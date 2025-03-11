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Новини БпЛА атакують Росію
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Подкастер Фрідман, перебуваючи в Москві, прокоментував атаку БпЛА: Це не дії сторін, які хочуть миру

Лекс Фрідман у Москві під час атаки БПЛА

Американський подкастер Лекс Фрідман поскаржився на атаку БПЛА у Москві, де він наразі перебуває.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз я перебуваю в Москві, незабаром вирушаю до Саудівської Аравії. Ця масована атака безпілотників була вчинена дуже близько до місця, де я перебуваю. Я в порядку", - зазначив він.

За словами Фрідмана, таке ж було, коли він приїздив до Києва.

"Це не дії двох сторін, які добиваються миру. Тим не менш, я молюся за швидке укладення довготривалої мирної угоди. Я роблю свій маленький внесок у просування цього з усіма залученими сторонами", - додав він.

Лекс Фрідман у Москві під час атаки БПЛА

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський погодився записати в Києві подкаст з відомим американським інтерв'юером Лексом Фрідманом.

Раніше Фрідман заявляв, що також планує поїхати в Росію, щоб взяти інтерв'ю у диктатора РФ Володимира Путіна.

Атака БПЛА на Росію

У ніч проти 11 березня невідомі безпілотники атакували низку регіонів РФ. Міноборони РФ заявило про збиття 337 БпЛА .

Читайте: Вести переговори з Росією потрібно з "пістолетом на столі", - глава Міноборони Литви Шакалієне

Автор: 

москва (1244) росія (64923) Фрідман Лекс (2)


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Топ коментарі
+39
В Одесу його на тиждень
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11.03.2025 10:09
+23
бувших свинособак не буває.
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11.03.2025 10:10
+21
як шкода що сього пітушка не кокнуло. тоді був би мир
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11.03.2025 10:11
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В Одесу його на тиждень
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11.03.2025 10:09 Відповісти
"За словами Фрідмана, таке ж було, коли він приїздив до Києва" - під заголовком теж буває цікава інформація
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11.03.2025 10:11 Відповісти
новости Вашингтон пост сегодня ночью дроны предположительно ирано русско украинские совершили налет вблизи Белого дома это конечно не то что мы хотим правда в выигрышном положение ритейлеры продавшие годовой запас салфеток прокладок памперсов в Вашингтоне жителям города...
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11.03.2025 10:51 Відповісти
В Херсон, Кіндійку, чи Антоновку. Можно і в Берислав.
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11.03.2025 10:15 Відповісти
бувших свинособак не буває.
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11.03.2025 10:10 Відповісти
як шкода що сього пітушка не кокнуло. тоді був би мир
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11.03.2025 10:11 Відповісти
іди в сраку, поц..
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11.03.2025 10:13 Відповісти
Шкода, що того підара не грохнули.
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11.03.2025 10:14 Відповісти
путіну не потрібен мир, путіну потрібне збереження при владі зеленського і повзуча окупація
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11.03.2025 10:14 Відповісти
Вам треба лікуватися, не тягніть із цим.
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11.03.2025 10:38 Відповісти
Путіну ЗЕсрань у владі саме те, що йому потрібно. Саме й тому він сприяв у квітні 19-го. А їхня "ворожнеча" то лиш шоу 95-го кварталу.
То хба повний ідіот може вважати, що ЗЕ патріот України і в нього болить серце за цю країну і за народ. Як там було? Нада пасматрєть в глаза, атвєсті вайска, путін тожє человєк, асфальт, ракетна програма, Оман, шашлики, Чонгар, зданий Південь, Стамбул... Продовжити? Можна і моновладу добавити, і бойкот озброєння, і скандали з Байденом, Шольцом, і вимірювання пісьок з британцем... тепер он шоу в овальному і його наслідки... А ще гоніння опозиції, мараХфон, і т.д. і т.д.. Довжелезний такий перелік...
Ну і що там на рахунок лікування? Ти того, не тягни таки з тим.
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11.03.2025 10:50 Відповісти
Ви до доріг та шашликів забули написати про 73% нечистих, що обрали його. А що скажете про Трампа, що говорить про 4%, і що треба його прибрати, він же заодно з Путіним, за вашими словами, то йому теж Зеленський потрібен, і він на увазі тільки принижував його в Овальному кабінеті? Адже ви теж з ними згодні, про 4%, і теж виходить разом з ними, або трохи більше даєте? Ви напевно на конспірологію підсіли, тому й моя порада про лікування.
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11.03.2025 11:23 Відповісти
Зрозуміло, лікування тобі вже не допоможе, хіба в дуже доброго спеціаліста. Дуже складний в тебе випадок. Тут цілий комплекс різних відхилень.
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11.03.2025 11:29 Відповісти
Да-да-да... И вас вылечим )
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11.03.2025 11:23 Відповісти
Що, вдалось від санітарів втекти? Але то не надовго, вони вже тебе шукають...
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11.03.2025 11:26 Відповісти
*** і в Африці ***.
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11.03.2025 10:14 Відповісти
це не ми....
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11.03.2025 10:15 Відповісти
Да нам насрати на тебе, пдор!
ти не який не лєкс чи лєпс! ти звичаний Саша -************

