Українські F-16 сьогодні не можуть змагатися із Су-35 "один на один" у повітряному бою, - Ігнат

Винищувачі F-16, які надали Україні західні партнери, не можуть змагатися у двобої з російськими Су-35 через відсутність необхідних далекобійних ракет.

Про це заявив начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ті F-16, які ми маємо від партнерів, не є надто новими для того, щоби змагатися з Су-35 "один на один" у повітряному бою", - сказав він.

Про необхідність комплексного підходу з метою посилення Повітряних сил неодноразово казали, зокрема, українські пілоти.

"Потрібен комплексний підхід і наземних систем протиповітряної оборони, засобів РЕБ. Відповідно, було б ідеально (мати) повітряний радар, як нам вже давно обіцяла одна з країн. Ну і також бортовий РЛС наших літаків і засоби враження, тобто, ракети класу "повітря-повітря" мають бути такими, що можуть дістати російський літак швидше і знищити його у повітрі, і відповідно він не буде залітати на ту територію, звідки запускає керовані авіабомби", - пояснив Ігнат.

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