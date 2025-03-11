Особисто бачив, як росіяни розстрілювали власних солдатів, - двоюрідний брат Венса
Двоюрідний брат віцепрезидента США Джей Ді Венса - Нейт Венс розповів, що російські окупанти вбивали власних солдатів.
Про це він розповів в ефірі CNN, передає Цензор.НЕТ.
"Я особисто був свідком того, як вони (російські військові. - Ред.) стріляли у власних солдатів. Це було настільки часто, що це важко назвати окремим випадком. Це траплялося настільки часто, що можна вважати це їхньою політикою, якщо солдати відступають. Ці люди "пожирають" своїх... Їм не важливо, що ми думаємо. Вони не наші союзники і не будуть ними щонайменше протягом покоління", - сказав він.
Брат Джей Ді Венса воював за Україну
Раніше ЗМІ повідомляли, що двоюрідний брат віцепрезидента США Джей Ді Венса - Нейт Венс з початку повномасштабного вторгнення РФ воював за Україну у складі батальйону "Вовки да Вінчі". У січні 2025 року чоловік повернувся до США.
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