Зеленський про саміт в Лондоні: Єдність Європи – на надзвичайно високому рівні, якого давно не було. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у саміті у Лондоні присвячений Україні та спільному європейському майбутньому.

Про це він написав у своєму телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Відчуваємо сильну підтримку України, наших людей: воїнів та цивільних, нашої незалежності. Працюємо в Європі всі разом, щоб була надійна основа для співпраці з Америкою заради справжнього миру й гарантованої безпеки. Єдність Європи – на надзвичайно високому рівні, якого давно не було", - розповів глава держави.

Також він обговорив з партнерами гарантії безпеки та умови справедливого миру для України. Готується низка важливих зустрічей і рішень найближчим часом.

"Вдячний усім нашим друзям та партнерам за зусилля для наближення стабільного та гарантованого миру в Україні. Спільна сила здатна захистити наше майбутнє", - резюмував Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армія України має лишатися великою і після війни, - Шольц





Саміт з питань безпеки у Лондоні 2 березня

Сьогодні, 2 березня 2025 року, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прийме в Лондоні президента Володимира Зеленського та понад 10 інших європейських лідерів. Вони обговорюватимуть гарантії безпеки, які Європа може запропонувати Києву в разі припинення вогню із РФ.

Нагадаємо, країни Балтії не були запрошені на сьогоднішній саміт у центрі Лондона, і, як кажуть, "дуже незадоволені" цим рішенням.

Читайте також: Британія і Франція працюватимуть разом із Києвом, щоб представити мирний план Вашингтону, - Стармер