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Новини Суперечка Трампа та Зеленського Відносини України та США
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Україна та США мають міцні стосунки, вони продовжаться, - Зеленський

Зеленський зробив заяву про відносини України та США

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та США мають "міцні стосунки", додавши, що відносини між державами будуть продовжуватися.

Про це він сказав зустрічі з журналістами у лондонському аеропорту Станстед передає телеканал Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленського запитали, про відносини України зі США після його суперечки у Білому домі з президентом Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

Незважаюч на суперечку, Зеленський заявив, що відносини між Україною та США є "міцними".

"Ми вдячні народу США. Ми вдячні всім суспільствам у країнах, які підтримують нас. Ми дуже вдячні", - сказав президент.

Він вірить у те, що відносини із США продовжуватимуться, оскільки Україні потрібно досягти успіху.

"Провал України означатиме не тільки успіх Путіна, але й провал для Європи та США. І я думаю, що ми всі зацікавлені у тому, аби не дозволити Путіну перемогти", - додав український лідер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна готова підписати угоду про надра зі США, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) США (22545)


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Топ коментарі
+19
Шукай переговірників для роботи в США,бо ти з Єрмаком там не бажані.В Україні є такі люди але ти з ними також посварився як з Трампом.
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03.03.2025 00:17
+17
Це питання не до мене. Я голосував за Пороха.
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03.03.2025 00:24
+16
Цікаво скільки разів ЗЄ та Єрмак повинні отримати по пиці, щоб до них дійшло, що саме особисто вони у США не бажані.
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03.03.2025 00:19
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Це просто свято якесь. Все, зламався Потужний.
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03.03.2025 00:16 Відповісти
Грає вар'ята. Як і на зустрічі з трампоном.
А що він має говорити? Так ми проти?
Тут гра хто кого першим зробить дурня в очах мільярдів дурнів
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03.03.2025 00:33 Відповісти
Ви значно перебільшуєте його розумові здібності.
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03.03.2025 00:47 Відповісти
Видимо пистоны от европейских лидеров были достаточно крепкими.
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03.03.2025 00:42 Відповісти
А нефігово він так по своїм шанувальникам пройшовся.

