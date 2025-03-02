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Новини Фото Саміт в Лондоні 2 березня
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Зеленський про саміт в Лондоні: Єдність Європи – на надзвичайно високому рівні, якого давно не було. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у саміті у Лондоні присвячений Україні та спільному європейському майбутньому.

Про це він написав у своєму телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Відчуваємо сильну підтримку України, наших людей: воїнів та цивільних, нашої незалежності. Працюємо в Європі всі разом, щоб була надійна основа для співпраці з Америкою заради справжнього миру й гарантованої безпеки. Єдність Європи – на надзвичайно високому рівні, якого давно не було", - розповів глава держави.

Також він обговорив з партнерами гарантії безпеки та умови справедливого миру для України. Готується низка важливих зустрічей і рішень найближчим часом.

"Вдячний усім нашим друзям та партнерам за зусилля для наближення стабільного та гарантованого миру в Україні. Спільна сила здатна захистити наше майбутнє", - резюмував Зеленський.

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Володимир Зеленський та Джастін Трюдо

Володимир Зеленський та Кір Стармер
Мітинг на підтримку України поблизу місця проведення саміту

Саміт з питань безпеки у Лондоні 2 березня

Сьогодні, 2 березня 2025 року, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прийме в Лондоні президента Володимира Зеленського та понад 10 інших європейських лідерів. Вони обговорюватимуть гарантії безпеки, які Європа може запропонувати Києву в разі припинення вогню із РФ.

Нагадаємо, країни Балтії не були запрошені на сьогоднішній саміт у центрі Лондона, і, як кажуть, "дуже незадоволені" цим рішенням.

Читайте також: Британія і Франція працюватимуть разом із Києвом, щоб представити мирний план Вашингтону, - Стармер

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) саміт (764)


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Топ коментарі
+12
Фсьо фігня. Тромб образив Вову. Треба єднатись навколо лідора, кажуть в соцмережах.
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02.03.2025 22:48
+9
Единство Европы в чем именно? Просить что бы США подкинули оружия, что бы "план" утвердили?
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02.03.2025 22:45
+9
Європа у єдиному пориві каже зебілу: "Чухай, придурку, до Транпа"...
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02.03.2025 22:53
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спасібо мага !

ти все ж таки зробила це !
ще раз розбудила Європу і змусила подбати про безпеку України та свою !

.
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02.03.2025 22:44 Відповісти
Ще раз? А попередній то коли було?
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02.03.2025 22:46 Відповісти
А вони вже почали витрачати, чи досі збирають саміти/форуми/зустрічі/конференції і стурбовано це все обговорюють, як би це почати витрачати на зброю більше?
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02.03.2025 23:07 Відповісти
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02.03.2025 22:44 Відповісти
хай кокшнік знов одягне, то може щось випросить у ****@ ще
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02.03.2025 23:24 Відповісти
Единство Европы в чем именно? Просить что бы США подкинули оружия, что бы "план" утвердили?
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02.03.2025 22:45 Відповісти
Якщо у Вови не вистачить духу вибачитись перед Трампом, то просити за нього буде ЄС
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02.03.2025 22:47 Відповісти
Ще і "рейтинг" виріс у лідера... Цього досить)
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02.03.2025 22:51 Відповісти
Оружие можно еще и покупать, а не только просить, а уж денег у Европы много
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02.03.2025 23:18 Відповісти
Денег то может и много... Вот только они привыкли их тратить на всякую фигню, а не на свою безопасность.
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02.03.2025 23:25 Відповісти
Знов загинули українські військові за 130км.від лінії фронту,знов під час шикування...Зеленський-прибери нарешті недоумків та зрадників з керівництва ЗСУ...
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02.03.2025 22:45 Відповісти
Фсьо фігня. Тромб образив Вову. Треба єднатись навколо лідора, кажуть в соцмережах.
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02.03.2025 22:48 Відповісти
В тім і річ, що "єднаються" тільки в соцмережах, біля ТЦК черг із " запишаних" потужністю незламного лідера не має. Без американської зброї та найголовніше розвідданих і ППО потрібно буде значно посилювати мобілізацію щоб хоч якось тримати фронт.
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02.03.2025 23:04 Відповісти
Посилювати мобілізацію, щоб тримати їх в палатках в чистому полі, щоб Орлан наводив на них ракети... Пряма мова Бутусова сьогодні:"Кажуть, що війську не вистачає людей. Якщо так бездарно застосовувати людей, то ніякої кількості не вистачить."
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02.03.2025 23:09 Відповісти
воно не може прибрати себе
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02.03.2025 23:01 Відповісти
Європа у єдиному пориві каже зебілу: "Чухай, придурку, до Транпа"...
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02.03.2025 22:53 Відповісти
На джидая схожий...
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02.03.2025 23:31 Відповісти
Дайте я вгадаю. Цю єдність Зєля приписує собі в заслуги
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02.03.2025 22:57 Відповісти
Все Зеленський зробив вірно в цій ситуації. Єдине в чому була помилка - не слід було їхати в Вашингтон. А Трамп, має вибачитись за свої дії, як і його віце президент (якого до-речі, там бути не повинно було). Але оскільки, Трамп на та людина, що вибачається(бо для цього дійсно потрібно бути людиною), то такого не буде.
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02.03.2025 23:10 Відповісти
Хтось під Покровськом, а хтось під ******, - *************** називаються.
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02.03.2025 23:29 Відповісти
Чуєте , що кажуть розумні люди ? "Тільки США (ТІЛЬКИ Трамп) може примусити росію до миру". То чого було язиком патякати ?
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02.03.2025 23:36 Відповісти
так як вони нам гарантували суверинитет і тер. цілісність по меморнадуму чи якось інакше??
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03.03.2025 00:25 Відповісти
Великий єднатор
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02.03.2025 23:18 Відповісти
цікаво, як давно зе-лупа "азаботілась" єдністю європи" ?
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02.03.2025 23:23 Відповісти
Чи правильно я розумію, що Європа в єдиному пориві негайно згуртувалася навколо могутньої постаті найвеличнішого лідора **********?
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02.03.2025 23:45 Відповісти
Пабедун патужный.
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02.03.2025 23:48 Відповісти
Ми очікували дій а отримали нові фотки.
Європо - здавайся
НАТО - розпускайся
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03.03.2025 00:21 Відповісти
 
 