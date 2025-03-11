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Новини Поширення інформації про ЗСУ
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Передавала геолокацію ЗСУ: на Херсонщині інформаторці російського "куратора" Кастюкевича присудили 11 років тюрми, - СБУ

Інформаторці Кастюкевича на Херсонщині дали 11 років ув’язнення

Служба безпеки України передала до суду справу інформаторки, яка співпрацювала з російським сенатором Ігорем Кастюкевичем, одним із "кураторів" на тимчасово окупованій Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, жінка підписалась на телеграм-канал Кастюкевича під час окупації Херсона і запропонувала свої послуги. Після звільнення міста вона почала передавати геолокації можливого розташування ЗСУ на території громади.

Ця інформація надходила до окупаційних сил РФ, що воюють проти України на південному фронті. СБУ затримала жінку під час стабілізаційних заходів у Херсоні у вересні 2023 року. Суд визнав її винною за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення ЗСУ.

Враховуючи співпрацю з слідством, зловмисниці було призначено покарання у вигляді 11 років тюрми. Окрім того, СБУ вже оголосила заочну підозру Кастюкевичу за викрадення дітей з дитбудинку в Херсоні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Затримано зрадницю, яка наводила вогонь окупантів на місця дислокації ЗСУ у Слов’янську, - СБУ. ФОТО

Автор: 

СБУ (12772) Херсон (3330) ЗСУ (7499) Херсонська область (5704) Херсонський район (230)


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11.03.2025 14:23 Відповісти
А треба було тільки повісити.
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11.03.2025 14:27 Відповісти
У пепсіканців, оплоті демократії та толерастії ' смертна кара. Чому в нас нема?
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11.03.2025 14:28 Відповісти
Что не день, по 2-3 новости о информаторах, поджигателях, переправщиках, то ли раньше ими некому было заниматься, то ли новости не публиковали.
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11.03.2025 14:28 Відповісти
11? Это шутка такая? Или в судах еще до сих пор не поняли что происходит?
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11.03.2025 15:08 Відповісти
А "скумбрію по 8" коли будуть судити за аналогічний злочин?
Дружину Зеленського внесли в базу "Миротворця" за старий перепост

Субота, 20 квітня 2019, 15:01

Сайт "Миротворець" вніс дружину кандидата в президенти Володимира Зеленського у свою базу через те, що 2014 року вона перепостила на сторінці в Facebook публікацію російських ЗМІ, які просили за винагороду надсилати інформацію про переміщення українських військ.

"Інформатор бойовиків НВФ. Після того, як інформація про пособництво поширилася 20.04.2019, сторінку видалила", - йдеться на https://psb4ukr.org/criminal/zelenskaya-elena-vladimirovna/?fbclid=IwAR3aSQScAXEFnuLW0wJs7sO0VOp8HUeQaAF2vtFh-DRivTJ0gmSXWClcNVc сайті"Миротворця".
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11.03.2025 15:56 Відповісти
 
 