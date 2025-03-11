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Новини Фото БпЛА атакують Росію
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Дрони вдарили по нафтобазі в російському Серпухові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Безпілотники атакували нафтобазу "Ока-центр" місті Серпухов Московської області РФ.

Безпілотники атакували нафтобазу "Ока-центр" у місті Серпухов Московської області РФ, повідомляють російські Telegram-канали

Про це пише ASTRA, передає Цензор.НЕТ.

Увага! Ненормативна лексика!

Мер Серпухова Олексій Шимко не повідомляв про наслідки удару та постраждалих, проте губернатор Московської області Олексій Воробйов згадував Серпухов серед міст, які були під атакою.

Дрони атакували нафтобазу в підмосковному Серпухові
Дрони атакували нафтобазу в підмосковному Серпухові
Дрони атакували нафтобазу в підмосковному Серпухові
Дрони атакували нафтобазу в підмосковному Серпухові

Атака БПЛА на Росію

У ніч проти 11 березня невідомі безпілотники атакували низку регіонів РФ. Міноборони РФ заявило про збиття 337 БпЛА .

Також читайте: Подкастер Фрідман, перебуваючи в Москві, прокоментував атаку БпЛА: Це не дії сторін, які хочуть миру

Автор: 

росія (64923) Удари по РФ (266)


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Топ коментарі
+12
какая там движуха? лестницу помяло. громкое название "Дрони вдарили"
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11.03.2025 14:03
+8
Пошкодили драбину на ємності.
Навіть не пошкодили саму ємність.
Це не атака дронів, це не дрони це іграшкова муйня.
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11.03.2025 14:05
+7
что кацапы Движуха, уже не нравится ?
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11.03.2025 14:01
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что кацапы Движуха, уже не нравится ?
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11.03.2025 14:01 Відповісти
Ото Ё твоЁ до тебе, касабска сволота, ще не прилетало. Но незабаром прилетить.
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11.03.2025 14:03 Відповісти
какая там движуха? лестницу помяло. громкое название "Дрони вдарили"
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11.03.2025 14:03 Відповісти
сегодня лестницу, а завтра бочку или в дом
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11.03.2025 14:04 Відповісти
"сегодня лестницу, а завтра бочку или в дом"
какое завтра? нужно уже позавчера. война четвертый год идет
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11.03.2025 14:09 Відповісти
покажи як треба власноруч
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11.03.2025 14:53 Відповісти
к чему твой высер? если не получилось, то говорить об этом в стиле "марафон"не стоит
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11.03.2025 15:38 Відповісти
ти продемонстрував радість від невдачі України. а те що неввічливий то для кацапа на генетичному рівні. В українській мові лайки немає.
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12.03.2025 13:12 Відповісти
Не тільки драбину пом'яло. Діжка копчена від верху до низу, і на землі попіл. Явно був виток і горіло пальне. От тільки халепа: діжка ця виявилась майже порожньою. Була б повна - були б фотки та відео іншого характеру. І не факт, що були б, бо зараз там з цим суворо стало.
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11.03.2025 14:07 Відповісти
це тільки початки
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11.03.2025 14:04 Відповісти
какие початки? война четвертый год идет
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11.03.2025 14:11 Відповісти
Ти тілько що прокинувся?
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11.03.2025 14:12 Відповісти
ты это к чему, и к кому?
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11.03.2025 14:14 Відповісти
вивчи державну Іване
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11.03.2025 14:32 Відповісти
не стоит мне указывать, что мне учить, я владею русским, немецким и украинским, а на каком мне говорить я буду решать сам. может выскажешь свои пожелания бойцу, который послал русский военный корабль куда надо на русском языке
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11.03.2025 15:43 Відповісти
та буду вказувати. інкаше прийдуть асвабадітєлі Іване
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11.03.2025 15:51 Відповісти
Мій допис не до тебе. Уважніше будь.
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11.03.2025 14:32 Відповісти
плюс
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11.03.2025 14:45 Відповісти
Мій допис був саме на твою адресу. Можу повторити: Ти тілько що прокинувся?
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12.03.2025 09:26 Відповісти
Макаре заспокійся. Не роби дружній вогонь. Ляж поспи.
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12.03.2025 09:47 Відповісти
Шановний, війна вже одинадцятий рік, а в тебе "це тільки початки". Твоїх "це тільки початки" (зламані сходи на РВС) це посміховисько, в порівнянні з тим що росія не знищує, а вже добиває наш нафтогазовий комплекс.
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12.03.2025 10:04 Відповісти
макаре якщо у тебе птрс я це зрозумію. якщо хочеш посваритися -це не до мене. я волонтерю з квітня 2014. тому пішов ти рівно і не смерди
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12.03.2025 10:09 Відповісти
Тобі запитання було, можеш його сприймати як інформацію, можеш як пораду, а можеш проігнорувати, а ще можеш просто сходити на х у й. Все в твоїх руках.
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12.03.2025 11:31 Відповісти
а може побовтати твій x у й в своїх руках.
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12.03.2025 11:43 Відповісти
сам? тобі полігшає? або сходи до капелана - вій йо2бне тебе кадилом
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12.03.2025 11:44 Відповісти
Прийми рішення якщо ти доросла людина і не зайобуй.
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12.03.2025 11:52 Відповісти
і я тебе поважаю. розійшлися.
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12.03.2025 11:53 Відповісти
Зайчику будь дорослим, якщо тобі це важко можу допомогти.
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12.03.2025 11:54 Відповісти
Пошкодили драбину на ємності.
Навіть не пошкодили саму ємність.
Це не атака дронів, це не дрони це іграшкова муйня.
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11.03.2025 14:05 Відповісти
А про які наслідки розповідати?
Про пошкоджену драбину і підгорілу фарбу?
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11.03.2025 14:07 Відповісти
Хто в темі той розуміє що продемонстровані фото то ніщо, це посміховисько в порівнянні з атакою 07.03.2025 року на Українські об'єкти. На сьогодня росія знищую Українську газотранспортну систему. З 01.01.2025 року вона їм вже не цікава.
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11.03.2025 14:11 Відповісти
Чесно кажучи, як кажуть кацапи: по матильде ладошкой
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11.03.2025 14:11 Відповісти
На четвертому році війни лідор і його 5-6 дефективних менеджерів так і не сподобились тупо скопіювати шахеди, які несуть корисної нагрузки в три рази більше чим ті пукалки, що виробляють фірмочки арахламідії. З там лідором Україні гайки
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11.03.2025 14:14 Відповісти
🤣...