приїдь до Києва, Костянтинівки, Покровська, Сум, Харкова і почуєш подих миру....
гнида!
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11.03.2025 10:16 Відповісти
Ай-я-яй. А шо трапилось? Дрони заважали Фрідману смоктати Ху йлу? Про який мир з фашистами ти там верзеш. Поки українська земля під окупантами ніякого миру не буде які б ви там рожеві окуляри не надівали і як би ви не забороняли слово"війна"
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11.03.2025 10:17 Відповісти
Як я розумію прізвище Фрідман є нарозповсюдженішим серед євреїв бо зустрічаю його на безлічі песурсів включаючи українські ЗМІ і найчастіше вони чи то "консультанти", чи то "експерти", чи то блогери, ну а ЦЬОМУ Фрідману можна порадити лише не обмежуватись радіусом кругозору в межах короткого часу та територією Рашки, а й згадати усе що відбувалось та відбувається між нашими країнами хоча б з 2014 року а особливо з 2022-го на території України з боку Московії (т.з. "роССії")! Хай йому по пиці дають а він у відповідь лище щоки підставляє!!!
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11.03.2025 10:17 Відповісти
він маскується під Фрідмана. Насправді він Федотов.
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11.03.2025 10:31 Відповісти
Скоріше ху....лов
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11.03.2025 10:49 Відповісти
Я в порядку, - зазначив він.

