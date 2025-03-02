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Новини Угода про корисні копалини зі США
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Україна готова підписати угоду про надра зі США, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що економічна угода зі Сполученим Штатами готова до підписання міністрами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Президент зазначив, що угода про видобуток корисних копалин готова до підписання міністром.

"Наша політика не полягає в тому, щоб продовжувати те, що відбувалося в минулому, ми налаштовані конструктивно. Якщо ми домовилися підписати угоду про видобуток корисних копалин, ми готові її підписати. Угода, яка лежить на столі, буде підписана, якщо сторони будуть готові", - пояснив Зеленський.

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що після суперечки президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом США не розглядають підписання економічної угоди з Україною.

Читайте: Зеленський про саміт в Лондоні: Єдність Європи – на надзвичайно високому рівні, якого давно не було. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) угода (632) рідкісноземельні метали (133)


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Топ коментарі
+21
Трамп ще та наволоч але корону на голові нашому лідору знатно лопатою поправив
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02.03.2025 23:59
+16
Якась шльондра, то буду то не буду то знову підпишу.
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03.03.2025 00:01
+14
Художня література Гордона?
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02.03.2025 23:59
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02.03.2025 23:57 Відповісти
Художня література Гордона?
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02.03.2025 23:59 Відповісти
Нє, " фсб прєс на колінці"
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03.03.2025 01:02 Відповісти
Україні не потрібна угода трампа
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03.03.2025 10:12 Відповісти
0х багато,ти про що саме?
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03.03.2025 12:02 Відповісти
тоість зеля спровокував трампа???Ну і бред,а півроку за Байдена хто блокував допомогу,після чого русня взяла авдіївку і пішла далі,я не захищаю оманського чорта,але венс і трамп завербовані агенти це ясно як божий день.Цікаво а всю внутрішню систему управління в сша теж зеля руйнує семимильними кроками ???Для чого сплітати дурнуваті бздури?Ви що не бачити в трампістів мало часу, народ скоро все розкусить,от вони і хочуть все розвалити до того як їх виведуть на чисту воду.І та угода тут взагалі ні до чого..
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03.03.2025 00:16 Відповісти
Хрипата наркалига тут при всьому. Головна проблема України.
Вчіть зебіляки мову, читати важко
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03.03.2025 03:11 Відповісти
Наш мудрий нарид неисправимый. Достаточно было почитать комментарии под новостью после того как зе выгнали из штатов. Победобесие лилось рекой
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03.03.2025 01:09 Відповісти
И нафига ото навязывать. Фыркнул трамп, да и муй с ним ... Старгсырье(редкоземельное) - не для продажи, а чтобы хватило и будущим поколениям.
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02.03.2025 23:59 Відповісти
Яичко дорого в Пасхальный день. Люди думали что сохраненные запасы торфа это задел благополучия будущих поколений. А изобретение видеокассеты верх научного прогресса.
Раньше аккумуляторы были свинцовыми, сегодня литиевые. Какими будут завтра?
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03.03.2025 07:21 Відповісти
Трамп ще та наволоч але корону на голові нашому лідору знатно лопатою поправив
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02.03.2025 23:59 Відповісти
Якась шльондра, то буду то не буду то знову підпишу.
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03.03.2025 00:01 Відповісти
Ви про трампа? Так, ви праві, нажаль
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03.03.2025 00:03 Відповісти
Ви пагано розумієте,шльондра є одна, зеленський.
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03.03.2025 00:10 Відповісти
Це ти погано розумієш, кацапюра.
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03.03.2025 08:52 Відповісти
Говорити і заявляти можна, а ось підписувати з *************** американськими просто нема сенсу, це грабунок і нічого більше.
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03.03.2025 00:01 Відповісти
Думаю, что Президенту все-же виднее
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03.03.2025 00:04 Відповісти
Не смішить людей,не ганьбиться,презеденту відніше блд.
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03.03.2025 00:11 Відповісти
А×уєнно йому розвиднілося, коли Чонгар розминовував, а гроші з ракетної програми і озброєння перекидав на асфальт та покишенях.
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03.03.2025 00:33 Відповісти
є проблема також у розвороті США в зовн політиці. тепер це не союзник, а просто постачальник за гроші. який сенс без гарантій віддавати мінерали за подаровані гранти без гарантій? розум і відповідні фахівці потрібні щоб розпорядитися копалинами, а чи є такі в Україні? Трамп торпедує копалини і немає гарантій що війна зупиниться і на яких умовах? чому спочатку він не зупинить війну? йому потрібно перекупити ***** від китаю за рахунок української м"якої капітуляції, якщо так , тоді варто розглянути просто капітуляцію без копалин)). це жарт, звичайно. наша гарантія - це ЗСУ, можливо новий ще альянс за копалини з Британія-Скандинавія -Балтія -Туреччина. оскільки в НАТО нас не беруть.Трампа не цікавить слабка расія , його вже цікавить расія - партньор осторонь від китаю. розмови про копалини потрібно призупинити і провести референдум по їх використанню. продати весь наш золото запас і купувати зброю постійно, відмовитись від росреакторів назавжди і купувати зброю!!!
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03.03.2025 06:44 Відповісти
С этого все беды и начинались.
Высоцкий (пока еще не был злейшим врагом Украины) пел про жирафа которому все видно
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03.03.2025 07:24 Відповісти
The show must go on!
Зедебіли, ви ж клавіши на роялі.
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03.03.2025 00:02 Відповісти
рагульне бидло з Кривого Рогу думає що все так легко виправити
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03.03.2025 00:03 Відповісти
Стармеру доведеться другий раз через океан до трампа пертись

