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Новини Обстріли Донеччини
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Рашисти вдарили КАБом по будинку в Сіверську на Донеччині: загинула людина, чотирьох поранено

РФ вдарила КАБом по будинку в Сіверську 11 березня 2025 року

Російські окупаційні війська скинули авіабомбу на багатоповерхівку в Сіверську. 

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок російської атаки загинула 1 людина, 4 дістали поранення.

"Поранені евакуйовані до лікарні, на місці працюють всі відповідальні служби", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

обстріл (28212) Донецька область (8317) Бахмутський район (336) Сіверськ (70) війна в Україні (3518)


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норм "протидія" КАБам.
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11.03.2025 13:04 Відповісти
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11.03.2025 13:09 Відповісти
Ударів у відповідь традиційно не буде, бо можуть постраждати россійські нацисти. Для клоунів з московського КВНа це не допустимо.
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11.03.2025 13:48 Відповісти
 
 