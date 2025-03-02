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Новини Саміт в Лондоні 2 березня Заява Шольца про ЗСУ
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Армія України має лишатися великою і після війни, - Шольц

Шольц про українську армію

Рішення, що покладе край війні Росії проти України, має ґрунтуватися на тому, що Україна має бути здатна захистити себе і мати сильну армію.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц після завершення саміту з питань України в Лондоні, передає DW, інформує Цензор.НЕТ.

"Вона (армія України, - ред.) також повинна залишатися великою і в мирний час - набагато більшою, ніж це може дозволити економічний потенціал України", - сказав Шольц.

За словами канцлера ФРН, забезпечення функціонування такої великої української армії "впродовж багатьох років і десятиліть" є одним із завдань європейських партнерів України, а також для міжнародних і трансатлантичних партнерів.

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Політик зазначив, що це вимагатиме зусиль, до яких багато хто ще не достатньо підготовлений. За словами  Шольца, навіть після завершення війни фінансування безпеки України буде викликом для бюджету Євросоюзу та для бюджетів багатьох країн-членів блоку та партнерів в Європі і у світі.

Шольц закликав до подальшого розвитку і розширення співпраці в рамках НАТО, зокрема й у співпраці між трансатлантичними партнерами у підтримці України. Він наголосив, що учасники спецсаміту в Лондоні 2 березня дали чіткі запевнення, що вони прагнуть підтримувати Україну.

"Це країна, яка зазнала нападу, жертва російської агресії. Це правда, яка залишається абсолютно зрозумілою для всіх. Ми повинні підтримувати Україну фінансово і військовими засобами", - заявив канцлер ФРН.

Саміт з питань безпеки у Лондоні 2 березня

Сьогодні, 2 березня 2025 року, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер приймав в Лондоні президента Володимира Зеленського та понад 10 інших європейських лідерів.

Нагадаємо, країни Балтії не були запрошені на сьогоднішній саміт у центрі Лондона, і, як кажуть, "дуже незадоволені" цим рішенням.

За підсумками саміту прем’єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив про виділення додаткових 1,6 млрд фунтів стерлінгів на ракети для ППО для України, які будуть виготовлятись у Британії.

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Автор: 

Європа (1793) ЗСУ (7501) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+9
москальні в коментарях ця новина не сподобалася 🤣🤣
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02.03.2025 22:48
+6
як лишаються влади то стають розумнішими, феномен якийсь
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02.03.2025 22:48
+4
2050 рік, Сибір, окраїна Української Імперії. Хутір, на хуторі стоїть стара велика хата-мазанка. У хаті сидить старий українець, справжнісінький козарлюга: оселедець, шаровари, вишита сорочка. Їсть він собі великою ложкою вареники зі сметаною, але раптом десь поруч якісь крики пролунали. Козак повільно підвівся, вийшов у сіни. Одягнув кожуха й шапку, зняв із кілочка кріса й вийшов на двір.
За вікном пролунали два постріли, відчиняються двері, козак заходить у хату, роздягається і знову спокійно сідає за стіл до ще теплих вареників.
Голос за кадром: «Ці кляті москалі вже настільки знахабніли, аж почали до людських осель підбиратися!»

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02.03.2025 23:03
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Богомила Райнова читали? А "Няма ніщо похубаво от лошото времє" і "Голямата скука"?

