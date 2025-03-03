Україна та США мають міцні стосунки, вони продовжаться, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та США мають "міцні стосунки", додавши, що відносини між державами будуть продовжуватися.
Про це він сказав зустрічі з журналістами у лондонському аеропорту Станстед передає телеканал Sky News, інформує Цензор.НЕТ.
Зеленського запитали, про відносини України зі США після його суперечки у Білому домі з президентом Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джей Ді Венсом.
Незважаюч на суперечку, Зеленський заявив, що відносини між Україною та США є "міцними".
"Ми вдячні народу США. Ми вдячні всім суспільствам у країнах, які підтримують нас. Ми дуже вдячні", - сказав президент.
Він вірить у те, що відносини із США продовжуватимуться, оскільки Україні потрібно досягти успіху.
"Провал України означатиме не тільки успіх Путіна, але й провал для Європи та США. І я думаю, що ми всі зацікавлені у тому, аби не дозволити Путіну перемогти", - додав український лідер.
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А що він має говорити? Так ми проти?
Тут гра хто кого першим зробить дурня в очах мільярдів дурнів
Зеленский , реально показал, всю мерзость администрации Трампа. А еще теперь, абсолютно точно, все адекватные европейские политики поняли, что Европа должна полностью положиться на саму себя и это, в целом- хорошо. Страх- он хорошо подстегивает.
Але процес запущено. Результат залежатиме від дій.
Зник. Щез. Звалив. Здриснув.
З ним надіятися на порятунок марно.
Вирок, як він є.
«Змінити мене буде нелегко, тому що недостатньо просто провести вибори. Потрібно було б не допустити мене до участі. І це буде трохи складніше. Бо треба ще домовлятися зі мною".», - сказав Зеленський у відповідь журналістам в аеропорту Лондона щодо майбутніх виборів в Україні. ..Мразота наркоманська...
І бажано звичайно - щоб москальське ***** здохло.
Перша помилка - це відсутність гостинності.\
Друга помилка - це брак порядності.
Можна мати різні погляди на те, як завершити цю війну, і це нормально. Але ненормально й непристойно - кричати на будь-якого українця, зокрема на президента, нав'язуючи свою думку. Кричати, що вони помиляються, коли вони пережили те, чого ви не переживали, бачили те, чого ви не бачили, ухвалювали рішення, яких вам не доводилося ухвалювати. Це провал порядності.
Цей провал пов'язаний із третьою помилкою - провалом демократії.
Президент Зеленський є очільником демократичної країни. Його обрали великою більшістю голосів - 73%. Йому доводиться керувати країною, яка очікує, що він представлятиме її громадян. Це означає, що коли він перебуває в будь-якому місці - у Білому домі чи будь-де ще, - за ним стоять люди, не лише ті, хто голосував за нього, а всі громадяни.
Однак провал демократії має ще одну сторону. Більшість американців розуміють, що Росія вторглася в Україну. Більшість розуміють, що ця війна - відповідальність Путіна. Дуже мало американців вважають, що ми маємо відкинути Україну та наших союзників і стати на бік Росії.
І це четвертий провал - провал стратегії.
Те, що ми сьогодні побачили, надто чітко нагадує зародження американського союзу з Росією. І це складно зрозуміти з будь-якого стратегічного погляду.
Росія спеціалізується на саботажі нашої інфраструктури. Вона краде наші технологічні секрети. Це два основні способи її взаємодії з нашою економікою. Важко пояснити, чому ми мали б відмовитися від наших союзників, щоб створити союз із Росією.
Навіть якщо відкинути 80-річну традицію співпраці з нашими нинішніми союзниками, навіть якщо забути, що Росія ніколи не була надійним партнером, тут немає жодного економічного сенсу.
Економіка Канади більша за російську. Чому ми мали б проміняти Канаду на Росію?
Економіки Європи принаймні у 15 разів перевищують російську. Чому ми мали б проміняти їх на Росію? Стратегічно це не має сенсу. Стратегія - це четвертий провал.
П'ята помилка - це провал незалежності.
Американці ******* вважати себе незалежними. Ми віримо, що думаємо самостійно. Але в цій негостинній, непристойній, недемократичній, нерозумній сутичці, яка сталася в Овальному кабінеті, з боку американських лідерів не було жодної незалежності.
Все, що вони сказали, раніше вже казали росіяни. Кожна думка, яку вони висловили, уже звучала від росіян. У цій зустрічі не прозвучало нічого, чого раніше не казали росіяни. Чому так сталося - залишаю на ваш розсуд. Але, щонайменше, це демонструє втрату американської незалежності