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03.03.2025 00:21 Відповісти
Шукай переговірників для роботи в США,бо ти з Єрмаком там не бажані.В Україні є такі люди але ти з ними також посварився як з Трампом.
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03.03.2025 00:17 Відповісти
Дурное дело - не хитрое. С кем от только не поругался. "Величайший" и "лучезарный" должен быть только один.
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03.03.2025 00:44 Відповісти
Шо ти верзеш, брехун, брехун.
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03.03.2025 00:18 Відповісти
Залишилось тільки ще раз " закріпити" таку дружбу,
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03.03.2025 00:21 Відповісти
і не пояс, а самого Усика прихопити, а то й Кличка нехай вчаться дивитися у завтрашній день
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03.03.2025 00:38 Відповісти
Усик сказав, що говорити нічого не може. Але, його пояси вдома на місці.
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03.03.2025 01:18 Відповісти
від Залужного гарбуза отримали, піаряться на Усику
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03.03.2025 02:12 Відповісти
як стверджує кацапська приказка - укаталі Сявку крутиї горкі
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03.03.2025 00:19 Відповісти
Цікаво скільки разів ЗЄ та Єрмак повинні отримати по пиці, щоб до них дійшло, що саме особисто вони у США не бажані.
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03.03.2025 00:19 Відповісти
А скільки українцям потрібно раз вибрати президента, щоб зрозуміти, що справа не в президентові, а в їх тотальній дурості?
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03.03.2025 00:22 Відповісти
Це питання не до мене. Я голосував за Пороха.
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03.03.2025 00:24 Відповісти
Достатньо було зібратися в січні 2019, Радою і внести зміни у виборче законодавство: кандидатом у президенти під час воєнних дій може бути лише той з чоловіків, хто служив в армії, та має досвід держ.управлінської діяльності. І ніхто б не пеняв на нерозумний електорат, коли один хрипатий гґутирок просто не зміг би стати кандидатом. Війна, нагадаю, з 2014 йшла, а вибори ми по мирному часу проводили, бо у нас їбуча дємакратія, і порох щось куколдам заходу хотів довести. Тьфу!
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03.03.2025 02:58 Відповісти
Для початку розстріляй єрмака і звільни свиноподібну рестораторку маркарову. Чмо тупе...
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03.03.2025 00:21 Відповісти
Це йому всьоодно шо собі у голову стрельнути, вони ж ,як блізнюки і навіть стосунки крепше ніж з лєнкою.
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03.03.2025 00:25 Відповісти
Знає що треба говорити. Половина західних ЗМІ теж пишуть про самопочуття Путіна.
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03.03.2025 00:23 Відповісти
Якщо в Віслюка сьогодні такий день подяки, і він справді щиро дякує всім, хто допомагає Україні боротися з москалямі, то хай обов'язково подякує Залужному і Порошенку, а насамперед не забуде подякувати полковнику Червінському.
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03.03.2025 00:24 Відповісти
Найкращий на сьогодні допис на форумі Цензора.
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03.03.2025 01:26 Відповісти
Якби не сконати у таких дружніх обіймах. Хоча про що це..... трамп це не вся Америка. Сьогодні він є, а завтра без вуха.
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03.03.2025 00:29 Відповісти
хм,без уха?без уха куда бы ещё не шло!хуже то что он пришел во власть без фаберже!
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03.03.2025 00:40 Відповісти
И травмированой частью того что находится у него между ушами. когда было травмировано ухо доктора хорошо потрудились с ухом но забыли о остальных полученных травмах в результате КОНФЛИКТА
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03.03.2025 06:13 Відповісти
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03.03.2025 00:30 Відповісти
ne stoit umirat nu dlya kogo... evropa esli tak ********* to pust orujie dayot a ne yazikami cheshat ukrainci umirayut radi evropi...
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03.03.2025 00:43 Відповісти
Ребята, вы что не поняли, что произошло? Два разводилы : один старый рыжий, второй молодой пригласили на хату лоха, для того чтобы его как следует прокрепить. Но лох, был накачан сильным мнением и поэтому, в последний момент спрыгнул и, сам того, скорее всего не понимая, вскрыл всю игру кидал. А самый цимес, в том, что он это сделал на камеру в прямом эфире.
Зеленский , реально показал, всю мерзость администрации Трампа. А еще теперь, абсолютно точно, все адекватные европейские политики поняли, что Европа должна полностью положиться на саму себя и это, в целом- хорошо. Страх- он хорошо подстегивает.
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03.03.2025 00:49 Відповісти
На жаль, не всі. Величезна частка їх [політиків] просто перепудилася не на жарт.

Але процес запущено. Результат залежатиме від дій.
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03.03.2025 00:58 Відповісти
📣".... Ми мали би дещицю надії розрубати наш смертельний гордіїв вузол, якби він - нарешті! - втік.
Зник. Щез. Звалив. Здриснув.
З ним надіятися на порятунок марно.
Вирок, як він є.

«Змінити мене буде нелегко, тому що недостатньо просто провести вибори. Потрібно було б не допустити мене до участі. І це буде трохи складніше. Бо треба ще домовлятися зі мною".», - сказав Зеленський у відповідь журналістам в аеропорту Лондона щодо майбутніх виборів в Україні. ..Мразота наркоманська...
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03.03.2025 00:49 Відповісти
Яким би Зе не був , але тут він все вірно сказав , а сказав він про стосунки між народами(це для тих хто читає тільки заголовки) , та подякував взагалі всім хто допомагає Україні. Про відносини між ним і нинішньою адміністрацією США а ні слова .
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03.03.2025 00:56 Відповісти
Ясна річ, будеш настоювати-всьо украдєнноє ето мойо.
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03.03.2025 00:57 Відповісти
Трамп не припинить допомогу негайно.
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03.03.2025 01:02 Відповісти
Зе, замені посла і посольство. А також Ермака під зад. Можно сабігу зробити головою ОПУ
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03.03.2025 01:04 Відповісти
це вже яку доріжку воно всмоктало за сьогодні ?
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03.03.2025 01:08 Відповісти
Стосунки України і США продовжаться, але вже без двох довбойобів Трампа і Зеленського.
І бажано звичайно - щоб москальське ***** здохло.
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03.03.2025 01:32 Відповісти
https://www.liga.net/ua/author/timoti-snaider Тімоті Снайдер Трамп і Венс продемонстрували брак гостинності, порядності, демократії, стратегії та незалежності Президент і віцепрезидент США зустрілися з президентом України в Овальному кабінеті. Американські лідери припустилися п'яти фундаментальних помилок. Це були п'ять великих провалів,

