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Новини Зустріч Віткоффа з Путіним
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Віткофф стане основним каналом зв’язку США з РФ, - Axios

Зустріч Стіва Віткоффа та Путіна в Москві

Спецпредставник Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф, ймовірно, стане основним каналом зв’язку з Росією.

Про це пише видання Axios, передає Цензор.НЕТ.

Джерело видання підтвердило, що цього тижня Віткофф планує відвідати Москву для зустрічі із російським диктатором Володимиром Путіним. Зустріч має відбутися за кілька днів після перемовин представників США та України в Джидді.

"Віткофф мав узяти участь у зустрічі з українськими офіційними особами, але наразі, схоже, він стане основним каналом зв’язку з Росією в рамках розподілу обов’язків усередині команди президента Трампа із зовнішньої політики та національної безпеки", - пише Axios.

Це буде вже другою зустріччю Віткоффа та Путіна. Перша була в середині лютого та тривала три години.

Візит Віткоффа до Москви планується на четвер, 13 березня, проте може змінитися, зокрема, залежно від графіка Путіна.

Також читайте: Віткофф каже, що Зеленський вибачився перед Трампом за суперечку

Автор: 

росія (64923) США (22497) Віткофф Стів (58)


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Топ коментарі
+5
Не факт, невідомо хто кому там "лиже" насправді, бо цей Вітьок може бути вищим по рангу агентом КДБ ніж Краснов.
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11.03.2025 13:29
+3
мерзенна гніда, яка лиже дупу Трампу
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11.03.2025 13:26
+3
Совет от Витька Бывалого Витьку Лоховскому.
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11.03.2025 13:34
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мерзенна гніда, яка лиже дупу Трампу
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11.03.2025 13:26 Відповісти
Не факт, невідомо хто кому там "лиже" насправді, бо цей Вітьок може бути вищим по рангу агентом КДБ ніж Краснов.
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11.03.2025 13:29 Відповісти
Якщо що разом з рижим піде , тільки не каналом , а в море , тільки не в даль, а в глиб.
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11.03.2025 13:30 Відповісти
Вітка-прокладка між трум-пум-пум і ******.
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11.03.2025 13:27 Відповісти
агент Вітьков
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11.03.2025 13:27 Відповісти
Зв"язківець - якии топить за рашку
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11.03.2025 13:31 Відповісти
На вигляд такий солідний мужчина - а погодився стати основним каналом зв'язку "політичного унітазу" у Білому Домі з відстійником лайна в кремлі.
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11.03.2025 13:33 Відповісти
Совет от Витька Бывалого Витьку Лоховскому.
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11.03.2025 13:34 Відповісти
Ще одне ,,старьйо"!
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11.03.2025 13:35 Відповісти
З яким саме путіним буде спілкуватись віткофф? васіліч, удмурдт?

7 березня, блумберг: путін готовий на перемир'я, якщо будуть встановлені параметри миротворчої місії

11 березня, блумберг: путін не готовий на жодні компроміси і вестиме війну до кінця
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11.03.2025 13:36 Відповісти
та нема там ніякого васіліча. якщо і є, то просто для показухи, тобто просто десь на камеру покрасуватися замість ху йла. керувати країною, вести переговори із найвищими особами з інших країн, то ніхто ніякого васіліча на такі зустрічі ніколи не допустить.
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11.03.2025 16:15 Відповісти
К аналом?
Яка відверта безсоромність😜
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11.03.2025 13:43 Відповісти
"американський єрмак" від куйла, їде по преміальні для "трамбона, за втілення в життя "оманського плану" окупації ним частини України , який втілювалося в Україні за безпосередньої участі "українського єрмака"
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11.03.2025 14:02 Відповісти
Не канал а почтальон по доставке инструкций , указаний и отчетов. Все будет УКРАИНА! СЛАВА УКРАИНЕ!
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11.03.2025 14:23 Відповісти
 
 