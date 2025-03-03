Україна та США мають міцні стосунки, вони продовжаться, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та США мають "міцні стосунки", додавши, що відносини між державами будуть продовжуватися.

Про це він сказав зустрічі з журналістами у лондонському аеропорту Станстед передає телеканал Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленського запитали, про відносини України зі США після його суперечки у Білому домі з президентом Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

Незважаюч на суперечку, Зеленський заявив, що відносини між Україною та США є "міцними".

"Ми вдячні народу США. Ми вдячні всім суспільствам у країнах, які підтримують нас. Ми дуже вдячні", - сказав президент.

Він вірить у те, що відносини із США продовжуватимуться, оскільки Україні потрібно досягти успіху.

"Провал України означатиме не тільки успіх Путіна, але й провал для Європи та США. І я думаю, що ми всі зацікавлені у тому, аби не дозволити Путіну перемогти", - додав український лідер.

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