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Новини
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Українські F-16 сьогодні не можуть змагатися із Су-35 "один на один" у повітряному бою, - Ігнат

F16 проти російських Су-35. Заява Ігната

Винищувачі F-16, які надали Україні західні партнери, не можуть змагатися у двобої з російськими Су-35 через відсутність необхідних далекобійних ракет.

Про це заявив начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ті F-16, які ми маємо від партнерів, не є надто новими для того, щоби змагатися з Су-35 "один на один" у повітряному бою", - сказав він.

Про необхідність комплексного підходу з метою посилення Повітряних сил неодноразово казали, зокрема, українські пілоти.

"Потрібен комплексний підхід і наземних систем протиповітряної оборони, засобів РЕБ. Відповідно, було б ідеально (мати) повітряний радар, як нам вже давно обіцяла одна з країн. Ну і також бортовий РЛС наших літаків і засоби враження, тобто, ракети класу "повітря-повітря" мають бути такими, що можуть дістати російський літак швидше і знищити його у повітрі, і відповідно він не буде залітати на ту територію, звідки запускає керовані авіабомби", - пояснив Ігнат.

Читайте: Сили оборони збивали російський літак сімейства Су комплексом SAMP-T, - Ігнат

Автор: 

авіація (4113) Ігнат Юрій (786) F16 F-16 (668)


