Дрони вдарили по нафтобазі в російському Серпухові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Безпілотники атакували нафтобазу "Ока-центр" місті Серпухов Московської області РФ.

Безпілотники атакували нафтобазу "Ока-центр" у місті Серпухов Московської області РФ, повідомляють російські Telegram-канали

Про це пише ASTRA, передає Цензор.НЕТ.

Увага! Ненормативна лексика!

Мер Серпухова Олексій Шимко не повідомляв про наслідки удару та постраждалих, проте губернатор Московської області Олексій Воробйов згадував Серпухов серед міст, які були під атакою.









Атака БПЛА на Росію

У ніч проти 11 березня невідомі безпілотники атакували низку регіонів РФ. Міноборони РФ заявило про збиття 337 БпЛА .

Також читайте: Подкастер Фрідман, перебуваючи в Москві, прокоментував атаку БпЛА: Це не дії сторін, які хочуть миру