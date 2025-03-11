Окупанти практикують групові самоскалічення, щоб уникнути "м’ясних" штурмів: "Кучкуемся, РГД-5 бросаем и сразу по рации: "Нас птичка закидала!". ВIДЕО

Окупанти вдаються до групових самоскалічень, щоб уникнути смерті у "м'ясних" штурмах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів російський військовополонений із Удмуртї Сергій Маслов.

За його словами, групи домовляються між собою, відходять подалі і кидають під себе гранату РГД-5. У хід намагалися пускати ВОГи і навіть Ф-1, але тут значно вище ризик серйозних каліцтв.

Маслов потрапив на війну проти України в середині 2024 року та встиг відслужити сім місяців, після чого на другому бойовому завданні був взятий в полон воїнами 24-ї ОМБр в Часовому Яру.

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