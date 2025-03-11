Йдуть бої на околиці Суджі, - Бутусов

Війська РФ продовжують наступ на Курщині, наші воїни відходять із боями.

Про це пише у фейсбуку головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

За його словами, наразі бої йдуть на околиці міста Суджа.

"Ворог намагався відрізати наше угруповання від кордону, але усі спроби відбиті. Тим не менше, ворог створює загрози для окремих наших позицій.

Переваги ворога у тактичному та оперативному становищі, перевага у піхоті, дронах, авіації та артилерії ускладнює організацію оборони на проміжних рубежах", - додає він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили оборони відкинули ворога біля Новосілки, війська РФ просунулися на Курщині, - DeepState. КАРТИ

"В таких умовах покладатись варто на адекватні рішення командування в оцінці обстановки та визначення завдань і рубежів, які війська можуть ефективно обороняти, щоб переваги тактичного становища перейшли на наш бік", - резюмує він.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог просунувся в Старій Сорочині та Новій Сорочині на Курщині. Також Бутусов повідомляв, що російські штурмовики через трубу газопроводу просочилися в Суджу. Район їхнього зосередження виявлено, здійснюється ліквідація.

Ситуація на Курщині

Раніше в ЦПД заявили, що в прикордонні Сумщини тривають складні бої, російські штурмові групи намагаються прориватися і рухатися в бік траси від Юнаківки до Суджі на Курщині.