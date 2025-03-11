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Затримано зрадницю, яка наводила вогонь окупантів на місця дислокації ЗСУ у Слов’янську, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки затримала ще одну агентку російської воєнної розвідки на Донеччині. Фігурантка коригувала ракетно-бомбові та артилерійські удари рашистів по захисниках Слов’янська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За матеріалами справи, зловмисницею виявилася місцева жителька, яка восени 2024 року допомагала своєму брату-агенту РФ збирати для окупантів розвіддані про Сили оборони у місті.

Тоді контррозвідка СБУ затримала зрадника та його спільників на території прифронтової громади. Дізнавшись про це, його сестра "залягла на дно", щоб сховатися від правосуддя.

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Зрадниця зі Слов’янська

Невдовзі на неї дистанційно вийшов російський куратор затриманого родича-агента і запропонував продовжити співпрацю "напряму".

За вказівкою ворожого спецслужбіста жінка обходила місцевість та фіксувала місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ.

Служба безпеки викрила агентку, задокументувала її злочини, а також провела комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Під час обшуку у фігурантки вилучено мобільний телефон, через який вона контактувала зі зв’язковим російського гру - бойовиком "внутрішніх військ днр". Його особу вже встановлено Службою безпеки.

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На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Автор: 

СБУ (12772) Донецька область (8317) колабораціонізм (1157) Краматорський район (190) Слов’янськ (593)


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Топ коментарі
+16
..зрадників треба розстрілювати по закону військового часу, нічого їх кормити у в'язницях, дивись і зменшиться таких підарів!!!
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11.03.2025 12:17
+11
За патли взяти цю курву і підвісити на гиляці 😡
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11.03.2025 12:19
+7
Ця зрадниця більше року бігала по парку і задирала всіх військових та ображала цивільних, потужна робота СБУ
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11.03.2025 12:19
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..зрадників треба розстрілювати по закону військового часу, нічого їх кормити у в'язницях, дивись і зменшиться таких підарів!!!
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11.03.2025 12:17 Відповісти
Ця зрадниця більше року бігала по парку і задирала всіх військових та ображала цивільних, потужна робота СБУ
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11.03.2025 12:19 Відповісти
За патли взяти цю курву і підвісити на гиляці 😡
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11.03.2025 12:19 Відповісти
ЦІкаво, якою мовою розмовляла ця тітка, за кого голосувала.

Взагалі, цікаво було б побачити кореляцію між держзрадою та культурними, політичними вподобаннями.
Але підозрюю, що таке вивчення було б не на користь ЗЄ та СН.
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11.03.2025 12:24 Відповісти
Ну ось тобі і кореляція - у твоєму випадку обрання ЗЄ є результатом ватності.

Я ж кажу, що не на користь ЗЄ.
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11.03.2025 12:47 Відповісти
тобто, і ти, мстіслав, голосував за кого завгодно.
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11.03.2025 13:20 Відповісти
Имя, сестра! І пику...
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11.03.2025 12:42 Відповісти
Убивця Українського народу!
Повісити сволоту!
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11.03.2025 12:48 Відповісти
Це можна назвати "родинним бізнесом". От нехай зараз усією родиною й працюють на державу у буцигарні!
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11.03.2025 12:49 Відповісти
етнічна московитка , їх дуже багато завезли сюди, ще в 33 році ніхто не спілкувався там московською
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11.03.2025 13:04 Відповісти
Вы продолжаете писать такие сраные новости, где её рожа, где фамилия и вся биография?

Нельзя, чтобы от такой гниды оставались корни на земле, эту заразу нужно уничтожить вместе со всеми выводками!
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11.03.2025 13:14 Відповісти
смажити їй ноги
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12.03.2025 08:20 Відповісти
 
 