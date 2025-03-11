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Дрони вдарили по нафтобазі в російському Серпухові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Безпілотники атакували нафтобазу "Ока-центр" місті Серпухов Московської області РФ.
Безпілотники атакували нафтобазу "Ока-центр" у місті Серпухов Московської області РФ, повідомляють російські Telegram-канали
Про це пише ASTRA, передає Цензор.НЕТ.
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Мер Серпухова Олексій Шимко не повідомляв про наслідки удару та постраждалих, проте губернатор Московської області Олексій Воробйов згадував Серпухов серед міст, які були під атакою.
Атака БПЛА на Росію
У ніч проти 11 березня невідомі безпілотники атакували низку регіонів РФ. Міноборони РФ заявило про збиття 337 БпЛА .
Топ коментарі
+12 Yevhen Dyskin
показати весь коментар11.03.2025 14:03
+8 Николай Влад
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+7 Псамметих II
показати весь коментар11.03.2025 14:01
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какое завтра? нужно уже позавчера. война четвертый год идет
Навіть не пошкодили саму ємність.
Це не атака дронів, це не дрони це іграшкова муйня.
Про пошкоджену драбину і підгорілу фарбу?
..
Серпуховська нафтобаза - сховище нафтопродуктів з обсягом понад 17400 кубометрів. Має 22 роздільні ємності РВС.
Те що терміт куди більш ефективний на одиницю ваги теж відомо і що
ну і вмацкві пару вікон розбили