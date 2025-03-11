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Новини Двоюрідний брат Венса воював за Україну
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Особисто бачив, як росіяни розстрілювали власних солдатів, - двоюрідний брат Венса

Брат Венса розповів, як росіяни розстрілювали своїх солдатів

Двоюрідний брат віцепрезидента США Джей Ді Венса - Нейт Венс розповів, що російські окупанти вбивали власних солдатів.

Про це він розповів в ефірі CNN, передає Цензор.НЕТ.

"Я особисто був свідком того, як вони (російські військові. - Ред.) стріляли у власних солдатів. Це було настільки часто, що це важко назвати окремим випадком. Це траплялося настільки часто, що можна вважати це їхньою політикою, якщо солдати відступають. Ці люди "пожирають" своїх... Їм не важливо, що ми думаємо. Вони не наші союзники і не будуть ними щонайменше протягом покоління", - сказав він.

Брат Джей Ді Венса воював за Україну

Раніше ЗМІ повідомляли, що двоюрідний брат віцепрезидента США Джей Ді Венса - Нейт Венс з початку повномасштабного вторгнення РФ воював за Україну у складі батальйону "Вовки да Вінчі". У січні 2025 року чоловік повернувся до США.

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Автор: 

армія рф (17196) війна в Україні (3518) Джей Ді Венс (81)


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Топ коментарі
+39
єдиний адекватний Венс. Дякуємо!
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11.03.2025 11:09
+18
Йога братан явно не ті сториз читав...
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11.03.2025 11:10
+17
Та все американці добре знають, що тут відбувається. просто косят під дурачьков. Весь світ знає. Просто всі бояться третьої світової ядерної війни. Окрім мене, бо я хоробрий!!!
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11.03.2025 11:12
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єдиний адекватний Венс. Дякуємо!
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11.03.2025 11:09 Відповісти
Треба демократам брати його в оборот))
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11.03.2025 11:11 Відповісти
Краще до респів, як Джон Маккейн, що воював з кацапами у В'єтнамі. Він би міг сформувати проукраїнське крило, та вичавити прокацапських тампонів, що ганбять не тількі респів, а й усе США. Ну і ще він гарний кандидат замість свого кузіна.
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11.03.2025 12:24 Відповісти
Таке враження, що разом з Маккейном Республіканська партія теж померла....
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12.03.2025 10:47 Відповісти
Йога братан явно не ті сториз читав...
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11.03.2025 11:10 Відповісти
Не в тому універі .... вчився не у того .... професора ... не на тому факультеті. Все не там і не вчасно. Йому б у 1933 рік ! Отам йому фартануло б !
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11.03.2025 11:13 Відповісти
Віслюки теж хотіли співпраці з гієнами. Спочатку через покоління, а потім довічно. Так вийшло у них чи ні ?
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11.03.2025 11:11 Відповісти
Бывают у кацапов и правильны действие
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11.03.2025 11:11 Відповісти
Руськоговорящі ватники йдуть нах вивчати українську.
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11.03.2025 11:26 Відповісти
чувак,а ти чего *** по русски еще читаешь ?🤡
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11.03.2025 11:32 Відповісти
Бо я не лінгвоінвалід, на відміну від тебе.
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11.03.2025 11:35 Відповісти
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11.03.2025 19:02 Відповісти
а ти *** тля чого чувак тут
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11.03.2025 11:38 Відповісти
красивий цей Нейт Венс... сильний а головне справжня Людина 🇺🇦❤️🇺🇸❤️
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11.03.2025 11:21 Відповісти
Дуже вони схожі очима обоє
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11.03.2025 11:46 Відповісти
Та все американці добре знають, що тут відбувається. просто косят під дурачьков. Весь світ знає. Просто всі бояться третьої світової ядерної війни. Окрім мене, бо я хоробрий!!!
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11.03.2025 11:12 Відповісти
У цій теорії помилка. Яку до речі зробили НАТО та партнери. Вони бачать лише свій страх. Перед ядеркою. А страх агресора вони ігнорують ? Чи там на тому боці вони вважають всі ******* ? Страх є взаємний. Треба це усвідомити. І адекватних більшість, навіть серед диктатур.
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11.03.2025 11:18 Відповісти
Коли знаходишся в танку , то бути хоробрим легко. А що мені робити на дивані? Танка не дають, кажуть, що старий.
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11.03.2025 11:19 Відповісти
От не розумію, чому боятися. Ну ладно боятися Китай, але рашку? москалі 3 роки не можуть Україну здолати, а у нас толком немає авіації, підводних човнів, балістичних і крилатих ракет ітд, У Британії, Франції, Німеччини це все є. Плюс, на Заході повно потужних систем ППО, деякі типу THAAD навіть балістичні ракети великої дальності збивають...
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11.03.2025 11:39 Відповісти
Існує твердження, що якщо хоч одна ракета покине шахту чи пускову установку, то всі у кого є ЯЗ почнуть шмаляти куди не попади і почнеться ядерна зима, бо у всіх руки так і чешацця це зроби, але ніхто не хоче бути першим, а от другим пожалуйста
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11.03.2025 11:43 Відповісти
ти тут на форумі галасував за магашистів, і досі не каєшся!
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11.03.2025 11:52 Відповісти
Можна подумати, шо це якось на шось вплинуло .
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11.03.2025 11:56 Відповісти
як мінімум, вказало, що совість в тебе зебільна
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11.03.2025 11:57 Відповісти
Я бачу не стандарно, не так як усі. Тому і агітував за Трампа. І досі вважаю його друге пришестя позитивним явищем в глобальному плані. Бо світ міняєтся. І це на краще!
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11.03.2025 12:00 Відповісти
Типа того, що "добре що померло від іспанки 10 мільонів, зато навчилися робити вакцину "?
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12.03.2025 10:50 Відповісти
Ніхто ядерку не премінить, навіть якщо орки почнуть відкрито воювати з НАТО, можу поспорити що частина ЄС буде дальше торгувати з ними та Китаєм...

