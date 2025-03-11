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Окупанти практикують групові самоскалічення, щоб уникнути "м’ясних" штурмів: "Кучкуемся, РГД-5 бросаем и сразу по рации: "Нас птичка закидала!". ВIДЕО

Окупанти вдаються до групових самоскалічень, щоб уникнути смерті у "м'ясних" штурмах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів російський військовополонений із Удмуртї Сергій Маслов. 

За його словами, групи домовляються між собою, відходять подалі і кидають під себе гранату  РГД-5. У хід намагалися пускати ВОГи і навіть Ф-1, але тут значно вище ризик серйозних каліцтв.

Маслов потрапив на війну проти України в середині 2024 року та встиг відслужити сім місяців, після чого на другому бойовому завданні був взятий в полон воїнами 24-ї ОМБр в Часовому Яру.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищена російська техніка обабіч "дороги смерті". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17196) війна (1386) штурм (225) Донецька область (8317) полонені (2251) Часів Яр (317) Бахмутський район (336)


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Топ коментарі
+13
Дурнику! Гранату треба у труси засовувати!
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11.03.2025 09:48
+9
Ось вона, -''руская смєкалочка''
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11.03.2025 09:55
+8
Кацапи раби-дегенерати.
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11.03.2025 09:54
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Дурнику! Гранату треба у труси засовувати!
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11.03.2025 09:48 Відповісти
у сраку практичніше))) по ісконной традиції
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11.03.2025 11:46 Відповісти
Кацапи раби-дегенерати.
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11.03.2025 09:54 Відповісти
Не стану.
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11.03.2025 10:31 Відповісти
Ось вона, -''руская смєкалочка''
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11.03.2025 09:55 Відповісти
Потрібно кацапам ліквідувати кремлівського ублюдка і його шоблу
і настане мир на землі ,
а не вбивати себе🙁
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11.03.2025 10:04 Відповісти
Що сказать... Подібне практикувалося і в "штрафбатах" часів ІІ Світової... Тоді стріляли один одного, зі зменшеним зарядом пороху (розкривали патрон, висипали частину пороху, збирали, заново, патрон, і стрілялм. Або заміняли кулю в патроні, осколком снаряда чи гранати... Це робилося для того, щоб отримать "відмазку", за пораненням... "Искупил кровью"... Але в регулярних частинах таке було рідкістю... А зараз це саме, я так розумію, практикується в РЕГУЛЯРНИХ частинах...
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11.03.2025 10:11 Відповісти
Це не калічення, а створення видимості. Він сам сказав, що робили три рази, а осколками зачепило лише одну людину.
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11.03.2025 10:18 Відповісти
А про фізику "темної матерії" або про життя на Марсі російський військовополонений із Удмурті Сергій Маслов нічого не казав?
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11.03.2025 10:20 Відповісти
Ефективна тактика. "Голь на выдумки хитра."
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11.03.2025 10:23 Відповісти
І для чого палити такий корисний прийом зниження боєздатності рашистів?
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11.03.2025 16:22 Відповісти
Що у їхніх головах?Це жах...Це все про що?Наче тублєр в голові.
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11.03.2025 20:57 Відповісти
 
 