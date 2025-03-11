Пєсков про призупинення допомоги Україні від США: Не варто поспішати надівати "рожеві окуляри"

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков, коментуючи призупинення допомоги Україні від США, закликав "готуватися до гіршого".

Про це він сказав на конференції у Вищій школі економіки, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Не треба зараз поспішати надівати рожеві окуляри. Завжди треба сподіватися на краще, але бути готовими до гіршого. Ми завжди маємо бути готовими обстоювати наші інтереси. Багато хто зараз поспішає надівати рожеві окуляри, говорити про те, що зараз американці припинять постачати озброєння або вже припинили, зараз Маск відключить свої системи зв'язку, і в нас все вийде. У нас і без цього все виходить", - заявив Пєсков.

За словами речника кремлівського диктатора, навіть у разі зупинки західних поставок Києву в України залишиться ще дуже багато зброї.

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Призупинення допомоги США

Зранку 4 березня стало відомом, що президент США Дональд Трамп розпорядився поставити на паузу всю американську військову допомогу Україні, щоб змусити Київ продемонструвати "добросовісну відданість" миру.

Один з американських чиновників у коментарі CNN зазначив, що наслідки призупинення наданні військової допомоги з боку США Україна відчує через деякий час. Можливо, кілька днів або тижнів. Проте як тільки запаси зброї та озброєння почнуть вичерпуватися, на країну чекатимуть серйозні наслідки.

Як повідомив журналіст Остап Яриш, рішення США призупинити допомогу Україні перш за все вплине на поставку ракет до ППО та боєприпасів до HIMARS та артилерії.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна наголосив, що рішення США тимчасово призупинити військову допомогу Україні означає, що Європа повинна допомагати Україні більше і швидше, ніж раніше, щоб заповнити цю прогалину.

У матеріалі The Economist йдеться, що рішення США про призупинення допомоги Україні призведе до більшої кількості втрат та руйнувань. Критичними елементами, пише видання, є зброя, її ремонт, ракети до ППО, система Starlink та, ймовірно, найважливіше, обмін розвідданими.

Головний радник президента Литви Гітанаса Науседи з питань національної безпеки Марюс Чеснулевічюс заявив, що рішення Вашингтона призупинити військову допомогу Україні не стало сюрпризом. Проте Європа готує відповідь.

Згодом видання The Economist написало, що наразі офіційного наказу Дональда Трампа щодо призупинення військової допомоги Україні немає.

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