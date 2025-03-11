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Україна не повинна погоджуватися на мир, що призведе до міжвоєнного періоду, - Брекельманс

Брекельманс про порушення простору НАТО дронами та ракетами

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що Україна та її президент Володимир Зеленський не повинні укладати угоду, яка дозволить Росії залишити загрозу агресії.

Про це він сказав в інтерв’ю The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Президент Зеленський не повинен погоджуватися на угоду, яка призведе до якогось міжвоєнного періоду, коли на горизонті постійно маячитиме агресія", - заявив Брекельманс.

Міністр також підкреслив, що Володимир Путін продовжує прагнути до відновлення "русского мира" і розширення території Російської імперії. Брекельманс зазначив, що це є "мрією для Путіна, але кошмаром для Європи", і закликав до того, щоб Путін зрозумів, що його імперські амбіції не мають реальної основи.

Нідерландський міністр заявив, що навіть попри жорстокість війни, Україна не повинна припиняти боротьбу. 

"Якою б жорстокою не стала ця війна, українців не можна змусити замовкнути. Їх можна примусити до покори. Українці воюють на передовій нашої свободи та безпеки проти російської тиранії та агресії. Це лінія фронту свободи і безпеки Європи", - сказав Брекельманс.

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Автор: 

Нідерланди (1553) війна в Україні (3518)


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Топ коментарі
+6
Які альтернативні кращі варіанти?
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11.03.2025 14:40
+6
Ф16 коли решту передасте і головне з ракетами, якими можна збивати орків а не тільки шахеди...

а так радників у нас самих, от повний цензор...
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11.03.2025 14:43
+5
Ну тоді хай Нідерланди свої війська присилають нам на допомогу і будемо воювати.
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11.03.2025 14:49
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Які альтернативні кращі варіанти?
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11.03.2025 14:40 Відповісти
Просто игнор, и пусть рыжий с плешивым как хотят так и оформляют оккупацию территорий, МЗС надо работать, чтобы большое количество стран мира не признавали оккупацию украинских территорий, а потом будет видно куда выведит ход истории
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11.03.2025 14:43 Відповісти
Ага, пАтужно. дЄрмак вже почав збирати підписи на чергових угодах ?
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11.03.2025 14:45 Відповісти
А ход истории может это показать через несколько лет. Люди заканчиваются уже, ну разве что, резерв, который за границей спрятался, может помочь на фронте, в ожидании исхода в ходе истории.
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11.03.2025 14:51 Відповісти
Ну тобто ми маємо погодитись на варіант, в якому наступний накат русні - лише питання часу, бо зустрічати будемо лише 70 тисячами ЛС, парою сотень танків та без далекобійних ракет.
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11.03.2025 14:48 Відповісти
Передайте Стицьку за сусіднім столом, що я чекаю його з наплічником.
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11.03.2025 15:39 Відповісти
Стицько так і не збереться наплічник перевіряти, хвьодоров взагалі з теми зістрибнув. Третім будете, черговий великий закликатор чомусь постійно з-під британського IP.
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11.03.2025 15:45 Відповісти
Завтра кацапи впишуть всю Україну до конституції - то які ваші варіанти?
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11.03.2025 14:50 Відповісти
Альтернатива:
-Зміна влади
-Повернення професійних командирів в Генштаб
-Розблокування власної збройної програми.
-Розблокування ракетної програми
-Поновлення диверсій в тилу россійських нацистів
-Щоденні обстріли міст россійських нацистів
-Удари по енергетиці россійських нацистів
-Удари по ТЕЦ россійських нацистів
-Удари по промисловим підприємствам россійських нацистів.
-Розпалювання міжетнічної розні в кремлівський імперії із
гівна і палок.
-Підтримка россійських сепаратистів (їх там багато).
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11.03.2025 14:51 Відповісти
А як можлива зміна влади без виборів, вибори без скасування воєнного стану, а скасування воєнного стану без перемир'я? Чи може захотілось хунти і перетворення України на один великий талібан або хамас?
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11.03.2025 14:58 Відповісти
Можно провести вибори без скасування воєнного стану. Не бачу в цьому ніяких проблем.
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11.03.2025 15:17 Відповісти
Нада проста пєрєстать стрєлять!
Не бачу в цьому ніяких проблем.
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11.03.2025 18:41 Відповісти
Стрелять прекращать не надо. Вы же не квартальный клоун ?
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11.03.2025 18:47 Відповісти
Ну добре, хоч тут проблеми бачите...
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11.03.2025 19:03 Відповісти
Слухати радіоNV; https://podcasts.nv.ua/ru/episode/39232.html Трамп договорився. Китай стане на бік Європи та України | Володимир Головко
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11.03.2025 14:42 Відповісти
Ф16 коли решту передасте і головне з ракетами, якими можна збивати орків а не тільки шахеди...

