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Новини обстріли Херсонщини Атака безпілотників
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Росіяни атакували Бериславський район БпЛА, загинула людина, - ОВА

Вибух

2 березня російські війська атакували з БпЛА цивільний автомобіль у Бериславському районі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Внаслідок вибуху важкі поранення дістала 48-річна жінка. Вона загинула на місці. Висловлюю щирі співчуття родичам вбитої", - написав очільник адміністрації.

Крім того, постраждав 53-річний чоловік. Його шпиталізували з вибуховою та черепно-мозковою травмою, контузією. Лікарі надають потерпілому всю необхідну допомогу.

Також читайте: Росіяни обстріляли Нікополь з артилерії: троє постраждалих

Автор: 

обстріл (28263) Херсонська область (5710) Бериславський район (60) війна в Україні (3558)


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а що??????
це атакували ті що не агресори
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02.03.2025 20:30 Відповісти
 
 