Світ настільки глобалізований, ні китайці ні захід не можуть самостійно все виробляти... Скоріше якоюсь біозброю примінять чим ядерку, типу вірусу якогось...
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11.03.2025 12:01 Відповісти
Щей як примінять, коли це їх торкнеться особисто. Вони про це ще не знають
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11.03.2025 12:04 Відповісти
хіба локально щоб всі обісрал...сь, тепер любий вірус з різними характеристиками з допомогою АІ можна виготовити за півгодини, ще випробування місяць...
ядерка не потрібна фактично, ворожу економіку можна швидко звалити і без тотальної війни...
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11.03.2025 12:10 Відповісти
Ну не всі ж такі ненормальні, як кацапи...
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11.03.2025 12:08 Відповісти
Не вірно частина латиноамериканців, індусів лояльні до раші, та і взагалі їм як і неграм пох... зовнішня політика, хоч там нехай бомби повсюду падають, більше цікавить що у них в холодильнику, та чим кредити заплатити...
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11.03.2025 11:57 Відповісти
Тут йдеться не про бидло населення, а про політичну верхівку взагалі-то.
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11.03.2025 12:02 Відповісти
Політична верхівка в штатах діє в двох інтересах, перше це їх спонсори, лобіювання та звані вечері, а друге які опитування серед їх виборців...

В штатах хороша система проміжних виборів, яку потрібно у нас запровадити, це не дає забути про електорат за 5 років...
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11.03.2025 12:07 Відповісти
По комусь же потрібно стріляти
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11.03.2025 11:13 Відповісти
Да, им таки удалось повторить, по крайне мере то, как деды воевали
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11.03.2025 11:14 Відповісти
Венс здорової людини.
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11.03.2025 11:20 Відповісти
шкода, що на той момент в лавах ЗС рашки не було діджея венса..
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11.03.2025 11:21 Відповісти
уйобіще, перелогінься
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11.03.2025 12:34 Відповісти
Largest drone attack of war hits Moscow region, Russian officials say

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11.03.2025 11:22 Відповісти
і це одне фото бомбежки москви ,там на ВВС їх багато
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11.03.2025 11:23 Відповісти
https://www.bbc.com/news/articles/ce8y655p52do фото відео
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11.03.2025 11:26 Відповісти
Його брат скаже що це українська пропаганда і просто шоу а насправді війни нема
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11.03.2025 11:27 Відповісти
Не того Венса обрали віце- президентом, ой не того.
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11.03.2025 11:27 Відповісти
Справжній Венс справжньої Америки !
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11.03.2025 11:29 Відповісти
Якось не добре вийшло що такий свідок якому не затулиш рота як Зеленському, розказує на всю америку що рашисти які являються друзями Тампона вбивають одне одного
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11.03.2025 11:32 Відповісти
Особисто бачив.Мабуть і патрони подавав?🤣Прям анекдот про Вовочку.
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11.03.2025 11:39 Відповісти
Інтерв'ю послухайте. Він пояснює, шо має на увазі. "Розстрілюють" це стріляють у своїх солдатів, коли ті відступають. Просто перекладач трохи спотворив первісний зміст...
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11.03.2025 11:44 Відповісти
Може він дроноводом був і тому бачив?
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11.03.2025 12:09 Відповісти
Прикольний чувак. І не дурний.
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11.03.2025 11:42 Відповісти
це прекрасно, що така людина, яка не просто там якийсь нікому не відомий американський доброволець, а цілий двоюрідний брат віце-президента, розказав правду про росіян та свої особисті враження..., але, на жаль, команді Трампа на це плювати, вони вже давно все вирішили й ніяка правда нічого не змінить..., вони відмовились від допомоги нам, тому ще це дорого, на їхню думку, це єдиний аргумент..., натомість допомогти рашкє - це прибуток у майбутньому...
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11.03.2025 11:43 Відповісти
на жаль, навіть двоюрідний брат пана/сера Нейта не хоче його послухати, дізнатись про мету ***** і касапів в цій війні, і про те що ця війна для України на предмет того, чи збережеться Україна як незалежна держава (а українці - як окрема нація), і т.д. Вже не кажучи, що ці знання не потрібні Трампу - бо він, як завербований агент кгб "Краснов" ходить на повідку *****...
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11.03.2025 11:49 Відповісти
В оповіданні "Родимка" розповідається про те, як молодий червоноармійський командир Миколка втратив батька під час війни з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Німеччиною, а слідом за ним і матір Все, що йому залишилося від батьків - любов до коней та родимка на нозі величиною з яйце. Вранці на його квартиру, яка базується в хаті над Доном, приїжджає козак і доповідає, що прийшов наказ ліквідувати чергову місцеву банду. Кульмінацією твору, що оповідає про боротьбу з бандитизмом на Верхньому Дону, стала зустріч на полі битви вісімнадцятирічного командира червоного ескадрону, комсомольця Миколки Кошового з батьком, отаманом банди. Отаман вбиває Миколку, але після цього, визнавши вбитого сина, сам зводить рахунки з життям.
Так що не треба, так ділить всіх на "чорних" і "білих", спочатку варто розібраться в собі...
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11.03.2025 12:14 Відповісти
А в минулу каденцію Трампа Д. Венс його нещадно критикував. І ніхто не знав цього Венса. От як можна за допомогою обіцянок швидкої кар'єри закрити пельку критикану та ще й переманити його на свій бік. І тепер Венса всі знають.
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11.03.2025 11:56 Відповісти
 
 