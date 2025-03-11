Подкастер Фрідман, перебуваючи в Москві, прокоментував атаку БпЛА: Це не дії сторін, які хочуть миру

Американський подкастер Лекс Фрідман поскаржився на атаку БПЛА у Москві, де він наразі перебуває.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз я перебуваю в Москві, незабаром вирушаю до Саудівської Аравії. Ця масована атака безпілотників була вчинена дуже близько до місця, де я перебуваю. Я в порядку", - зазначив він.

За словами Фрідмана, таке ж було, коли він приїздив до Києва.

"Це не дії двох сторін, які добиваються миру. Тим не менш, я молюся за швидке укладення довготривалої мирної угоди. Я роблю свій маленький внесок у просування цього з усіма залученими сторонами", - додав він.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський погодився записати в Києві подкаст з відомим американським інтерв'юером Лексом Фрідманом.

Раніше Фрідман заявляв, що також планує поїхати в Росію, щоб взяти інтерв'ю у диктатора РФ Володимира Путіна.

Атака БПЛА на Росію

У ніч проти 11 березня невідомі безпілотники атакували низку регіонів РФ. Міноборони РФ заявило про збиття 337 БпЛА .

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