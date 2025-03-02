Армія України має лишатися великою і після війни, - Шольц

Рішення, що покладе край війні Росії проти України, має ґрунтуватися на тому, що Україна має бути здатна захистити себе і мати сильну армію.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц після завершення саміту з питань України в Лондоні, передає DW, інформує Цензор.НЕТ.

"Вона (армія України, - ред.) також повинна залишатися великою і в мирний час - набагато більшою, ніж це може дозволити економічний потенціал України", - сказав Шольц.

За словами канцлера ФРН, забезпечення функціонування такої великої української армії "впродовж багатьох років і десятиліть" є одним із завдань європейських партнерів України, а також для міжнародних і трансатлантичних партнерів.

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Політик зазначив, що це вимагатиме зусиль, до яких багато хто ще не достатньо підготовлений. За словами Шольца, навіть після завершення війни фінансування безпеки України буде викликом для бюджету Євросоюзу та для бюджетів багатьох країн-членів блоку та партнерів в Європі і у світі.

Шольц закликав до подальшого розвитку і розширення співпраці в рамках НАТО, зокрема й у співпраці між трансатлантичними партнерами у підтримці України. Він наголосив, що учасники спецсаміту в Лондоні 2 березня дали чіткі запевнення, що вони прагнуть підтримувати Україну.

"Це країна, яка зазнала нападу, жертва російської агресії. Це правда, яка залишається абсолютно зрозумілою для всіх. Ми повинні підтримувати Україну фінансово і військовими засобами", - заявив канцлер ФРН.

Саміт з питань безпеки у Лондоні 2 березня

Сьогодні, 2 березня 2025 року, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер приймав в Лондоні президента Володимира Зеленського та понад 10 інших європейських лідерів.

Нагадаємо, країни Балтії не були запрошені на сьогоднішній саміт у центрі Лондона, і, як кажуть, "дуже незадоволені" цим рішенням.

За підсумками саміту прем’єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив про виділення додаткових 1,6 млрд фунтів стерлінгів на ракети для ППО для України, які будуть виготовлятись у Британії.

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