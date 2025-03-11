Затримано зрадницю, яка наводила вогонь окупантів на місця дислокації ЗСУ у Слов’янську, - СБУ. ФОТО
Служба безпеки затримала ще одну агентку російської воєнної розвідки на Донеччині. Фігурантка коригувала ракетно-бомбові та артилерійські удари рашистів по захисниках Слов’янська.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
За матеріалами справи, зловмисницею виявилася місцева жителька, яка восени 2024 року допомагала своєму брату-агенту РФ збирати для окупантів розвіддані про Сили оборони у місті.
Тоді контррозвідка СБУ затримала зрадника та його спільників на території прифронтової громади. Дізнавшись про це, його сестра "залягла на дно", щоб сховатися від правосуддя.
Невдовзі на неї дистанційно вийшов російський куратор затриманого родича-агента і запропонував продовжити співпрацю "напряму".
За вказівкою ворожого спецслужбіста жінка обходила місцевість та фіксувала місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ.
Служба безпеки викрила агентку, задокументувала її злочини, а також провела комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.
Під час обшуку у фігурантки вилучено мобільний телефон, через який вона контактувала зі зв’язковим російського гру - бойовиком "внутрішніх військ днр". Його особу вже встановлено Службою безпеки.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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Взагалі, цікаво було б побачити кореляцію між держзрадою та культурними, політичними вподобаннями.
Але підозрюю, що таке вивчення було б не на користь ЗЄ та СН.
Я ж кажу, що не на користь ЗЄ.
Повісити сволоту!
Нельзя, чтобы от такой гниды оставались корни на земле, эту заразу нужно уничтожить вместе со всеми выводками!