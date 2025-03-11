Європа має продовжувати тиснути на Росію: Санкції працюють, - міністр фінансів Польщі Доманський

Міністр фінансів Польщі Анджей Доманський заявив, що Європейський Союз не має послаблювати зусиль, щоб допомогти Україні протистояти Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Так, він зазначав, що, "безумовно, потрібно чинити подальший тиск на Росію".

"Сьогодні також обговорюватимемо санкції. Ми бачимо, що санкції працюють. Ми бачимо, що російська економіка стає дедалі слабшою", - зауважив міністр.

Стосовно підвищення потенціалу Європи Доманський не назвав якусь одну ідею, натомість сказав, що "на столі є багато пропозицій".

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"Ми готові обговорювати їх усі, оскільки вважаємо, що не існує єдиного інструменту, який би спрацював", – зауважив він.

Польський міністр наголосив, що потрібно знайти кілька рішень, і деякі з них підійдуть для конкретних країн.

"Ми віримо, що настав час діяти. Нам потрібно побудувати потужну європейську оборонну промисловість і забезпечити фінансування цього величезного переозброєння, яке необхідне Європі", - додав він.

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Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що США вивчають варіанти послаблення санкцій проти російської енергетики, у разі якщо Росія погодиться припинити війну в Україні.