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Топ коментарі
+16
Ракет немає зато 91 млрд для держслужбовців (це сама нужденна категорія) під час війни знайшли дуже легко
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11.03.2025 16:51
+11
Так не продают. АИМ120Д делают в США, а судя по всему нам не дали разрешения на их использование. Плюс нужен более современный радар на самолет, а еще лучше самолет ДРЛО и система коммуникации всего этого оружия Линк16.
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11.03.2025 16:43
+10
нам таке сміття дають, ще й кричать про великі розтрати . Як шкода згаянних 30 літ на баб, казіно і сауни…Могли б своє мати і краще.
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11.03.2025 16:39
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так купить ракети
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11.03.2025 16:36 Відповісти
може Прутилі замовити?
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11.03.2025 16:40 Відповісти
Так не продают. АИМ120Д делают в США, а судя по всему нам не дали разрешения на их использование. Плюс нужен более современный радар на самолет, а еще лучше самолет ДРЛО и система коммуникации всего этого оружия Линк16.
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11.03.2025 16:43 Відповісти
Ракет немає зато 91 млрд для держслужбовців (це сама нужденна категорія) під час війни знайшли дуже легко
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11.03.2025 16:51 Відповісти
Так це ж для інвалідів, а не для війскових або пенсіонерів
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11.03.2025 16:56 Відповісти
1. Ще невідомо, чи ракети продадуть у товарній кількості.
2. Читай статтю. Там написано- потрібен комплекс. Разом із літаком ДРЛО,Link 16, бортової РЛС, засобами РЄБ. Ну і ракети звісно.
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11.03.2025 20:30 Відповісти
Гріпени гарно б допомогли
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11.03.2025 16:37 Відповісти
ніяк би не допомогли.
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11.03.2025 16:45 Відповісти
Вони ж не такі вибагливі і бачуть ліпше
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11.03.2025 16:47 Відповісти
річ не у вибагливості, а у наявності тих же американських компонентів і у відсутності далекобійних ракети на озброєнні. Ну і знов таки ж, у відсутності ДРЛВ.
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11.03.2025 16:59 Відповісти
Найтупіше з цього це те, що вони не хочуть у війні в Україні спалити радіосігнатури ******** радарів, нібито росіяне їх у війні із ними не змалюють в перші ж декілька годин.
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11.03.2025 17:15 Відповісти
думаю, що це давно ніякий не секрет, бо вже стільки було перехватів кацапських бортів, і у тому числі і літаків ДРЛВ. Так що росіяни і так знають, хіба що сигнатури змінюються з якоюсь періодичністю через оновлення певних параметрів.
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11.03.2025 18:28 Відповісти
Добре хоч двигуни дали - можна літати і пужати рашистів...
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11.03.2025 16:37 Відповісти
Це завжди так було, киця.
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11.03.2025 16:39 Відповісти
нам таке сміття дають, ще й кричать про великі розтрати . Як шкода згаянних 30 літ на баб, казіно і сауни…Могли б своє мати і краще.
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11.03.2025 16:39 Відповісти
Поки гром не гряне мужик не хрестиця!
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11.03.2025 16:40 Відповісти
ТО так і треба казати й у назві статті - через відсутність потрібних ***********. Чого соромитись, і автомати без куль не стріляють, можуть застосовуватись лише як палиці!
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11.03.2025 16:39 Відповісти
Не тільки ***********, радару теж нема нормального, щоб ті ********** націлювати.
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11.03.2025 16:40 Відповісти
Ну, без РЛС військових літаків не буває, а от радіус дії залежить від модернізації. Тобто все можливо зробити, аби були гроші, матеріали, спеціалісти та бажання. А коли в США такого бажання не має а у Франції є то Рафале нам в руки!
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11.03.2025 16:44 Відповісти
з "рафалями" там теж є американські корости, якщо шо.
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11.03.2025 16:47 Відповісти
Рафалє ВИКЛЮЧНО ФРАНЦУЗЬКИЙ ЛІТАК, як французькі кораблі, танки, ПЧ, ракети, ядерна зброя і якщо є десь інтеграція, то лише з європейськими країнами і ані не з угорцями, ані зі словаками. Це політика Франції у розробці зброї, вони з американцями КОНКУРЕНТИ. Тому не варто брехати "Urs"!!!
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11.03.2025 17:13 Відповісти
я вас трохи розчарую. На "рафалі" всі електричні\електронні роз'єми та коннектори американської компанії HiRel Connectors, всі забортні детектори зледеніння, датчики температури повітря, зонд Піто - від американської Collins Aerospace, гідравлічні системи, клапани, обмежувачі, актуатори - від американської Lee Company, а саме головне - удосконалений модуль наведення Sniper - від Lockheed Martin. єдине ще що там не французьке і не американське, а від дружньої нам Канади - це обігрівачі від Aerotech Herman Nelson.
Тому постарайтесь, будь ласка, позбутись категоричності у своїх оцінках щодо опонента.
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11.03.2025 18:12 Відповісти
не є надто новими...
Іншими словами - просто є застарілими !
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11.03.2025 16:40 Відповісти
Іншими словами - вони аналог застарілого Су-27.
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11.03.2025 16:42 Відповісти
Лучше, очень сильно лучше. Даже те версии которые мы получили - сильно лучше. Но - мы получили огрызки, которые даже на свой уровень не могут выполнять задания.
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11.03.2025 16:44 Відповісти
Якраз і отримали застарілі F-16 A/B, це самі перші моделі 80 років.
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11.03.2025 16:56 Відповісти
Block 20 MLU это не то же самое что Блок 20. Это аналог блок 50\52, что уже достаточно неплохо. Но...
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11.03.2025 17:23 Відповісти
У даній комплектації він аналог Су - 27 і МіГ-29
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11.03.2025 17:30 Відповісти
Чувак,ти навіть поняття не маєш,що таке Су-27, навіть ранніх випусків.
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11.03.2025 17:01 Відповісти
А ти маєш?! Чого ж не на них ставка в рашистів, а на 30 та 31?! А 35-тих не надто й багато!
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11.03.2025 17:15 Відповісти
Ну, без РЛС військових літаків не буває, а от радіус дії залежить від модернізації. Тобто все можливо зробити, аби були гроші, матеріали, спеціалісти та бажання. А коли в США такого бажання не має а у Франції є то Рафале нам в руки!
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11.03.2025 16:43 Відповісти
"один на один"
Ну так пусть будет три на одного. Больше самолётов и нет проблем.
А, ну да, у нас же пилотов нет...
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11.03.2025 16:41 Відповісти
брєд, кількість в повітряних боях нічого не вирішує, доведено в боях за Київ.
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11.03.2025 16:43 Відповісти
А где почитать про это ваше "доказано"? Дайте сылку.
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11.03.2025 17:03 Відповісти
Ну можете почати ознайомлення звідтси:

https://theaviationgeekclub.com/author/tom-cooper/amp/

Там є посилання на багато його робот по темі. А щодо конкретно боїв за Київ - в нього ціла книга є:

https://www.goodreads.com/book/show/212062064-war-in-ukraine

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11.03.2025 17:12 Відповісти
Нахрен мне пиндоский высер?
Мне наши факты, наши сайты, наши статьи.
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11.03.2025 17:13 Відповісти
вони американські зельоний ігнат ))