А ми так хвилювалися за тебе, так хвилювалися! А ти не здохло. Тьху, мля..
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11.03.2025 10:20 Відповісти
Так їдь і допомогли, а не строчи тут 2%
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11.03.2025 10:52 Відповісти
А над Гудзоном БПЛА не летают? Очень жаль
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11.03.2025 10:22 Відповісти
Поки що.
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11.03.2025 10:31 Відповісти
Так вже літали. Була історія про невідомі об'єкти над аеропортами США. Ніхто не знав, що воно таке і звідкіля взялось. Між іншим, а зараз що? Схоже, нічого.
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11.03.2025 10:37 Відповісти
Звуть цього гоя Алексей Александрович Федотов; род. 15 августа 1983, Чкаловск, Ленинабадская область
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11.03.2025 10:24 Відповісти
кацапа можно вивезти з Лєнінабада, але Лєнинабад з кацапа - ніяк.
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11.03.2025 10:29 Відповісти
агент федотов прибув на замовлення агента краснов взяти інтерв'ю у агента *****
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11.03.2025 10:29 Відповісти
А якже воно трансформувалося у Фрідмана, чий не обрізалося? Просто тіпа воно вільна людина? Хто москаль вільна людина, ця істота?
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11.03.2025 10:29 Відповісти
Змінив ім'я під час натуралізації. Бо в імені Aleksey Fedotov місцеві роблять в середньому дві помилки. У мене так набралося чотири варіанти імені, і одне японське прізвище так що аж у реєстр Japanese-American потрапив.
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11.03.2025 10:36 Відповісти
Спіймають і обріжуть по сами......
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11.03.2025 10:54 Відповісти
ну так, інфантильний довбойоб. Так виглядає війна.
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11.03.2025 10:26 Відповісти
подозреваю, что это очередной "агент влияния" кремля...
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11.03.2025 10:39 Відповісти
у США таких "агентів" у другому поколінні як гівна у кацапа за банєю.
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11.03.2025 10:47 Відповісти
Коли Ізраїль ху@чить по ХАМАСу чи по Хезболє, для Фрідмана це норм, жодних порушень, тут Фрідман не обурюється. Навпаки. А тут шо сі стало, Фрідман? Москальські шекелі не пахнуть? Ми знаємо одного вашого соплемінника, якому теж москальські шекелі не пахли, він називав Україну порноактрисою та реготав з Голодомору та Томосу. Тепер Україна платить жахливу ціну за те, що наобирала цього промоскальського покидька та віддала йому всю владу... Дивним чином москальські шекелі об"єднують і фрідманов і москальських клоунов-КВНщіков.
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11.03.2025 10:31 Відповісти
Опір харедим (ортодоксів Ізраїлю), вступу в армію заснований на їхньому сильному почутті релігійної ідентичності, яке багато родин побоюються послабити через службу в армії.
Ось ви такі ж, в армії служити не хочете, воювати не хочете, бігаєте від ТЦК, але більших, ніж ви, патріотів України не знайти.
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11.03.2025 10:53 Відповісти
Мабуть вони як ти
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11.03.2025 10:55 Відповісти
завали своє хлєбало, курва зелена, я в свої 58 років вже майже рік в ЗСУ. А де ти свою дупу грієш, *****??? Через Тису вже переплив, чи сидиш під мамкиною спідницею ??? Такі як ти, виродки, наобирали країні квартальне ганьбище, а коли запахло смаженим всі чкурнули за кордон. Підла сволота, такі ж покидьки, як ваш зелений *****.
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11.03.2025 11:13 Відповісти
Ну це ніхто не може перевірити... і чому майже рік, чого роздумував, ти ж із таким настроєм мав би бути в перших рядах тих, хто зустрів ворога 24 лютого? Щодо мене, то я вперше сів за важелі танка 1967 року, коли ти навіть у проекті ще не був, і Україну покинув, коли ти ще в пологовому будинку не запищав.
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11.03.2025 11:59 Відповісти
всі ви, зелені *****, "за важілями танків" відбивали стопітсот замахів на банковій, але на повірку років тобі 30-40 не більше, пишеш скоріш за все під ВПН, сидиш під спідницею у мамки та на вулицю сциш вийти, бо наголосувало ти в 2019 бусифікатора, а тепер тролиш за 30 срібняків... Ото і вся твоя історія, зелене ти чмо.
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11.03.2025 12:49 Відповісти
блогер, смени штаны...

Украинцы подвергаются дроновым и ракетным ударам чуть ли не каждую ночь, на протяжении больше 3-х лет....
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11.03.2025 10:37 Відповісти
Ну жи ж Фрідман, які можуть бути претензії...
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11.03.2025 10:42 Відповісти
сиди і не ***** поцяра
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11.03.2025 10:45 Відповісти
когда приезжаешь в гости к кремлевским террористам -- все может случится...
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11.03.2025 10:48 Відповісти
Так він подкастер чи інтерв'ер? Коротше, підар якийсь, нах нам його думка?
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11.03.2025 10:50 Відповісти
якось для таких фрідманів, бути типу ідіот ....норма поведінки ...
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11.03.2025 10:50 Відповісти
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11.03.2025 11:18 Відповісти
а де там разрушенія?
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11.03.2025 11:38 Відповісти
З якого тг-канала ця інформація?
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11.03.2025 12:13 Відповісти
Знищено балістичну ракету та 79 "Шахедів", ще 35 дронів - локаційно втрачені, - Повітряні сили Джерело: https://censor.net/ua/n3540403 фрідман до нас заїдь, кідари дотримуються припинення вогню.
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11.03.2025 12:10 Відповісти
А кацапські дрони та ракети летять в Україну заради миру, мабуть?
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11.03.2025 12:14 Відповісти
А чим масква краще за Добропілля?
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11.03.2025 12:17 Відповісти
Твою маму,а прильоти по українських містах- то гуманітарна місія, прагнення до миру? Ще один дебілоїд!
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11.03.2025 12:22 Відповісти
Дайте цій мразотні лопату,буде перший з іудеїв з лопатою. Може ,воно й Голокост не визнає? Чи ракети кацапів не вбивають євреїв,що живуть в Україні? То закрийте рота виродку своєї нації.
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11.03.2025 12:26 Відповісти
Хай закриє свого вонючого рота! І приїде в Україну!
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11.03.2025 12:30 Відповісти
Поки агресор не знешкоджений - буде намагатися зжерти жертву.
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11.03.2025 12:36 Відповісти
 
 