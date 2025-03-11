Україна не повинна погоджуватися на мир, що призведе до міжвоєнного періоду, - Брекельманс

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що Україна та її президент Володимир Зеленський не повинні укладати угоду, яка дозволить Росії залишити загрозу агресії.

Про це він сказав в інтерв’ю The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Президент Зеленський не повинен погоджуватися на угоду, яка призведе до якогось міжвоєнного періоду, коли на горизонті постійно маячитиме агресія", - заявив Брекельманс.

Міністр також підкреслив, що Володимир Путін продовжує прагнути до відновлення "русского мира" і розширення території Російської імперії. Брекельманс зазначив, що це є "мрією для Путіна, але кошмаром для Європи", і закликав до того, щоб Путін зрозумів, що його імперські амбіції не мають реальної основи.

Нідерландський міністр заявив, що навіть попри жорстокість війни, Україна не повинна припиняти боротьбу.

"Якою б жорстокою не стала ця війна, українців не можна змусити замовкнути. Їх можна примусити до покори. Українці воюють на передовій нашої свободи та безпеки проти російської тиранії та агресії. Це лінія фронту свободи і безпеки Європи", - сказав Брекельманс.

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