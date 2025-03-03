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Росіяни просунулись у Піщаному та біля ще трьох населених пунктів, - DeepState. КАРТИ
Російські війська просунулись в Піщаному Покровського району Донеччини.
Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог просунувся у Піщаному, біля Погребків, Надії та Загризового", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+3 discovery
показати весь коментар03.03.2025 01:12
+1 Trevo Trow
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а отак постепенно кацапня буде їсти Україну - це можна, це на чясі...