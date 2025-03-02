Ворог атакував Кривий Ріг "шахедами", постраждала 1 людина (оновлено)
Ввечері 2 березня російські війська атакували Кривий Ріг безпілотниками типу "шахед".
Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає Цензор.НЕТ.
"Місто атаковане ворожими безпілотниками типу "шахед". Після вибухів триває обстеження території. У декількох багатоповерхових будинках є пошкодження. Інформації щодо постраждалих зараз немає", - розповів він.
Раніше повідомлялось, що ввечері 2 березня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.
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alexandr shamov
показати весь коментар02.03.2025 23:55 Відповісти Мені подобається 0
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