..
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11.03.2025 14:16 Відповісти
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11.03.2025 15:16 Відповісти
Погано Жахнув. Проте нарешті ... побачили. Шо таке Шахеди. На масковськой області.
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11.03.2025 14:19 Відповісти
Это конечно ужас, но ещё не ужас-ужас...
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11.03.2025 14:22 Відповісти
Жаль, нєдольот 15 метрів. Треба завтра-післязавтра повторити.
Серпуховська нафтобаза - сховище нафтопродуктів з обсягом понад 17400 кубометрів. Має 22 роздільні ємності РВС.
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11.03.2025 14:25 Відповісти
Такие минимальные повреждения лучше вообще не показывать в новостях
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11.03.2025 14:28 Відповісти
Якщо зробити відкидне шассі на дроні то можна було ще 5 кг вибухівки до дрона добавити
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11.03.2025 14:37 Відповісти
і навіщо ті колеса через півсвіту нести?
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11.03.2025 14:49 Відповісти
я це пропонував кому треба рік тому це відомо ще з японських камікадзе.
Те що терміт куди більш ефективний на одиницю ваги теж відомо і що
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11.03.2025 14:55 Відповісти
ну это просто постная куйня какая то..давай по новой...
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11.03.2025 15:11 Відповісти
Как по физде лодошкой.
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11.03.2025 15:19 Відповісти
результат роботи 300+ дронів...
ну і вмацкві пару вікон розбили
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11.03.2025 20:17 Відповісти
Не можшет такой безпелотник навредить, стоит дороже чем лестница а разговоры как вся база згорела
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12.03.2025 01:27 Відповісти
 
 