.
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03.03.2025 00:17 Відповісти
Не бійтесь, зеобранці, він вас недорого продасть, у придачу із надрами.Цеж його ідея факс була: дядя трамп візьми наші надра, за недорого, той вирішив , що у лоха зе і так забрати непогано б..
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03.03.2025 00:08 Відповісти
Зелений електорат він бонусом безкоштовним докине
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03.03.2025 08:56 Відповісти
А НАШО?
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03.03.2025 00:08 Відповісти
Трамп хоче підписати?
Хай в Київ приїзджає, і без Венса!
Ще тиждень-другий, і він і в Харків буде згоден приїхати, бо ж нічого плебсу показати.
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03.03.2025 00:08 Відповісти
Та він вже згоден. Чекає на твою команду.
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03.03.2025 00:14 Відповісти
Можеш передати її йому.
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03.03.2025 00:21 Відповісти
Якось пiхуй продавай
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03.03.2025 00:11 Відповісти
Якась дивна угода - ми їм свої надра, а вони нам що? Повзіть смерди на колінах та дякуйте, що ми погодилися їх у вас взяти. Може в нас задача вистояти у війні? Тоді які торги про видобуток рідко земельних металів та ще й на додачу газу? Навіть ефемерні. Цей підкуп Трампа при його визначеності стосовно ***** просто повод познущатися з нас. Спочатку, правда, з Зеленського. Але він сам лізе у цю пастку
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03.03.2025 00:12 Відповісти
Мовчи вже !

Дорослі після тебе прибирають - Стармер, Макрон та Мелані

.
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03.03.2025 00:15 Відповісти
Мелані прибирає за Трампом у Білому домі. Чи вона вже покинула рудого довбака?
Було б сенсацією, якби Мелані Трамп підтримала Україну після обсьору Донні.

