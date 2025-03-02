Україна готова підписати угоду про надра зі США, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що економічна угода зі Сполученим Штатами готова до підписання міністрами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Президент зазначив, що угода про видобуток корисних копалин готова до підписання міністром.

"Наша політика не полягає в тому, щоб продовжувати те, що відбувалося в минулому, ми налаштовані конструктивно. Якщо ми домовилися підписати угоду про видобуток корисних копалин, ми готові її підписати. Угода, яка лежить на столі, буде підписана, якщо сторони будуть готові", - пояснив Зеленський.

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що після суперечки президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом США не розглядають підписання економічної угоди з Україною.

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