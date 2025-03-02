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Новини Атака шахеда на Кривий Ріг 2 березня
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Ворог атакував Кривий Ріг "шахедами", постраждала 1 людина (оновлено)

шахед

Ввечері 2 березня російські війська атакували Кривий Ріг безпілотниками типу "шахед".

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає Цензор.НЕТ.

"Місто атаковане ворожими безпілотниками типу "шахед". Після вибухів триває обстеження території. У декількох багатоповерхових будинках є пошкодження. Інформації щодо постраждалих зараз немає", - розповів він.

Раніше повідомлялось, що ввечері 2 березня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

Також читайте: Наслідки ракетної атаки РФ на Кривий Ріг: 1 людина загинула, 5 поранені. Пошкоджено 12 багатоповерхівок, пансіонат, церкву, АЗС. ФОТОрепортаж

Автор: 

Кривий Ріг (1343) обстріл (28263) Шахед (947) Дніпропетровська область (3668) Криворізький район (114) війна в Україні (3558)


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Кривой Рог... А слабо ваве пальнуть по малой родине пыни с медедом, шобы им было не повадно.
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02.03.2025 23:55 Відповісти
 
 