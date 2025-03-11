Україна не повинна погоджуватися на мир, що призведе до міжвоєнного періоду, - Брекельманс
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що Україна та її президент Володимир Зеленський не повинні укладати угоду, яка дозволить Росії залишити загрозу агресії.
Про це він сказав в інтерв’ю The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Президент Зеленський не повинен погоджуватися на угоду, яка призведе до якогось міжвоєнного періоду, коли на горизонті постійно маячитиме агресія", - заявив Брекельманс.
Міністр також підкреслив, що Володимир Путін продовжує прагнути до відновлення "русского мира" і розширення території Російської імперії. Брекельманс зазначив, що це є "мрією для Путіна, але кошмаром для Європи", і закликав до того, щоб Путін зрозумів, що його імперські амбіції не мають реальної основи.
Нідерландський міністр заявив, що навіть попри жорстокість війни, Україна не повинна припиняти боротьбу.
"Якою б жорстокою не стала ця війна, українців не можна змусити замовкнути. Їх можна примусити до покори. Українці воюють на передовій нашої свободи та безпеки проти російської тиранії та агресії. Це лінія фронту свободи і безпеки Європи", - сказав Брекельманс.
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-Зміна влади
-Повернення професійних командирів в Генштаб
-Розблокування власної збройної програми.
-Розблокування ракетної програми
-Поновлення диверсій в тилу россійських нацистів
-Щоденні обстріли міст россійських нацистів
-Удари по енергетиці россійських нацистів
-Удари по ТЕЦ россійських нацистів
-Удари по промисловим підприємствам россійських нацистів.
-Розпалювання міжетнічної розні в кремлівський імперії із
гівна і палок.
-Підтримка россійських сепаратистів (їх там багато).
Не бачу в цьому ніяких проблем.
а так радників у нас самих, от повний цензор...
Так отож, тому до кінця)
Нідерланди залишалися нейтральною країною після початку Другої світової війни. 10 травня 1940 німецькі війська вторглися в Нідерланди, 15 травня 1940 нідерландські збройні сили капітулювали. Королівська родина поїхала до Лондона, у країні було встановлено режим окупації. З голландських добровольців було створено дві дивізії військ СС.
"Очільник німецької розвідки Бруно Каль заявив, що, якби війна в Україні тривала ще 5 років, для Європи це було б безпечніше..."
Для начала вы сами определитесь, а потом давайте советы, а то у нас тоже во власти такие ребята, что не знают кого слушать и куда идти.