у вас тільки потужні зельоні словесні поноси
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11.03.2025 16:41 Відповісти
Кицюнька, Ігнат, це представник Повітряних сил ЗСУ, завдяки яким твоя дупка в безпеці зараз під мамкиною спідницею.
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11.03.2025 16:44 Відповісти
Ага, пілот підспідничного винищувача, ціла ескадрілья друзів, віримо.

Своїх аналогів Су-35 в нас ніколи і не було, щоб щось там різати.
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11.03.2025 16:49 Відповісти
про те й мова ..що нічого не було, а крихти що було - порізали ..воюй шашликами , зебілка

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11.03.2025 16:53 Відповісти
в тебе мозок порізало схоже, там в тебе шашлик був чи шо?
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11.03.2025 16:57 Відповісти
Не хами людям , бот кацапський !
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11.03.2025 16:59 Відповісти
БРЕШУТЬ!!!
Знов цю мантру про аналогов-нет вундервафе кацапську ракету на 300 км повторюють?!
Вони просто НЕ БАЖАЮТЬ пускати літаки на фронт - тримають виключено для ВЛАСНОГО ЗАХИСТУ (ППО).
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11.03.2025 16:43 Відповісти
Ботяра, ти хоч знаєш про які ракети мова йде?
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11.03.2025 16:45 Відповісти
Що ти там про "бота" пишеш анонімус 2024 року регистрації, с жіночім ім'ям та регистраційним номером №587029 ?
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11.03.2025 16:55 Відповісти
Киця, брешешь тут ти, бо трендиш на теми, в яких дупля не відбиваєш.
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11.03.2025 16:58 Відповісти
Не звертайте увагу - робота в них така , на українську владу гавкати ...
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11.03.2025 17:00 Відповісти
Я сама не проти на владу погавкати, але треба розрізняти де влада, а де ЗСУ. Мене бісить, коли ботва починає ліпити ЗСУ до влади, не можу стриматись від відповідей таким.
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11.03.2025 17:05 Відповісти
Ну тоді відповіси:
Сирський, це "влада" чи "зсу"?!
Федоренко, це "влада" чи "зсу"?!
Зеленський, це "влада" чи "зсу"?!
І таких можно перераховувати БЕЗКІНЕЧНО!
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11.03.2025 17:18 Відповісти
"Киця", я в цій темі ще з тих пір, коли ти мамкину ціцю сосала.
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11.03.2025 17:19 Відповісти
Конечно что не могут один на один. Количество произведенных F-16 более 4000 колличество СУ-35 около 13 единиц.
F-16 предназначены для командной работы, а СУ-35 предназначены для работы в одиночку
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11.03.2025 16:44 Відповісти
F-16 работают с самолётами ДРЛО. Им нет необходимости прямого столкновения с противником. Они получают наводку, поднимаются запускают ракеты по целе-указателях и возвращаются на места базирования. Все
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11.03.2025 16:48 Відповісти
Не зовсім так. Вони не можуть запускати ракети "по цілевказівниках", вони мають спочатку захопити ціль власною РЛС за 100км, а вже ДРЛО дозволить їм не летіти рлскою вперед на літак ворога до самого ураження, а одразу після пуску розвертатися - далі ДРЛО підсвічує ракеті ціль.
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11.03.2025 16:51 Відповісти
Якщо цього не зробити і запустити раніше кудись, то ракета банально не побачить де там ДРЛО їй щось підсвічує.
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11.03.2025 17:00 Відповісти
Ви хочете сказати, шо ф-16 не може збити су-35 тому, що не може його знайти на бескрайніх просторах земної кулі?
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11.03.2025 16:51 Відповісти
справа не в кількості, а у відсутності далекобійних ракет і відсутності підтримки літаками ДРЛВ.
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11.03.2025 16:53 Відповісти
Це з самого початку було очевидно, як би ботва тут не тужилась вигадати якісь інші причини.

