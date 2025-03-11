Кабмін ухвалив рішення щодо роумінгового "безвізу" з ЄС, - Шмигаль

11 березня Кабінет міністрів України ухвалив рішення, яке є частиною процесу набуття роумінгового "безвізу" з ЄС.

Про це повідомив Денис Шмигаль у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Під час засідання він уряду зазначив: "Сьогодні ухвалюємо важливе рішення, що є частиною набуття роумінгового "безвізу" з Євросоюзом. Це посилить зв’язок українців за кордоном з батьківщиною, з рідними та близькими людьми. Це сприятиме єдності й консолідації українського народу".

Шмигаль також подякував Європейській комісії та її президентці Урсулі фон дер Ляєн за чіткі сигнали щодо підтримки України, зокрема у питанні доступу до єдиного ринку ЄС.

Як зазначається, цей крок є частиною наших зусиль у напрямку секторальної інтеграції з Європейським Союзом, зокрема в межах торговельного, транспортного, енергетичного, митного та цифрового безвізу. Ми прагнемо закріпити ці здобутки на постійній основі.

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