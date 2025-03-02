Наразі економічна угода з Україною не розглядається, - глава Мінфіну США Бессент
Після суперечки президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом США не розглядають підписання економічної угоди з Україною.
Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв'ю CBS News, інформує Цензор.НЕТ.
Бессент пояснив, що угода, яку не підписали 28 лютого, це загальна економічна угода, а не лише про корисні копалини.
Він також заявив, що обов'язковою умовою її схвалення є мирна угода.
"Неможливо укласти економічну угоду без мирної угоди. Обов'язковою умовою для економічної угоди є бажання українського керівництва укласти мирну угоду", - сказав американський посадовець.
За словами Бессента, після того, як Зеленський достроково покинув Білий дім угода не обговорюється.
"Я думаю, що ми повинні подивитися, чи хоче президент Зеленський продовжувати. Який сенс в економічній угоді, яка стане спірною, якщо він хоче, щоб бойові дії продовжувалися", - заявив глава Мінфіну США.
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Чи тобі без різниці, Чмо?
який дурний приватний інвестор полізе знову в рашиську мишеловку ?
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1. Побудувати патронний завод. Але щось не склалося...
2. Налагодити випуск хоча б не бракованих мін. Але теж щось не пішло...
3. Евріка! Робимо ядерку! Ура!
Зедебіли в екстазі!
Цікаво, блдіна басалаєва з дасу, яка навела ракети на КБ Луч, в 2022, вже мабуть, на зоні, баланду жере і масксітки в'яже?
Збройовий плутоній
Докладніше: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B9 Збройовий плутоній
Для виробництва https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F ядерної зброї потрібно досягти чистоти потрібного ізотопу (235U або 239Pu) більше 90%. Створення зарядів з урану вимагає багатьох стадій збагачення (тому, що частка 235U у природному урані становить менше 1 %), у той час як частка 239Pu у реакторному плутонії зазвичай становить від 50 % до 80 % (тобто, майже у 100 разів більше). А в деяких режимах роботи реакторів можна отримати плутоній, що містить більше 90 % 239Pu - такий плутоній не потребує збагачення і може використовуватися для виготовлення ядерної зброї безпосередньо.
Зе, єрмака та це кобло не сприймаю.
Але, 3 роки страждань, загиблих, сотні тисяч поранених, щоб капітулювати?
Щоб отже ***** собі медальку за мир повісило?
але ж ви вірите що вас би не зачепило? правда?
питання не в територіях, мові, вірі, чи ще чомусь. питання тільки одне:
ми, або вони. і згадайте 38ий рік - хто між війною і соромом обирає сором - отримує врешті і війну.
установка москалів - винищити нашу ідентичність. культуру, мову, історію. все це поглинути.
так, важко. Боже, як важко наших навідувати в лікарнях. 30 років, вже ні рук ні ніг, а жити треба.. важко.. але здатись - буде ще важче.
згадайте початок війни - артилерійські знаряди почали надходити через 8 місяців після початку. з саомго початку ми отримували допомогу від Європи, бо там було повно радянської техніки. протимались? ще і вломили тварям неслабо.
так, бюджету буде непереливки, пенсіонерам можуть перестаити платити, соц виплати ляжуть... але, "все для фронту, все для перемоги" має бути гаслом. шкода що люди наверху поки цього не розуміють. оці 5-6 менеджерів.. довбучих..
Давненько такого не було.
В описываемом вами случае шла речь о возврате нацистских преступников совершивших военные преступления и осужденных судом. Т.е не обычных пленных
ЗІ: ресурс Зе-інформ https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html заблокований ОПою на території України
Падли трампістські.
рускіє женщіни вдарились в блуд, навіть одружуватись почали з морячками.
Это в Архангельских загсах расписывали английских моряков с русскими блудницами?
Сталинская оттепель. Что за времена были - свобода
Які це бойові дії можуть бути якщо Тампон дає гарантію що настане мир? Ах да, ніяких гарантій оказується Тампон не давав і давати не збирався. А в випадку нових бойових дій Тампон звинуватить Україну в зриві угоди? Тобто нахер ніякі копалини нікому не потрібні. Ця угода лише для того щоб зв'язати Україні руки а потім звинуватити Україні в її порушенні з всіма витікаючими... Тепер хто верещав що ЗЕ зірвав так охеренну угоду, думайте головою що Тампон і ***** нам підсовували
- И не продать слишком дешево, - докончил эльф, не поднимая головы.
* * *
Ну предположим, не понравился вам Зеленский, ну а как же народ Украины, вы же демократы, гуманисты?
Нет, господа дебилы, вы уроды моральные и гниды, такие же, как и путлер, вот поэтому вы с ним и спелись!
Запомните все - трамповская Америка это враг не только Украины, но и всего человечества.
А разве дело не в костюмчике было?
Ну и шушера...