Рубіо про погрози Трампа посилити санкції проти РФ: "Сподіваємося, що до цього не дійде"

Державний секретар США Марко Рубіо прокоментував погрози Дональда Трампа запровадити широкомасштабні санкції проти Росії.

Його цитує пресслужба Держдепу, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Рубіо, думка Трампа полягає в тому, "що всім має бути зрозуміло, що у Сполучених Штатів є інструменти", щоб нав'язати Росії витрати як стороні у війні проти України.

"Але ми сподіваємося, що до цього не дійде", - сказав держсекретар США.

Він сподівається, що РФ та Україна "усвідомлюють, що це не той конфлікт, який можна вирішити військовим шляхом, він може бути вирішений лише дипломатичним шляхом".

"Але це нагадування про те, що ми розуміємо, що Сполучені Штати мають у своєму розпорядженні інструменти, якщо насправді все розвалиться, і – але ми сподіваємося, що цього не станеться. Справді сподіваємося. Ми сподіваємося, що до цього не дійде", - підсумував державний секретар США.

Раніше Дональд Трамп пригрозив Росії широкомасштабними санкціями, якщо вона не сяде за стіл перемовин з Україною.

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