а так радників у нас самих, от повний цензор...
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11.03.2025 14:43 Відповісти
Вони стільки ракет не виробляють і не будуть виробляти ще мінімум років 5. На жаль...
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11.03.2025 15:47 Відповісти
Це лінія фронту свободи і безпеки Європи

Так отож, тому до кінця)
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11.03.2025 14:46 Відповісти
До якого кінця?
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11.03.2025 15:05 Відповісти
А то вже як кожен собі уявляє і розуміє.
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11.03.2025 15:22 Відповісти
Ну тоді хай Нідерланди свої війська присилають нам на допомогу і будемо воювати.
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11.03.2025 14:49 Відповісти
В любому випадку це буде саме міжвоєнним періодом. Маючи такого сусіда як Параша. Історія тому свідок.
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11.03.2025 14:49 Відповісти
Звісно, Україні не можна взяти й здатися. Але не зовсім зрозуміло, чого поради "до кінця" роздають країни з таким от бекграундом.

Нідерланди залишалися нейтральною країною після початку Другої світової війни. 10 травня 1940 німецькі війська вторглися в Нідерланди, 15 травня 1940 нідерландські збройні сили капітулювали. Королівська родина поїхала до Лондона, у країні було встановлено режим окупації. З голландських добровольців було створено дві дивізії військ СС.
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11.03.2025 14:50 Відповісти
Бо поки росія воює в Україні, вона не воює з усовною Естонією, Литвою чи Латвією. Он один німець вже казав, що Україні треба ще повоювати років зо-п'ять, поки вони себе переозброять.
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11.03.2025 15:02 Відповісти
Та це ясно, цього вже й не приховують. Але на фоні того, що європейці всі три роки казали "стріляйте по РФ нашою зброєю дуже потрошку й дуже обережно, щоб не ескалювати", то заклики "ніні, жодним чином не погоджуйтеся на погані умови" виглядають, так би мовити, дивно. Якщо даєте поради стояти ціною просто цілого народу, то певно маєте ризикувати й приймати рішення, які можуть призвести до ударів і по ваших народах. А цього нема - просто давайте там, любі друзі, ми з вами. Будь-які рішення, які можуть направити на них увагу РФ, європейці не приймають і не приймуть.
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11.03.2025 15:20 Відповісти
Тампон сказав що війна зайшла в тупик. Підорашка зараз не може активно наступати. Тому потрібно Підорашці дати перерву для накопичення нових сил. Про мир ніхто зараз даже не говорить. Йдеться про тимчасове перемир'я яке піде більше на користь Підорашці чим Україні
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11.03.2025 14:51 Відповісти
Хто тобі сказав, що перемир'я більше на користь ерефії? Перрмиря вигідне тому, хто втрачає людей та території, і це не ерефія.
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11.03.2025 15:06 Відповісти
Так нехай Нідерланди дають своїх миротворців, які будуть гарантією від нового нападу ереф. Чи вони хочуть воювати українськими руками вічно, а миротворців не присилати? Як то кажуть, щоб і рибку з'їсти, і в воду не лізти.
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11.03.2025 15:08 Відповісти
не можна погоджуватись на міжвоєнний мир? Ну так "велком на війну" своїми війсками. Сидять у безпеці за нашими спинами доти, доки Україна воює.
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11.03.2025 15:15 Відповісти
То може за нас повоюєте трохи, нє?
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11.03.2025 15:17 Відповісти
Десь це вже було -
"Очільник німецької розвідки Бруно Каль заявив, що, якби війна в Україні тривала ще 5 років, для Європи це було б безпечніше..."
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11.03.2025 16:21 Відповісти
Интересные вы ребята, все в один голос поют, чтобы Зеленский извинился и помирился, и тут же говорят, не соглашайся на их продажный мир, как вас понимать?

Для начала вы сами определитесь, а потом давайте советы, а то у нас тоже во власти такие ребята, что не знают кого слушать и куда идти.
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11.03.2025 17:24 Відповісти
 
 