. За Стармера прикро-пргнувся не по англійськи… Не має достоїнства.Все у нас буде добре.
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02.03.2025 19:40 Відповісти
дякуючи американцям ми ще існуємо як держава!
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02.03.2025 19:46 Відповісти
Неможливо укласти економічну угоду без мирної угоди. Обов'язковою умовою для економічної угоди є бажання українського керівництва укласти мирну угоду", - Джерело: https://censor.net/ua/n3538790
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02.03.2025 20:06 Відповісти
Що й треба було доказати - капітуляція, потвм гроші, можливо.
Зе, єрмака та це кобло не сприймаю.
Але, 3 роки страждань, загиблих, сотні тисяч поранених, щоб капітулювати?
Щоб отже ***** собі медальку за мир повісило?
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02.03.2025 19:40 Відповісти
А Гренландія в 3 рази більша...
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02.03.2025 20:00 Відповісти
MAGA , не поверишь , но воюет население , а не площади !
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03.03.2025 00:56 Відповісти
Велика діжка з гівном гучніше падає, буряте.
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03.03.2025 01:09 Відповісти
які варіанти? ще рік м ясом закидувати, а коли м ясо закінчиться то тоді капітулювати?
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02.03.2025 19:45 Відповісти
справді, треба було б 22му погодитись на стамбул. і по спискам портнова, потім по постам у фейсбуці витягували б по одному.. як у 37му.
але ж ви вірите що вас би не зачепило? правда?
питання не в територіях, мові, вірі, чи ще чомусь. питання тільки одне:
ми, або вони. і згадайте 38ий рік - хто між війною і соромом обирає сором - отримує врешті і війну.
установка москалів - винищити нашу ідентичність. культуру, мову, історію. все це поглинути.
так, важко. Боже, як важко наших навідувати в лікарнях. 30 років, вже ні рук ні ніг, а жити треба.. важко.. але здатись - буде ще важче.
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02.03.2025 20:11 Відповісти
Ну так без американської допомоги ми протримаємось ще пів року
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02.03.2025 20:14 Відповісти
головне - ми протримаємось. півроку - великий термін.
згадайте початок війни - артилерійські знаряди почали надходити через 8 місяців після початку. з саомго початку ми отримували допомогу від Європи, бо там було повно радянської техніки. протимались? ще і вломили тварям неслабо.
так, бюджету буде непереливки, пенсіонерам можуть перестаити платити, соц виплати ляжуть... але, "все для фронту, все для перемоги" має бути гаслом. шкода що люди наверху поки цього не розуміють. оці 5-6 менеджерів.. довбучих..
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02.03.2025 20:18 Відповісти
Зараз ситуація в 10 разів ліпша ніж в 22, коли у рашистів було все а у нас нічого. І то ми тоді встояли поки нам рік обіцяли допомогу. Тепер у рашистів склади вже порожні, а замість танків осли і каліки. В нас же тепер як не як а майже все є і снаряди і літаки і бпла. Думаю якось вже відіб'ємося від тих калік на ослах.
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02.03.2025 20:49 Відповісти
Не ліпша, людей не вистачає
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03.03.2025 07:16 Відповісти
От же ж, негідник такий, - зірвав плани *****. Який злокознєнний тіп!

