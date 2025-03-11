Рада підтримала у першому читанні законопроєкт щодо перепоховання полеглих захисників

Верховна Рада підтримала у першому читанні проєкт закону про внесення змін до Закону "Про поховання та похоронну справу".

Про це повідомив народний депутат "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Законодавча ініціатива №12413 була підтримана 290 голосами народних депутатів.

Метою законопроєкту є врегулювання на законодавчому рівні правового механізму щодо здійснення перепоховання загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

Проєктом акта пропонується внести зміни, якими врегульоване питання перепоховання останків загиблих військовослужбовців з метою віддання шани померлим військовослужбовцям, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та загинули (померли) під час проходження військової служби.

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Законом пропонується, щоб перепоховання померлих осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та загинули під час проходження служби, здійснювалось коштом джерел, які передбачаються законодавством для поховання таких осіб.

У разі встановлення особи, яка захищала незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, загинула під час проходження служби та була похована тимчасово невпізнаною, з письмовим зверненням щодо перепоховання може звернутися особа, яка буде здійснювати перепоховання.