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Новини Оновлення мапи DeepState
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Росіяни просунулись у Піщаному та біля ще трьох населених пунктів, - DeepState. КАРТИ

Російські війська просунулись в Піщаному Покровського району Донеччини.

Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог просунувся у Піщаному, біля Погребків, Надії та Загризового", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Сили оборони звільнили Піщане, - ОСУВ "Хортиця"

Росіяни просунулись біля Надії та загризового
Надія та Загризове

Просування росіян біля Погребків
Погребки

Автор: 

Донецька область (8335) Луганська область (4876) Харківська область (702) Покровський район (517) Сватівський район (12) Ізюмський район (53) Надія (4) Загризове (5) Піщане (22) війна в Україні (3558) DeepState (78)


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Топ коментарі
+3
це ******** кацапське просування колись припинеться?
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03.03.2025 01:12
+1
Все колись припиняється - спитай в януковича.
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03.03.2025 01:19
+1
натякуєте на 4 Майдан? - так кажуть шо не можна, не на чясі!
а отак постепенно кацапня буде їсти Україну - це можна, це на чясі...
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03.03.2025 01:26
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це ******** кацапське просування колись припинеться?
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03.03.2025 01:12 Відповісти
Все колись припиняється - спитай в януковича.
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03.03.2025 01:19 Відповісти
натякуєте на 4 Майдан? - так кажуть шо не можна, не на чясі!
а отак постепенно кацапня буде їсти Україну - це можна, це на чясі...
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03.03.2025 01:26 Відповісти
Натякую на пNздюлину, якщо так туго доходить.
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03.03.2025 01:57 Відповісти
а, ти один з тих дідів які на ногах не дуже але всіх отпіздять по айpi? 🤣
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03.03.2025 02:03 Відповісти
в черґу тоді давай....
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03.03.2025 02:08 Відповісти
Просування - не смертельно, тим більше, якщо воно невелике. Смертельно, коли гинуть наші хлопці. І вже зовсім катастрофічно, якщо це гинуть найбільші Герої, покинуті ганебно нашим начальством, як ось в Авдіївці чи Вугледарі (якщо вважати, що покинутий напризволяще Маріуполь - це випадковість).
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03.03.2025 06:46 Відповісти
які ще "союзники"? де ти їх бачиш?
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03.03.2025 14:19 Відповісти
Вроде ж Песчаное наши только недавно зачистили. Орки там снова? Или это другое Песчаное?
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03.03.2025 12:58 Відповісти
Ну, зрозуміло чому американці ставлять питання. 120 мільярдів кудись пішли, українці свої землі продовжують втрачати. Ви можете собі цю суму уявити в принципі?
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03.03.2025 14:15 Відповісти
 
 