Перша помилка - це відсутність гостинності.\

Друга помилка - це брак порядності.

Можна мати різні погляди на те, як завершити цю війну, і це нормально. Але ненормально й непристойно - кричати на будь-якого українця, зокрема на президента, нав'язуючи свою думку. Кричати, що вони помиляються, коли вони пережили те, чого ви не переживали, бачили те, чого ви не бачили, ухвалювали рішення, яких вам не доводилося ухвалювати. Це провал порядності.

Цей провал пов'язаний із третьою помилкою - провалом демократії.

Президент Зеленський є очільником демократичної країни. Його обрали великою більшістю голосів - 73%. Йому доводиться керувати країною, яка очікує, що він представлятиме її громадян. Це означає, що коли він перебуває в будь-якому місці - у Білому домі чи будь-де ще, - за ним стоять люди, не лише ті, хто голосував за нього, а всі громадяни.

Однак провал демократії має ще одну сторону. Більшість американців розуміють, що Росія вторглася в Україну. Більшість розуміють, що ця війна - відповідальність Путіна. Дуже мало американців вважають, що ми маємо відкинути Україну та наших союзників і стати на бік Росії.

І це четвертий провал - провал стратегії.

Те, що ми сьогодні побачили, надто чітко нагадує зародження американського союзу з Росією. І це складно зрозуміти з будь-якого стратегічного погляду.

Росія спеціалізується на саботажі нашої інфраструктури. Вона краде наші технологічні секрети. Це два основні способи її взаємодії з нашою економікою. Важко пояснити, чому ми мали б відмовитися від наших союзників, щоб створити союз із Росією.

Навіть якщо відкинути 80-річну традицію співпраці з нашими нинішніми союзниками, навіть якщо забути, що Росія ніколи не була надійним партнером, тут немає жодного економічного сенсу.

Економіка Канади більша за російську. Чому ми мали б проміняти Канаду на Росію?

Економіки Європи принаймні у 15 разів перевищують російську. Чому ми мали б проміняти їх на Росію? Стратегічно це не має сенсу. Стратегія - це четвертий провал.

П'ята помилка - це провал незалежності.

Американці ******* вважати себе незалежними. Ми віримо, що думаємо самостійно. Але в цій негостинній, непристойній, недемократичній, нерозумній сутичці, яка сталася в Овальному кабінеті, з боку американських лідерів не було жодної незалежності.

Все, що вони сказали, раніше вже казали росіяни. Кожна думка, яку вони висловили, уже звучала від росіян. У цій зустрічі не прозвучало нічого, чого раніше не казали росіяни. Чому так сталося - залишаю на ваш розсуд. Але, щонайменше, це демонструє втрату американської незалежності
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03.03.2025 05:59 Відповісти
Міцні як ніколи.Ти їх мабуть довів до стосунків Ізраіль-США?. Але ж ні
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03.03.2025 07:13 Відповісти
перед Кадыровым выбачился, перед Трампом тоже выбачится ... 🤣
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03.03.2025 08:07 Відповісти
Як це він ще не сказав журналістам, що Трамп його збирався нагородити вищою нагородою США медалю "Пошани", но він стійко відмовився від нагороди.
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03.03.2025 09:10 Відповісти
Гарний жарт, про шашлики теж непогано було.
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03.03.2025 12:06 Відповісти
 
 