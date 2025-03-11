Віткофф стане основним каналом зв’язку США з РФ, - Axios

Спецпредставник Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф, ймовірно, стане основним каналом зв’язку з Росією.

Про це пише видання Axios, передає Цензор.НЕТ.

Джерело видання підтвердило, що цього тижня Віткофф планує відвідати Москву для зустрічі із російським диктатором Володимиром Путіним. Зустріч має відбутися за кілька днів після перемовин представників США та України в Джидді.

"Віткофф мав узяти участь у зустрічі з українськими офіційними особами, але наразі, схоже, він стане основним каналом зв’язку з Росією в рамках розподілу обов’язків усередині команди президента Трампа із зовнішньої політики та національної безпеки", - пише Axios.

Це буде вже другою зустріччю Віткоффа та Путіна. Перша була в середині лютого та тривала три години.

Візит Віткоффа до Москви планується на четвер, 13 березня, проте може змінитися, зокрема, залежно від графіка Путіна.

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