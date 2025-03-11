Вдовам ліквідованих рашистів на 8 березня у Карелії подарували гачки для сумок, - соцмережі
Дитячий омбудсмен російської Карелії подарував вдовам російських окупантів, чиї чоловіки загинули на війні проти України, гачки для жіночих сумочок.
Про це пише From Karelia with freedom, передає Цензор.НЕТ.
Уповноважений з прав дитини в Карелії Геннадій Сараєв на честь 8 березня організував вручення подарунків вдовам військових РФ.
Подарунками виявилися гачки для жіночих сумочок, які сам дитячий омбудсмен назвав "багатофункціональною медаллю уповноваженого".
"Я б хотів вручити кожній з вас ось таку ... я її називаю багатофункціональна медаль уповноваженого. Насправді, в чому її багатофункціональність? Ось з одного боку вона така красива металева з гербом, а з іншого - гумова, щоб її можна було використовувати як гачок для жіночої сумочки. Коли кудись приходиш, жіночу сумочку, можна було заховати, а потім знайти цю медаль у своїй сумочці!", - сказав він, звертаючись із келихом шампанського до жінок, чиїх чоловіків ліквідували на війні проти України.
Будь ласка, зачекайте...
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А 8 березня взагалі-то НЕ совкове свято.