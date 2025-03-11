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Новини Ставлення до вдов окупантів у Росії
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Вдовам ліквідованих рашистів на 8 березня у Карелії подарували гачки для сумок, - соцмережі

Дитячий омбудсмен російської Карелії подарував вдовам російських окупантів, чиї чоловіки загинули на війні проти України, гачки для жіночих сумочок. 

Про це пише From Karelia with freedom, передає Цензор.НЕТ.

Уповноважений з прав дитини в Карелії Геннадій Сараєв на честь 8 березня організував вручення подарунків вдовам військових РФ.

Подарунками виявилися гачки для жіночих сумочок, які сам дитячий омбудсмен назвав "багатофункціональною медаллю уповноваженого".

Вдовам російських окупантів подарували гачки для сумок

"Я б хотів вручити кожній з вас ось таку ... я її називаю багатофункціональна медаль уповноваженого. Насправді, в чому її багатофункціональність? Ось з одного боку вона така красива металева з гербом, а з іншого - гумова, щоб її можна було використовувати як гачок для жіночої сумочки. Коли кудись приходиш, жіночу сумочку, можна було заховати, а потім знайти цю медаль у своїй сумочці!", - сказав він, звертаючись із келихом шампанського до жінок, чиїх чоловіків ліквідували на війні проти України.

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Автор: 

курйоз (571) росія (64923)


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Топ коментарі
+11
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11.03.2025 14:11
+10
Та краще вішайтесь на тих гачках, меньше буде біосміття на планеті Земля ...
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11.03.2025 14:08
+8
Было бы намного лучше подарить им верёвку и мыло, это полезнее и дешевле.
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11.03.2025 14:10
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Та краще вішайтесь на тих гачках, меньше буде біосміття на планеті Земля ...
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11.03.2025 14:08 Відповісти
Было бы намного лучше подарить им верёвку и мыло, это полезнее и дешевле.
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11.03.2025 14:10 Відповісти
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11.03.2025 14:11 Відповісти
Made in China, купляли на вагу.
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11.03.2025 14:11 Відповісти
ну той що, населення обожнює свого фюрера..., готове заради нього на будь які приниження, або смерть, лише б дозволив й надалі бути його рабами... така вона доля кріпаків...
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11.03.2025 14:14 Відповісти
А що вдовам нашіх загиблих воїнів подарували на 8 березня?!
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11.03.2025 14:14 Відповісти
А я не бажаю совкових свят
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11.03.2025 14:17 Відповісти
Для української жінки - це не "свято", це приниження. Враховуючи його цікаву історію. Дуже правильне не бажання
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11.03.2025 14:32 Відповісти
Та у нас зараз взагалі НІЯКИХ СВЯТ!
Про День Народження Шевченко НІХТО НЕ ЗГАДАВ.
А 8 березня взагалі-то НЕ совкове свято.
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11.03.2025 15:04 Відповісти
То гачки за губу чіпляти яку вони розкатували коли думали що пішовши на війну стануть мільйонерами
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11.03.2025 14:17 Відповісти
Суттєва заміна.
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11.03.2025 14:24 Відповісти
каждой самке орка - по крючку..
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11.03.2025 14:25 Відповісти
Єсмарх аплодує)
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11.03.2025 14:29 Відповісти
Так, ще по келиху Есмарха і по домам
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11.03.2025 14:33 Відповісти
Нафіга було витрачати гроші на той непотреб. Можно було би просто плюнути в морду тим потворам і все.
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11.03.2025 14:30 Відповісти
вішайтесь!
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11.03.2025 14:52 Відповісти
кончені! То це за ці гачки кацапські самки шакалів продали своїх синів та чоловіків??
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11.03.2025 15:02 Відповісти
********* (с) Лавров.
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11.03.2025 15:14 Відповісти
мотузки незай краще подарують
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11.03.2025 16:13 Відповісти
Пельмені закінчилися ? ))))
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11.03.2025 18:21 Відповісти
 
 