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11.03.2025 16:47 Відповісти
Все зависит от модулей. Электронику F-16 в отличии от СУ-35 можно модернизировать. Устанавливается новейший, модернизированный модуль электроники и вот дальность радиообнаружения выше чем у СУ-35. К примеру израильские F-16 с модулем пятого поколения превосходят Су 35
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11.03.2025 16:54 Відповісти
Бо ізраільскі, це модернизовані F-16 C/D, а в нас застарілі F-16 A/B. Те що ви описали, це і є модернизація літака від застарівання.
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11.03.2025 17:02 Відповісти
Таблиця фуфлова, і не відповідає дійсності.
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11.03.2025 18:52 Відповісти
Літати будуть на "Міражах" замість F-16.
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11.03.2025 16:53 Відповісти
то літаків не вистачало. а зараз наразі надали "погані". нема слів
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11.03.2025 16:52 Відповісти
ні, не погані. Просто без відповідної зброї і без підтримки ДРЛВ.
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11.03.2025 16:55 Відповісти
В стандартной комплектации да. С модулем пятого поколения СУ-35 сосет
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11.03.2025 16:55 Відповісти
та їх і не підіймають проти винищувачів.
вони і кабаносців су-34 не збивають тому що там прикриття винищувачів
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11.03.2025 16:56 Відповісти
Чого Ізраїлю і Тайваню дають все, а нам не хочуть. Дивно
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11.03.2025 16:58 Відповісти
Тому що вони не просять миру за будь яку ціну. Вони просять зброю. А у нас від війни вже стомились і вже всі сидять на чемоданах ждуть коли відкриють границі щоб їхати в Польщу на клубніку
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11.03.2025 17:02 Відповісти
Бо Тайвань Ізраїль то економічно і технічно розвинені країни, а не аграрна держава з олігархами при владі
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11.03.2025 17:04 Відповісти
Ще виродок Тампон бреше про якісь там 350млрд які буцім то сша надали Україні. Натомість дали Україні якусь списану техніку яка гнила під відкритим небом в пустелі ще й щось патякають що Україна їм повинна на колінах дякувати і віддати всі ресурси
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11.03.2025 16:59 Відповісти
Многие забыли старую новость - Швеция передала Украине два самолёта ДРЛО. Думаю что за это время специалисты уже подготовленные.
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11.03.2025 17:00 Відповісти
Никто не забыл что Швеция передала Украине два самолёта ДРЛО? Думаю что к этому времени уже и специалистов подготовили
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11.03.2025 17:02 Відповісти
Передала или собиралась?
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11.03.2025 18:12 Відповісти
Треба було круглу голову мати а не квадратну в 91-му році, маючи 4 авіаційних заводи з КБ, і повний цикл ракетної галузі теж з наявністю КБ. Не раділи б оцим західним застарілим недоноскам, знятих з виробництва. Жадність фраєрів згубила
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11.03.2025 17:21 Відповісти
Из комментариев понятно что на Западе все лучшее, но ничего из этого в Украину не привезли или не прикрутили. Вопрос почему.
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11.03.2025 17:41 Відповісти
Відповідно, було б ідеально (мати) повітряний радар, як нам вже давно обіцяла одна з країн

Тобто знов насвистіли?

29.05.2024

Міністерство оборони Швеції оголосило про надання Україні найбільшого пакета військової допомоги з початку бойових дій. Серед інших озброєнь Київ вперше отримає літаки дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛО) Saab 340 AEW&C з радарами ASC-890 Erieye.
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11.03.2025 18:44 Відповісти
За этот ,,металлолом -16,, Тампон просил БЛАГОДАРНОСТЬ
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11.03.2025 18:45 Відповісти
Чому не використовують далекобійний асфальт, далекобійні шашлики і далеко смарагдові світлофори? Дивно, дуже дивно.
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11.03.2025 18:56 Відповісти
 
 