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02.03.2025 23:16 Відповісти
Потужний куколд
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02.03.2025 22:38 Відповісти
Как кацапская в 41-м
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02.03.2025 22:53 Відповісти
Стерненко та іньші пишуть що знов рашисти завдали удар по полігону під час шикування,є загиблі українські військові.Багато недоумків,дегенератів,відвертих зрадників...нажаль продовжують керувати військом-а верховний головнокомандувач звісно нє-прі-чьом...
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02.03.2025 22:40 Відповісти
Європейці без США свої армії не спроможні озброювати і утримувати, але беруться озброювати і утримувати українську. Дивні люди. Але план непоганий: ми вам, українцям, гуртом трохи скинемось, а ви будете за нас помирати в разі чого...
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02.03.2025 22:44 Відповісти
Руцкій , все вони спроможні , але не дуже прагнуть це робити бо іще не дуже припекло .
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02.03.2025 23:13 Відповісти
Касаб, європейці півтора року гуртом збирали для ЗСУ нещасний мільйон снарядів. Про яку спроможність ти гундосиш, якщо адекватні європейці, і Стармер в тому числі, самі визнають, що без США діла не буде. Зав"язуй з тєлємарахвоном і боярою, повертайся в реальність.
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03.03.2025 00:22 Відповісти
Твоє болотяне нутро вилізло на поверхню , какцапе ! Сьогодні про все це гарно сказав один прекрасний поляк , пошукай , лапотний , його коментар , а потім з горя хльобни бражки і закуси щами .
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03.03.2025 01:33 Відповісти
Так, в усій Україні горе. Бо війна. А у вас, касабів, радість від того, що вбиваєте українців.
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03.03.2025 08:15 Відповісти
Вже обісрався на болотах, козломордий?
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03.03.2025 01:52 Відповісти
Обісрав тебе, патрійот диванний.
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03.03.2025 08:06 Відповісти
Те, що від тебе за кілометр тхне гівном і личаками, тупий кислобздію, не означає, що ти когось обісрав, окрім себе. ))
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03.03.2025 21:58 Відповісти
После войны это, после войны то... словесное "назад в будущее" в то время, когда конца не наблюдается.
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02.03.2025 22:47 Відповісти
як лишаються влади то стають розумнішими, феномен якийсь
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02.03.2025 22:48 Відповісти
москальні в коментарях ця новина не сподобалася 🤣🤣
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02.03.2025 22:48 Відповісти
Армія України після війни має бути двічі більшою!
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02.03.2025 22:55 Відповісти
Україна повинна буде проводити превентивні рейди на землях мокшанських індіанців.
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02.03.2025 22:56 Відповісти
2050 рік, Сибір, окраїна Української Імперії. Хутір, на хуторі стоїть стара велика хата-мазанка. У хаті сидить старий українець, справжнісінький козарлюга: оселедець, шаровари, вишита сорочка. Їсть він собі великою ложкою вареники зі сметаною, але раптом десь поруч якісь крики пролунали. Козак повільно підвівся, вийшов у сіни. Одягнув кожуха й шапку, зняв із кілочка кріса й вийшов на двір.
За вікном пролунали два постріли, відчиняються двері, козак заходить у хату, роздягається і знову спокійно сідає за стіл до ще теплих вареників.
Голос за кадром: «Ці кляті москалі вже настільки знахабніли, аж почали до людських осель підбиратися!»

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02.03.2025 23:03 Відповісти
А платити за це хто буде? 10 лямів, які вже втікли, чи 10 лямів які ще втічуть?
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02.03.2025 23:10 Відповісти
Уверен, что мобилизованные, составляющие сейчас больше 80% ВСУ, именно об этом и мечтают- как бы еще послужить "после войны"...
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02.03.2025 23:18 Відповісти
розумно, хто бажае по контракту служити нехай служе, бо одразу влаштувати сотні тисяч в мирне життя буде важко, а це люди з зломаною псіхікою
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02.03.2025 23:32 Відповісти
як шо Пан Мерц буде тягнути з Таурасами для України ,як це робив Шольц, то можно чекати на китайські війська в ЄС ,тому шо вони вже воюють в Україні ...
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02.03.2025 23:55 Відповісти
У Украины нет денег и нет желания вечно воевать с Россией. Нужно как бы донести эту мысль Европе, что Украине нужна победа в войне, а не вечная война.
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03.03.2025 08:56 Відповісти
 
 