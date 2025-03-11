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Новини Опитування про війну в Україні
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66% українців вважають, що мета Росії - знищення України і українців, - опитування КМІС

сша,україна

66% українців вважають, що Росія прагне знищити Україну та український народ.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з опитуванням, 28% респондентів вважають, що Росія прагне фізичного знищення українців, а ще 38% переконані, що метою РФ є знищення української державності та нації через захоплення більшої частини території.

Більшість українців вважають, що мета Росії - знищення України

Крім цього, 14% опитаних вважають, що Росія прагне встановити маріонетковий уряд після захоплення більшості території України, а 7% - що РФ обмежиться захопленням Донбасу, Херсонщини та Запоріжжя.

Лише 4% респондентів вважають, що Росія прагне зберегти вже окуповані території, а 3% обрали варіант про "денацифікацію" і демілітаризацію. 7% опитаних не змогли визначитись із відповіддю.

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"Наші опитування показують, що чим вищу загрозу відчувають українці, тим більшою мірою вони налаштовані на продовження опору та відкидають неприйнятні вимоги. Відповідно, поширення наративу і переконування, що Росія "обмежила" свої цілі та/ або готова до миру на "компромісних" умовах, може підривати внутрішню готовність до продовження боротьби", - зазначили дослідники.

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький наголосив, що, попри втому від війни, більшість українців категорично проти миру "на будь-яких умовах". За його словами, це пов'язано з відчуттям екзистенційної загрози.

"Українці доволі гнучкі і готові обговорювати навіть болючі варіанти завершення війни. Водночас українці готові і далі відстоювати свої "червоні лінії" (які полягають у виживанні української нації, збереженні суверенітету та гарантіях безпеки) і точно не збираються просто складати зброю та здаватися на милість ворогу", - додав він.

Як зазначається, опитування проводилось з 14 лютого по 4 березня 2025 року методом телефонних інтерв’ю (CATI). У дослідженні взяли участь 1029 респондентів, які проживають на підконтрольній Україні території. Статистична похибка не перевищує 4,1% для показників, близьких до 50%.

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Автор: 

опитування (1925) росія (64923) війна в Україні (3518)


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Топ коментарі
+9
Одне іншому зовсім не заважає у наріда в головах.

Обрали ж у воюючій країні ватного капітулянта ЗЄ.бо "усталі ат вайни".
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11.03.2025 11:39
+7
Мова є маркером та культурним зв'язком. У даному випадку, зв'язком з РФ.

Проти геноциду ватників абсолютно нічого не маю, доречі. Якщо б вбивали виключно їх, була б суцільна польза.
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11.03.2025 11:41
+6
Так,сросіякам не буде приводу кого захищати,бо усі свої війни вони починали саме з захисту руськомовних,як немає різниці на якій мові балакати,то можна і з калюжі пити воду,яка різниця це ж вода.
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11.03.2025 11:43
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І при цьому рідтримують шиксу котра робить все шоб рашистам це вдалось - я маю на увазі презедента України зеленского.
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11.03.2025 12:59 Відповісти
клован даже якщо посмихается... дуже злий.
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12.03.2025 23:00 Відповісти
акробатические операции вскоре
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12.03.2025 23:02 Відповісти
"Українці доволі гнучкі і готові обговорювати навіть болючі варіанти завершення війни."

І на основі яких даних цей директор Антон робить такий висновок?

Де в його опитуванні цифри, які показують гнучкість і готовність українців навіть до болючих варіантів завершення війни? І що він має на увазі під "болючими варіантами"?

Якась соціологія висмоктані з пальця.
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11.03.2025 13:02 Відповісти
обычная статистика, высмоктана из "статистического разброса"
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12.03.2025 23:04 Відповісти
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