Рашисти вдарили КАБом по будинку в Сіверську на Донеччині: загинула людина, чотирьох поранено
Російські окупаційні війська скинули авіабомбу на багатоповерхівку в Сіверську.
Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Внаслідок російської атаки загинула 1 людина, 4 дістали поранення.
"Поранені евакуйовані до лікарні, на місці працюють всі відповідальні служби", - йдеться в повідомленні.
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Алексей Дэвидсон
показати весь коментар11.03.2025 13:04 Відповісти Мені подобається 0
Чайка Київ
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Jolli Rabbit
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