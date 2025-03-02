Росіяни атакували Бериславський район БпЛА, загинула людина, - ОВА
2 березня російські війська атакували з БпЛА цивільний автомобіль у Бериславському районі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Внаслідок вибуху важкі поранення дістала 48-річна жінка. Вона загинула на місці. Висловлюю щирі співчуття родичам вбитої", - написав очільник адміністрації.
Крім того, постраждав 53-річний чоловік. Його шпиталізували з вибуховою та черепно-мозковою травмою, контузією. Лікарі надають потерпілому всю необхідну допомогу.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
це атакували ті що не агресори