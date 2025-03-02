Україна готова підписати угоду про надра зі США, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що економічна угода зі Сполученим Штатами готова до підписання міністрами.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.
Президент зазначив, що угода про видобуток корисних копалин готова до підписання міністром.
"Наша політика не полягає в тому, щоб продовжувати те, що відбувалося в минулому, ми налаштовані конструктивно. Якщо ми домовилися підписати угоду про видобуток корисних копалин, ми готові її підписати. Угода, яка лежить на столі, буде підписана, якщо сторони будуть готові", - пояснив Зеленський.
Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що після суперечки президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом США не розглядають підписання економічної угоди з Україною.
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Вчіть зебіляки мову, читати важко
Раньше аккумуляторы были свинцовыми, сегодня литиевые. Какими будут завтра?
Высоцкий (пока еще не был злейшим врагом Украины) пел про жирафа которому все видно
Зедебіли, ви ж клавіши на роялі.
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Хай в Київ приїзджає, і без Венса!
Ще тиждень-другий, і він і в Харків буде згоден приїхати, бо ж нічого плебсу показати.
Дорослі після тебе прибирають - Стармер, Макрон та Мелані
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Було б сенсацією, якби Мелані Трамп підтримала Україну після обсьору Донні.
https://x.com/MyLordBebo/status/1895752927991792126
Так і Бубон. Вважає, що вже спорудив собі памятник нерукотворний. Він дійсно залишиться в памяті народній як граючий на роялі в два .......і без портков.
Буду - не буду.
Хочу - не хочу.
Поїду - не поїду.
Підпишу - не підпишу.
Зібрались два підлітка-неврастеніка - Трамп і Зеленський.
Трамп може це собі дозволити - із США ніхто не воює.
А Зеленський щодня торгує життям і смертю Українців у війні з москальськими окупантами.
"Уряд Сполучених Штатів Америки підтримує зусилля України отримати гарантії безпеки, необхідні для створення тривалого миру. Учасники намагатимуться визначити будь-які необхідні кроки для захисту взаємних інвестицій, як визначено в Угоді про Фонд."
- это просто какой-то nonsense.
Впрочем и конкретики насчет копалин тоже нет, но эти ребята шустрые - обставят все так, чтобы взять вообще все подчистую, без конкретики.
Лучше продумали бы альтернативный вариант с европейской страной.