Передавала геолокацію ЗСУ: на Херсонщині інформаторці російського "куратора" Кастюкевича присудили 11 років тюрми, - СБУ
Служба безпеки України передала до суду справу інформаторки, яка співпрацювала з російським сенатором Ігорем Кастюкевичем, одним із "кураторів" на тимчасово окупованій Херсонщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначається, жінка підписалась на телеграм-канал Кастюкевича під час окупації Херсона і запропонувала свої послуги. Після звільнення міста вона почала передавати геолокації можливого розташування ЗСУ на території громади.
Ця інформація надходила до окупаційних сил РФ, що воюють проти України на південному фронті. СБУ затримала жінку під час стабілізаційних заходів у Херсоні у вересні 2023 року. Суд визнав її винною за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення ЗСУ.
Враховуючи співпрацю з слідством, зловмисниці було призначено покарання у вигляді 11 років тюрми. Окрім того, СБУ вже оголосила заочну підозру Кастюкевичу за викрадення дітей з дитбудинку в Херсоні.
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Дружину Зеленського внесли в базу "Миротворця" за старий перепост
Субота, 20 квітня 2019, 15:01
Сайт "Миротворець" вніс дружину кандидата в президенти Володимира Зеленського у свою базу через те, що 2014 року вона перепостила на сторінці в Facebook публікацію російських ЗМІ, які просили за винагороду надсилати інформацію про переміщення українських військ.
"Інформатор бойовиків НВФ. Після того, як інформація про пособництво поширилася 20.04.2019, сторінку видалила", - йдеться на https://psb4ukr.org/criminal/zelenskaya-elena-vladimirovna/?fbclid=IwAR3aSQScAXEFnuLW0wJs7sO0VOp8HUeQaAF2vtFh-DRivTJ0gmSXWClcNVc сайті"Миротворця".