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Новини Санкції США проти Росії
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Рубіо про погрози Трампа посилити санкції проти РФ: "Сподіваємося, що до цього не дійде"

Посилення санкцій проти Росії. Заява Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо прокоментував погрози Дональда Трампа запровадити широкомасштабні санкції проти Росії.

Його цитує пресслужба Держдепу, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Рубіо, думка Трампа полягає в тому, "що всім має бути зрозуміло, що у Сполучених Штатів є інструменти", щоб нав'язати Росії витрати як стороні у війні проти України.

"Але ми сподіваємося, що до цього не дійде", - сказав держсекретар США.

Він сподівається, що РФ та Україна "усвідомлюють, що це не той конфлікт, який можна вирішити військовим шляхом, він може бути вирішений лише дипломатичним шляхом".

"Але це нагадування про те, що ми розуміємо, що Сполучені Штати мають у своєму розпорядженні інструменти, якщо насправді все розвалиться, і – але ми сподіваємося, що цього не станеться. Справді сподіваємося. Ми сподіваємося, що до цього не дійде", - підсумував державний секретар США.

Раніше Дональд Трамп пригрозив Росії широкомасштабними санкціями, якщо вона не сяде за стіл перемовин з Україною.

Читайте: Трамп і Сі Цзіньпін планують саміт у червні 2025 року, - WSJ

Автор: 

росія (64923) санкції (11768) США (22497) Трамп Дональд (5471)


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Топ коментарі
+12
Не "рубіо", а "рубЛіо"
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11.03.2025 10:27
+9
Як політик Рубіо вже мертвий.
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11.03.2025 10:30
+8
Як вони, це нове керівництво США, захищають цю мокшанську масу!!! Це якійсь пісець!!!
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11.03.2025 10:30
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Не "рубіо", а "рубЛіо"
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11.03.2025 10:27 Відповісти
мудак
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11.03.2025 13:43 Відповісти
Надеется оно ,ты давай малюй крест на лбу и шуруй в психушку, там скажут ,есть надежда или нет.
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11.03.2025 10:28 Відповісти
блефує, нема в нього ніяких інстументів, окрім санкцій, які почнуть працювати через 10-20-30-40 років, але це не точно
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11.03.2025 10:29 Відповісти
інструменти є,але Трампуша дуже боїться що Пуйло почне викладати свої контрінструменти,як це було після самміта G-20,на якому Трампуша не потиснув йому руку і пройшов мимо, навіть не глянувши(це було після захоплення наших катерів у Озівському морі).Після цього Пуйло на пресконференції заявило,що Трамп ледве злізши з літака у Москві відразу біг замовляти повій,адже :"Наші дєвушкі со сніжєнной соціальной отвєтствєнностью саміє лучшіє в мірє".Мабуть там і відосики є.
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11.03.2025 10:58 Відповісти
Як вони, це нове керівництво США, захищають цю мокшанську масу!!! Це якійсь пісець!!!
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11.03.2025 10:30 Відповісти
фсб, провело розконсервацію агентури.
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11.03.2025 10:46 Відповісти
Як політик Рубіо вже мертвий.
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11.03.2025 10:30 Відповісти
Може як політик він і мертвий, але тіло продовжує добре заробляти у ху...лостану
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11.03.2025 10:44 Відповісти
))) звісно, що не дійде
Навіть, якщо накласти кучу на голову трампа, санцій не буде
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11.03.2025 10:30 Відповісти
ага - "мир через силу"

тільки силу застосували до жертви агресії .. і вимагають відрізати руку чи ногу для примирення - і бути згвалтованою в будь який момент потім.. гарантій безпеки ж ніхто не дає - точніше дають ..завтра ! ("завтраки")
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11.03.2025 10:31 Відповісти
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11.03.2025 10:33 Відповісти
А я сподіваюся, зо саме до цього і дійде.

Якщо, звісно, ЗЄ знов не налажає.
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11.03.2025 10:34 Відповісти
ну як така Велика Лажа як Зе може не налажати?
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11.03.2025 11:01 Відповісти
Підстилки кацапські.
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11.03.2025 10:35 Відповісти
Отже чума прикацаплена.
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11.03.2025 10:35 Відповісти
ну так. Простіше ж почати накладати санкції на Укпаїну.
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11.03.2025 10:37 Відповісти
Ще Трамп не відкрив рота, а Рубіо вже переживає за кацапів! Де вони так ... в Америці находять?!
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11.03.2025 10:39 Відповісти
Це так, йому видніше, мабуть с фсб дзвонили
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11.03.2025 10:40 Відповісти
Шабаш шизофреніків на форумі продовжується.
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11.03.2025 10:44 Відповісти
Якраз і потрібно посилювати санкції, причому поки не пізно, поки путін не оговтався, поки трмп влаштовує шоу путін не сидить склавши руки, потім і санкції можуть не допомогти стримати агресію. Підігруючи путіну США стали на дуже слизький шлях !
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11.03.2025 10:45 Відповісти
Ну хто б сумнівався. Проти України зразу санкції ввели а проти Підорашки надіється що не введуть. Мало того ще й ті збираються зняти і відбілити свого хазяїна наче він і не вбив мільйон людей і покалічив життя десяткам мільйонів
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11.03.2025 10:45 Відповісти
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11.03.2025 10:49 Відповісти
Погрожувати і сподіватися що до того не дійде бо не здатен здійснити погрозу - це блеф, звичайне псування повітря. Якщо не готовий здійснити погрози - то Трамп просто балаболка.
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11.03.2025 11:17 Відповісти
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11.03.2025 11:28 Відповісти
 
 