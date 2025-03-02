Зеленський про саміт в Лондоні: Єдність Європи – на надзвичайно високому рівні, якого давно не було. ФОТОрепортаж

Зеленський про саміт в Лондоні: Єдність Європи – на надзвичайно високому рівні, якого давно не було. ФОТОрепортаж
Президент України Володимир Зеленський взяв участь у саміті у Лондоні присвячений Україні та спільному європейському майбутньому.
Про це він написав у своєму телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Відчуваємо сильну підтримку України, наших людей: воїнів та цивільних, нашої незалежності. Працюємо в Європі всі разом, щоб була надійна основа для співпраці з Америкою заради справжнього миру й гарантованої безпеки. Єдність Європи – на надзвичайно високому рівні, якого давно не було", - розповів глава держави.
Також він обговорив з партнерами гарантії безпеки та умови справедливого миру для України. Готується низка важливих зустрічей і рішень найближчим часом.
"Вдячний усім нашим друзям та партнерам за зусилля для наближення стабільного та гарантованого миру в Україні. Спільна сила здатна захистити наше майбутнє", - резюмував Зеленський.
Саміт з питань безпеки у Лондоні 2 березня
Сьогодні, 2 березня 2025 року, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прийме в Лондоні президента Володимира Зеленського та понад 10 інших європейських лідерів. Вони обговорюватимуть гарантії безпеки, які Європа може запропонувати Києву в разі припинення вогню із РФ.
Нагадаємо, країни Балтії не були запрошені на сьогоднішній саміт у центрі Лондона, і, як кажуть, "дуже незадоволені" цим рішенням.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ти все ж таки зробила це !
ще раз розбудила Європу і змусила подбати про безпеку України та свою !
.
Європо - здавайся
НАТО - розпускайся