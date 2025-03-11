Подкастер Фрідман, перебуваючи в Москві, прокоментував атаку БпЛА: Це не дії сторін, які хочуть миру
Американський подкастер Лекс Фрідман поскаржився на атаку БПЛА у Москві, де він наразі перебуває.
Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз я перебуваю в Москві, незабаром вирушаю до Саудівської Аравії. Ця масована атака безпілотників була вчинена дуже близько до місця, де я перебуваю. Я в порядку", - зазначив він.
За словами Фрідмана, таке ж було, коли він приїздив до Києва.
"Це не дії двох сторін, які добиваються миру. Тим не менш, я молюся за швидке укладення довготривалої мирної угоди. Я роблю свій маленький внесок у просування цього з усіма залученими сторонами", - додав він.
Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський погодився записати в Києві подкаст з відомим американським інтерв'юером Лексом Фрідманом.
Раніше Фрідман заявляв, що також планує поїхати в Росію, щоб взяти інтерв'ю у диктатора РФ Володимира Путіна.
Атака БПЛА на Росію
У ніч проти 11 березня невідомі безпілотники атакували низку регіонів РФ. Міноборони РФ заявило про збиття 337 БпЛА .
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То хба повний ідіот може вважати, що ЗЕ патріот України і в нього болить серце за цю країну і за народ. Як там було? Нада пасматрєть в глаза, атвєсті вайска, путін тожє человєк, асфальт, ракетна програма, Оман, шашлики, Чонгар, зданий Південь, Стамбул... Продовжити? Можна і моновладу добавити, і бойкот озброєння, і скандали з Байденом, Шольцом, і вимірювання пісьок з британцем... тепер он шоу в овальному і його наслідки... А ще гоніння опозиції, мараХфон, і т.д. і т.д.. Довжелезний такий перелік...
Ну і що там на рахунок лікування? Ти того, не тягни таки з тим.
ти не який не лєкс чи лєпс! ти звичаний Саша -************
приїдь до Києва, Костянтинівки, Покровська, Сум, Харкова і почуєш подих миру....
гнида!
А ми так хвилювалися за тебе, так хвилювалися! А ти не здохло. Тьху, мля..
Ось ви такі ж, в армії служити не хочете, воювати не хочете, бігаєте від ТЦК, але більших, ніж ви, патріотів України не знайти.
Украинцы подвергаются дроновым и ракетным ударам чуть ли не каждую ночь, на протяжении больше 3-х лет....