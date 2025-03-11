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Новини Безвіз з ЄС
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Кабмін ухвалив рішення щодо роумінгового "безвізу" з ЄС, - Шмигаль

Шмигаль про оборонний бюджет України у 2025 році

11 березня Кабінет міністрів України ухвалив рішення, яке є частиною процесу набуття роумінгового "безвізу" з ЄС.

Про це повідомив Денис Шмигаль у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Під час засідання він уряду зазначив: "Сьогодні ухвалюємо важливе рішення, що є частиною набуття роумінгового "безвізу" з Євросоюзом. Це посилить зв’язок українців за кордоном з батьківщиною, з рідними та близькими людьми. Це сприятиме єдності й консолідації українського народу".

Шмигаль також подякував Європейській комісії та її президентці Урсулі фон дер Ляєн за чіткі сигнали щодо підтримки України, зокрема у питанні доступу до єдиного ринку ЄС.

Як зазначається, цей крок є частиною наших зусиль у напрямку секторальної інтеграції з Європейським Союзом, зокрема в межах торговельного, транспортного, енергетичного, митного та цифрового безвізу. Ми прагнемо закріпити ці здобутки на постійній основі.

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Автор: 

Кабмін (14065) мобільний зв’язок (1019) роумінг (83) Шмигаль Денис (4547)


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Шмигаль -це тупий придурок. Ахмєтов -прибери свою маріонетку. Тому що може виявитися що укурок Маск був правий. Треба розкуркулити олігархат ******.
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11.03.2025 13:16 Відповісти
Оставить роуминг батальону Монако и подобным
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11.03.2025 13:30 Відповісти
Уже и так в течение дня в каждом немецком трамвае, автобусе обязательно сидит какая-нибудь халявщица Оксана и громко рассказывает на русском языке по телефону, как она хорошо закупилась фаршем в Тафеле. Ухилянтов слышно реже, все упитанные этим фаршем и громко рассказывают на русском языке о своих гешефтах.
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11.03.2025 13:37 Відповісти
 
 