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02.03.2025 20:00 Відповісти
Це все розуміло для українців, а не для малоросів .Нажаль їх не поменьшало, і вони знову на зезлочинця кажуть- це наш херой, їхній рейтинг переплюнув Залужного, а навіть і самого йухла. Нажаль не навчила ця війна малоросів.. Страждають тільки українці -патріоти від злочинних справ , крадівництва, корупції зезлочиної офісної групіровки.
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02.03.2025 20:06 Відповісти
Піди витри дупу своєю угодою!
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02.03.2025 19:46 Відповісти
Треба залягти. Не поспішати. Й вичікувати, коли трампівці почнуть один одного поглинати.
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02.03.2025 19:48 Відповісти
А що сі сталося?
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02.03.2025 19:50 Відповісти
нагнали на форум цензора купу жирних ботів з ферми подляка: Luk Viktor, Ivan Iktor, Велес Подільський, Юра Малко, (на цій гілці) та інших на сусідніх. І адміни їх не чіпають, не труть.
Давненько такого не було.
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02.03.2025 20:42 Відповісти
А в Парижі на міжнародній конференції що Микитка відчебучив ? Через карикатури в французьских газетах, на Хрущова нахлинула вона, шизофренія, і він почав погрожувати, що піде геть. деГолль навіть приніс карикатури на себе, але було марно. Списали борзописьці на політ У-2 (іншого)
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02.03.2025 20:15 Відповісти
Вообще то всю "сиволапую пехоту" вернули в Германию в начале 5-ти десятого. Около двух миллионов.
В описываемом вами случае шла речь о возврате нацистских преступников совершивших военные преступления и осужденных судом. Т.е не обычных пленных
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02.03.2025 20:44 Відповісти
хрестанутий віруни вони такі кумедні😀😀😀😀
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03.03.2025 19:00 Відповісти
Українці мріють про перемогу.але як Бог допоможе.коли багато покидьків.яки Його топчуть ногами. Живуть во гріхах.плюють на Бога.а потім'де Бог.чого не захистив? "Як загине військовий.кажуть "царства Небесного йому"-а він при житті хотів того?Бог силої не тягне ніколи.Колись ви теж помрете.та предстанете на Божий суд.Те.що ви "не вірите"-ні на що не вплине.Глипа ви людина.
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04.03.2025 08:57 Відповісти
Сцикливі англосакси??????????? 🤣 ФУУУУУУУУУ 💩
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02.03.2025 19:57 Відповісти
Жріть свої обіди, клоуни) єдине в чому трамп когось «зʼїв» 😀
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02.03.2025 20:30 Відповісти
Один з ресурсів повідомляє, що перед самою пресухою чи Трамп, чи Венс повідомили Зелю, що вони хочуть підписати договір не в узгодженому в Києві з Келлогом варіанті, а зі "незначною" зміною, імовірно, в одному пункті; на що Зеля ********* "а де гарантії?". Як підтвердження, звертають увагу на той факт, що під час пресухи Венс тримав в руках теку, імоврно, з новопропонованим варіантом договору, на який не погодився Зеля.

ЗІ: ресурс Зе-інформ https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html заблокований ОПою на території України
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02.03.2025 20:30 Відповісти
Чи не пора Україні відмовити США у перемовинах? Ще один Будапештський договір Україні не потрібен. Геть трампа з перемовин!
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02.03.2025 20:33 Відповісти
Абсолютно верная, а самое главное, своевременная мысль!
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02.03.2025 21:41 Відповісти
З 24 лютого 22 року ми вирішили, причому раптово, що нам треба, продовжувати цю війну, та ще попросили русню нам допомогти, тому що самі ми не впораємося…й ось кацапи вже трохи втомилися, а ми - ні, нам би тільки не зупинятися…, сюр?, звичайно, але кого у Трампа та його шапіто це хвилює…
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02.03.2025 20:35 Відповісти
Тобто, Україна ще має благати, щоб ви погодились забирати у нас половину доходів від наших корисних копалин? Цікаво те, що у цій угоді є лише це зобов'язання - віддавати 50% від монетизації корисних копалин, при чому до нескінченності - поки копалин не залишиться зовсім, адже угода безстрокова. Зеленський сказав, що добре, що видалили суму, типу там нема 500 млрд або 350 млрд, але все навпаки - оскільки там нема ліміту ані по сумі, ані по строку видобутку, то ліміт лише один - платіть, поки є копалини.
Падли трампістські.
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02.03.2025 20:35 Відповісти
Черчіль згадував один дипломатичний прикол у відносинах із дядею Джо. Уже в кінці конвойної епопеї ссср обмежило пересування англійських моряків в порту Архангельськ-тримали їх на кораблях, по базі могли пересуватись тільки у супроводі НКВД. Назвали причину -займаються шпіонажем моряки. А на яву було просто-рускіє женщіни вдарились в блуд, навіть одружуватись почали з морячками. Черчиль писав листи з вимогою пояснень, але Молотов навіть відписок не посилав. Тоді Черчіль пригрозив перестати відправляти конвої. Молотов в свою чергу через МІД настряпав ноту про неподобства, які чинять морячки. Посол ссср прибув на Даунінг стріт спеціально в час, коли Черчіль розгулював у халаті. Черчіль, не порушуючи правил, спитав, про що нота. І після цього він повідомив, що відмовляється її приймати. Потім посол намагався її вручити, але його не пускали на поріг. В Кремлі були ошелешені, сприйняли все серйозно. Сталін особисто направив відповідь, де зазначив послабухи, але, щоб спасти морду ліца попросив скоротити чисельність персоналу. Черчіль прийняв ноту. А Молотова таки пропісочив, бо він в приїзди в Москву Черчіля скоротив контакти до мінімуму..
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02.03.2025 20:35 Відповісти
Можно уточнить?
рускіє женщіни вдарились в блуд, навіть одружуватись почали з морячками.
Это в Архангельских загсах расписывали английских моряков с русскими блудницами?
Сталинская оттепель. Что за времена были - свобода
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02.03.2025 20:54 Відповісти
Він також заявив, що обов'язковою умовою її схвалення є мирна угода. Так от в чому вся заворушка про яку нам не казали з самого початку. Зашибісь нові підводні камені спливають. Що ще Україна повинна оказується віддати ради цієї нахер не потрібної угоди?
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02.03.2025 20:36 Відповісти
Який сенс в економічній угоді, яка стане спірною, якщо він хоче, щоб бойові дії продовжувалися", - заявив глава Мінфіну США

