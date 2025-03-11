Нідерланди пришвидшать військову підтримку України, - Брекельманс
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс пообіцяв продовження та прискорення військової допомоги Україні.
Про це він сказав під час Паризького форуму з питань оборони та стратегії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "І-У".
Брекельманс запевнив, що підтримка України з боку Нідерландів залишатиметься непохитною. Міністр наголосив, що вже надані понад 10,5 мільярда євро на військову підтримку, а також оголосили про виділення додаткових 3,5 мільярда євро на 2026 рік.
"Ми не підведемо Україну. Навпаки, ми пришвидшимо нашу підтримку. Разом ми вистоїмо", - підкреслив Брекельманс.
Міністр також звернув увагу на загрозу з боку Росії, зазначивши, що Путін може спрямувати свої військові сили до інших фронтів, зокрема в країни Балтії, Молдову та Грузію. Брекельманс застеріг, що Росії достатньо лише року, щоб перекинути значну кількість військ для підготовки до нових вторгнень, навіть після можливої мирної угоди в Україні.
"Можливо, ми не перебуваємо у стані війни з Росією, але Росія веде війну з нами, гібридну війну", - додав міністр оборони Нідерландів.
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