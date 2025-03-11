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Новини Санкції проти Росії
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Європа має продовжувати тиснути на Росію: Санкції працюють, - міністр фінансів Польщі Доманський

Санкції ЄС проти РФ

Міністр фінансів Польщі Анджей Доманський заявив, що Європейський Союз не має послаблювати зусиль, щоб допомогти Україні протистояти Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Так, він зазначав, що, "безумовно, потрібно чинити подальший тиск на Росію".

"Сьогодні також обговорюватимемо санкції. Ми бачимо, що санкції працюють. Ми бачимо, що російська економіка стає дедалі слабшою", - зауважив міністр.

Стосовно підвищення потенціалу Європи Доманський не назвав якусь одну ідею, натомість сказав, що "на столі є багато пропозицій".

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"Ми готові обговорювати їх усі, оскільки вважаємо, що не існує єдиного інструменту, який би спрацював", – зауважив він.

Польський міністр наголосив, що потрібно знайти кілька рішень, і деякі з них підійдуть для конкретних країн.

"Ми віримо, що настав час діяти. Нам потрібно побудувати потужну європейську оборонну промисловість і забезпечити фінансування цього величезного переозброєння, яке необхідне Європі", - додав він.

Також читайте: США та ЄС не обговорювали послаблення санкцій проти Росії, - Рубіо

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що США вивчають варіанти послаблення санкцій проти російської енергетики, у разі якщо Росія погодиться припинити війну в Україні.

Автор: 

Польща (8478) росія (64923) санкції (11768) Євросоюз (13313)


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А як з тиском на орбана+фіцо?
НІХРЕНА НЕМА!
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11.03.2025 13:39 Відповісти
Бомбити її треба, це і буде тиск.
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11.03.2025 13:43 Відповісти
Санкції працюють допоки Україна нічого не підписала ні з Тампоном ні з Підорашкою. Тому і Ху йло і Тампон так спішать нагнути Україну на підписання капітуляції. Тоді Тампон відкрито заявить Європі що потрібно знімати санкції бо буцімто конфлікт вичерпано
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11.03.2025 13:54 Відповісти
Ляхи хитрі, самі нафту з кацапії качають і ще щось вякяють.
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11.03.2025 13:58 Відповісти
"Нам потрібно побудувати потужну європейську оборонну промисловість і забезпечити фінансування цього величезного переозброєння"

А хто 3 роки заважав це робити?
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11.03.2025 14:11 Відповісти
Якщо хтось постійно намагається довести що санкції працюють - значить вони не працюють.
Інакше це було б помітно без всяких заяв.
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11.03.2025 14:36 Відповісти
 
 