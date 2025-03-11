Українські F-16 сьогодні не можуть змагатися із Су-35 "один на один" у повітряному бою, - Ігнат
Винищувачі F-16, які надали Україні західні партнери, не можуть змагатися у двобої з російськими Су-35 через відсутність необхідних далекобійних ракет.
Про це заявив начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ті F-16, які ми маємо від партнерів, не є надто новими для того, щоби змагатися з Су-35 "один на один" у повітряному бою", - сказав він.
Про необхідність комплексного підходу з метою посилення Повітряних сил неодноразово казали, зокрема, українські пілоти.
"Потрібен комплексний підхід і наземних систем протиповітряної оборони, засобів РЕБ. Відповідно, було б ідеально (мати) повітряний радар, як нам вже давно обіцяла одна з країн. Ну і також бортовий РЛС наших літаків і засоби враження, тобто, ракети класу "повітря-повітря" мають бути такими, що можуть дістати російський літак швидше і знищити його у повітрі, і відповідно він не буде залітати на ту територію, звідки запускає керовані авіабомби", - пояснив Ігнат.
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2. Читай статтю. Там написано- потрібен комплекс. Разом із літаком ДРЛО,Link 16, бортової РЛС, засобами РЄБ. Ну і ракети звісно.
Тому постарайтесь, будь ласка, позбутись категоричності у своїх оцінках щодо опонента.
Іншими словами - просто є застарілими !
Ну так пусть будет три на одного. Больше самолётов и нет проблем.
А, ну да, у нас же пилотов нет...
https://theaviationgeekclub.com/author/tom-cooper/amp/
Там є посилання на багато його робот по темі. А щодо конкретно боїв за Київ - в нього ціла книга є:
https://www.goodreads.com/book/show/212062064-war-in-ukraine
Мне наши факты, наши сайты, наши статьи.
у вас тільки потужні зельоні словесні поноси
Своїх аналогів Су-35 в нас ніколи і не було, щоб щось там різати.
Знов цю мантру про аналогов-нет вундервафе кацапську ракету на 300 км повторюють?!
Вони просто НЕ БАЖАЮТЬ пускати літаки на фронт - тримають виключено для ВЛАСНОГО ЗАХИСТУ (ППО).
Сирський, це "влада" чи "зсу"?!
Федоренко, це "влада" чи "зсу"?!
Зеленський, це "влада" чи "зсу"?!
І таких можно перераховувати БЕЗКІНЕЧНО!
F-16 предназначены для командной работы, а СУ-35 предназначены для работы в одиночку
вони і кабаносців су-34 не збивають тому що там прикриття винищувачів
Тобто знов насвистіли?
29.05.2024
Міністерство оборони Швеції оголосило про надання Україні найбільшого пакета військової допомоги з початку бойових дій. Серед інших озброєнь Київ вперше отримає літаки дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛО) Saab 340 AEW&C з радарами ASC-890 Erieye.