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03.03.2025 00:30 Відповісти
Мається на увазі Мелоні, а не трампівська Меланія
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03.03.2025 01:11 Відповісти
А шо там прописывать, если в угодi не прописано, мол, кто будет править бал, кто будет инвестировать и как делиться будут, типо кулаками-силою? А если конь ретивый, делиться ярмом или гривою?
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03.03.2025 00:17 Відповісти
Зеля блефує просто з картярами. )))вони що сказали- їм треба "мир", а не угода, такі вони благородні і принципові))
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03.03.2025 00:17 Відповісти
А, це був такий хитрий план? Ай гравець! Просто шулер! Наш слоняра!
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03.03.2025 00:30 Відповісти
Зеля виборцям Трампа показує, що той похєрив вигідну для них угоду, бо ***** понад усе, а не америка. Немає сенсу справляти враження на *****вого трампона. А ось на американців-так.
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03.03.2025 00:37 Відповісти
Ось що справляє враження на американців, та й на увесь захід останні кілька днів. І таких постів тисячі. Зверни увагу на кількість переглядів та репостів. Це ті самі сторіс за які казав Венс. І ось тут Зеля просто зірка!
https://x.com/MyLordBebo/status/1895752927991792126
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03.03.2025 00:45 Відповісти
То ти там?) взагалі, я розумію твій тваринний страх і десь його поділяю, бо життя одне. Але повертатися в країну, де більшість чоловіків, такі, як ти-не хочу. В мене мала дитина, я повинна її захистити, а не чоловіка під спвдницею.
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03.03.2025 01:01 Відповісти
Де я? Де там? Ну так завжди. Чим далі від України, тим сильніші патріоти. Класно воювати чужими життями, правда?
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03.03.2025 01:05 Відповісти
Де я казала, що я патріот? Я-жінка, мати дитини, яку я захищаю від війни там, де є безпека. Цікаво, а кого більшість таких, як ти може захистити. ... Чоловік і за псвоєю природою і за законом має захищати сім'ю.
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03.03.2025 01:12 Відповісти
Ну то вертайся, тебе та дитину твій зеля захистить. Він же такий молодець! Стратег! Чи ти тільки здалеку батьківщину любиш та повчаєш що робити? То підписувати, а то не підписувати. Душею я з вами під обстрілами та шахедами, але тілом на жаль в Австрії. Як ви вже задрали нафронтниці тупорилі. Все, вільна.
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03.03.2025 01:20 Відповісти
Ага, знову Зеля всіх має захистити))) і чого я маю повертатися, якщо останнього захисника бусифвкували, а передостанній на цензорі ось мені строчить?
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03.03.2025 01:31 Відповісти
Власне, я не вимагаю від тебе нічого. Бо життя одне. Просто за руїну в країну не потрібно все на Зе валити тоді.
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03.03.2025 01:15 Відповісти
Ще б ти від мене щось вимагала. Наголосували, зебарани, та й здристнули.
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03.03.2025 01:26 Відповісти
А якщо я за Пороха голосувала, то що? Чим ти гсобисто відрізняєшся від Зебарана, якщо за тебе має то Порох, то Трамп воювати.
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03.03.2025 01:33 Відповісти
Мені здається, чи в нього вже кукуха відлетіла? Якщо документи готові, то чого вчора не підписав? Чи потужні дефективні манагери за ніч все підготували?
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03.03.2025 00:20 Відповісти
А ти її питав?
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03.03.2025 00:31 Відповісти
Нафааааня, вставай, сундук украли!
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03.03.2025 00:32 Відповісти
Нюхне передумае
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03.03.2025 00:43 Відповісти
Поехал, обосрался на весь мир. А теперь все забудьте давайте по новой. Не вован, так это даже на улицах кривого рога не работает
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03.03.2025 01:06 Відповісти
От що я десь зустріла в коментарях. Начебто в омані зєбуїну було обіцяно спокійне життя за безперешкодну роботу кремлівських кротів (наче логічно з огляду на єрмака), поки не окупує рашка все, що їй треба. А потім мир, дружба, жвачка, а бабуїн вже використаний непотріб (можна і чайку іспіть). От він і клянчить у трампакса гарантій для своєї шкурки (всралась йому Україна), а трамп сказав "я тібє нічіго нє должєн" після чого бубачька впав на підлогу і почав сучіть ножками і пускать носом пузирі. Поравда чи ні хз.
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03.03.2025 01:07 Відповісти
Колись давно, колишній перший секретар цккпу Шелест згадував. Дзвонить до нього Підгорний. Мовляв, зараз до тебе прийде подання про присвоєння Льоні звання Героя РС. Ми в Москві вже погодили. А за що?Герой соцпраці більше б підійшло. Нічого не поробиш, Льоня дуже просить. Так і почався той звєздопад і возвеличення.
Так і Бубон. Вважає, що вже спорудив собі памятник нерукотворний. Він дійсно залишиться в памяті народній як граючий на роялі в два .......і без портков.
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03.03.2025 01:11 Відповісти
Любить - не любить.
Буду - не буду.
Хочу - не хочу.
Поїду - не поїду.
Підпишу - не підпишу.
Зібрались два підлітка-неврастеніка - Трамп і Зеленський.
Трамп може це собі дозволити - із США ніхто не воює.
А Зеленський щодня торгує життям і смертю Українців у війні з москальськими окупантами.
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03.03.2025 01:18 Відповісти
Підписувати угоду можна не з патологічним обманщиком (пу, трамп) а з адекватними людьми з репутацією. Інакше нема сенсу, в черговий раз збрешуть
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03.03.2025 05:51 Відповісти
Зачем?? Где список оружия, которое обязуются поставить? А вот это вот:
"Уряд Сполучених Штатів Америки підтримує зусилля України отримати гарантії безпеки, необхідні для створення тривалого миру. Учасники намагатимуться визначити будь-які необхідні кроки для захисту взаємних інвестицій, як визначено в Угоді про Фонд."
- это просто какой-то nonsense.
Впрочем и конкретики насчет копалин тоже нет, но эти ребята шустрые - обставят все так, чтобы взять вообще все подчистую, без конкретики.
Лучше продумали бы альтернативный вариант с европейской страной.
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03.03.2025 06:26 Відповісти
Спасибі жителям Кривбаса за *********** під..аса.
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03.03.2025 08:10 Відповісти
Альфред кох в своей публикации ещё раз показывает что он человек который говорит то что нужно агрессору. Возможно он был в тесной связи с органами во время работы в правительстве россии. И переехав в Европу продалжает помогает агрессору своими публикацияии. Не удивлюсь если после победы Украины найдутся факты о его связи с органами. Скорей всего. Все будет УКРАИНА!
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03.03.2025 08:33 Відповісти
Звичний звиздьож на камеру. А перемовини на цю ж тему з Китаєм?
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03.03.2025 12:26 Відповісти
 
 