 Які це бойові дії можуть бути якщо Тампон дає гарантію що настане мир? Ах да, ніяких гарантій оказується Тампон не давав і давати не збирався. А в випадку нових бойових дій Тампон звинуватить Україну в зриві угоди? Тобто нахер ніякі копалини нікому не потрібні. Ця угода лише для того щоб зв'язати Україні руки а потім звинуватити Україні в її порушенні з всіма витікаючими... Тепер хто верещав що ЗЕ зірвав так охеренну угоду, думайте головою що Тампон і ***** нам підсовували
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02.03.2025 20:44 Відповісти
- Совершенно верно, - задумчиво повторил пилигрим, глядя на опустившего голову эльфа. - Мирные переговоры - торг, базар. Ярмарка. Чтобы одних можно было купить, других надо продать. По таким колеям катится мир. Главное, не купить слишком дорого…

- И не продать слишком дешево, - докончил эльф, не поднимая головы.

* * *
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02.03.2025 20:37 Відповісти
та яка угода - все вже давно віддано зеленським компанії https://ru.wikipedia.org/wiki/BlackRock BlackRock.і копалини,і чорноземи.а він їздить по Вашингтонах куксами перед пикою в Трампа махає - мов Трамп дурачок і нічого не розуміє.ця падаль таки приведе Україну до мавзолєя на поводку - така воля зебаранів.
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02.03.2025 20:41 Відповісти
А щодо перепалки. Келог раніше заявляв, що сдєлку буде підписувати за Америку профільний міністр. Дует почав настоювати-тільки президенти і тільки в Білому домі. Відмовили. Тоді дует попросив посприяти Макрона. Донні вроді сказав - нехай приїзджає. А чєловєк Тілемаска Венс приготувався, і почав шпетити. Сдєлку Донні підписувати і не збирався - нє царськоє єто дело. Але трапився конфуз- Донні ПОНЕСЛО. Напевне, сам перелякався і чкурнув з кабінету, бо розказав, як він з х....через тернії разом добирались до зірок, якогось дива згадав ванну кімнату, батька і сина, розвідку тощо. І клєврети зразу ж почали забивати ефір -то все Бубон, він образив Донні, нехай вибачається. І зараз шлють-прісилайтє представітєлєй на подпісаніє сдєлкі.
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02.03.2025 20:57 Відповісти
"Шакали" чекають, коли жертва гієни стече кров"ю - щоб урвать і собі шматок...
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02.03.2025 21:05 Відповісти
щось поки виглядає наче п'ятитижднева адміністрація білого дому собі занадто невиправданно льстить, - а вони самі собі можуть гарантувати що вони там надовго? перш ніж інших повчати
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02.03.2025 21:08 Відповісти
Зате лять рейтинг виріс! Вукраїнчики в захваті!
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02.03.2025 21:26 Відповісти
И после этого они буду пытаться называть себя сверхдержавой миротворцем?

Ну предположим, не понравился вам Зеленский, ну а как же народ Украины, вы же демократы, гуманисты?

Нет, господа дебилы, вы уроды моральные и гниды, такие же, как и путлер, вот поэтому вы с ним и спелись!

Запомните все - трамповская Америка это враг не только Украины, но и всего человечества.
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02.03.2025 21:39 Відповісти
Шкода, покидьок, що Зеленський під час зустрічі з тобою з ноги по яйцям тобі не пробив...🤗😉
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02.03.2025 21:52 Відповісти
""Невозможно заключить экономическое соглашение без мирного соглашения. Обязательным условием для экономического соглашения является желание украинского руководства заключить мирное соглашение""

А разве дело не в костюмчике было?
Ну и шушера...
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03.03.2025 05:58 Відповісти
 
 