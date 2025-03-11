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Новини Бойові дії на Курщині Операція ЗСУ на Курщині Наступ РФ на Курщині Загроза оточення ЗСУ на Курщині
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Йдуть бої на околиці Суджі, - Бутусов

Бойові дії на Курщині

Війська РФ продовжують наступ на Курщині, наші воїни відходять із боями.

Про це пише у фейсбуку головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

За його словами, наразі бої йдуть на околиці міста Суджа.

"Ворог намагався відрізати наше угруповання від кордону, але усі спроби відбиті. Тим не менше, ворог створює загрози для окремих наших позицій.

Переваги ворога у тактичному та оперативному становищі, перевага у піхоті, дронах, авіації та артилерії ускладнює організацію оборони на проміжних рубежах", - додає він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили оборони відкинули ворога біля Новосілки, війська РФ просунулися на Курщині, - DeepState. КАРТИ

"В таких умовах покладатись варто на адекватні рішення командування в оцінці обстановки та визначення завдань і рубежів, які війська можуть ефективно обороняти, щоб переваги тактичного становища перейшли на наш бік", - резюмує він.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог просунувся в Старій Сорочині та Новій Сорочині на Курщині. Також Бутусов повідомляв, що російські штурмовики через трубу газопроводу просочилися в Суджу. Район їхнього зосередження виявлено, здійснюється ліквідація.

Ситуація на Курщині

Раніше в ЦПД заявили, що в прикордонні Сумщини тривають складні бої, російські штурмові групи намагаються прориватися і рухатися в бік траси від Юнаківки до Суджі на Курщині.

Автор: 

бойові дії (3689) Бутусов Юрій (3578) Курськ (1085) Суджа (45)


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Топ коментарі
+32
Зельоні звітують, що вот ета всьо, це кацапська пропаганда. А Зеленский перемагає особисто на всіх фронтах, і на стратегічному, і на економічному, і на дипломатичному, і на рейтинговому, і на незламно тестикулярному. Де оплески, лохторат Зельенского?
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11.03.2025 17:02
+25
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11.03.2025 16:58
+18
Сирський сказав , що все нормально ! Не чув , аби хтось йому публічно заперечив
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11.03.2025 16:56
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Сирський сказав , що все нормально ! Не чув , аби хтось йому публічно заперечив
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11.03.2025 16:56 Відповісти
І Сазон теж каже, що там все чудово
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11.03.2025 17:01 Відповісти
Хіба таким людям можна не вірити ...?
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11.03.2025 17:03 Відповісти
у всех все чудово, а касапы каждый день что то оккупируют, то на Курске, то на Донбассе.
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11.03.2025 17:21 Відповісти
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11.03.2025 16:58 Відповісти
Волзький татарин у Латвії вважає себе уззкім. Але саме його пращури у 1552 році назвали московитів кацапами - касаби.
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11.03.2025 17:45 Відповісти
це все що чекає Трамп від ***** ... Не буде ЗСУ на курщині , ніяких територіальних поступок орді не треба буде робити .
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11.03.2025 16:58 Відповісти
Їх (поступок) і так не треба було б робити, тому що до Курська не дали дозволу йти, на атомну станцію та у місто, там навіть блокпостів не було, все на скоруруч зроблене. Амбіції орди на ЗП та Херсонщину вони б не проміняли ні на яку Суджу
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11.03.2025 18:19 Відповісти
Есть старая истина. На войне очень хорошо помогает воевать, такое же оружие как у врага, такие же методы, способы, тактика итд. Ну что мешало тогда в августе как зашли в Суджу и давай интервью брать, воду раздавать, видео снимать и прочее---та на третий день провести через парламент раду-зраду, присоединение территорий к Украине? Паспорта кто хочет выдавать, гривну сразу завести туда, продукты наши, лекарства за пол цены и подобное?! Никуя хоть убей! Як пороблэно! Хуторня есть хуторня. Там ведь примерно 400км квадратных ухватили примерно. Делов то.
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11.03.2025 21:28 Відповісти
Зельоні звітують, що вот ета всьо, це кацапська пропаганда. А Зеленский перемагає особисто на всіх фронтах, і на стратегічному, і на економічному, і на дипломатичному, і на рейтинговому, і на незламно тестикулярному. Де оплески, лохторат Зельенского?
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11.03.2025 17:02 Відповісти
Иди и замени Зеленского или Сырского.
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11.03.2025 17:30 Відповісти
Их давно надо заменить
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11.03.2025 17:52 Відповісти
А навіщо хтось має йти і міняти Зе і його слуг? Є Конституція, в якій все написано і потрібно всього-навсього її виконувати і не буде ніяких проблем. А так владу захопили дилетанти і вороги України, які ведуть її до поразки.
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11.03.2025 18:43 Відповісти
та без питань! а вони - в окопи! але іти тоді не ображайся!! - відправлю тебе на фронт, в окопи - власноручно! як рівноправну, сильну_і_незалежну! бо в мене Конституція буде виконуватись!
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11.03.2025 19:36 Відповісти
Потрібно відходити - бо логістика дуже слабенька - все прострілюється
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11.03.2025 17:04 Відповісти
В таких ситуаціях потрібні не стандартні рішення - а з ними , в нас , завжди було не дуже ...
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11.03.2025 17:13 Відповісти
В таких обстоятельствах, когда против нас теперь США, когда прекращены поставки вооружений, нам бы свою землю удержать, не то что Суджу, так что наверное будут постепенно отходить, но не быстро.
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11.03.2025 17:06 Відповісти
творожников - спеціаліст по котлам і знає як правильно вгробити боєздатні підрозділи
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11.03.2025 17:07 Відповісти
А от цікаво, лінії оборони на кордоні хтось забезпечив?
Чи ніхто навіть не передбачав ймовірність відступу?
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11.03.2025 17:16 Відповісти
Де ж ти був, дорогенький, коли ті укри Суджу окуповували?
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11.03.2025 17:29 Відповісти
Надо отступать. Людей жалко.
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11.03.2025 17:27 Відповісти
Вихід усього угруповування ЗСУ з Курщини - справа одних-двох суток! Бо без значного підсилення, про яке вчора на всю країну відрапортував головком Сірьській, там робити більше нічого! Якщо намагатися хоч щось зберегти з найбільш боєздатних бійців, що були кинуті у так звану "курську авантюру"!
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11.03.2025 17:33 Відповісти
А що було би, якби не було курської операції?
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11.03.2025 18:21 Відповісти
Те украинцы что там погибли - были бы живы.
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11.03.2025 18:53 Відповісти
Вони туди гібнути зайшли, чи вбивати русскіх?
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11.03.2025 22:53 Відповісти
в якому плані "що би було"?? було би більше військовогго клонтингенту на доцільному фронті! це треба ще тобі розжовувати, як маленькому!???
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11.03.2025 19:38 Відповісти
А російська армія замість курщини не була би на доцільному для них фронті? і взагалі - путіну вигідно, щоб на території рф була українська армія?
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11.03.2025 22:57 Відповісти
не зрозумів логіки твого запитання..
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13.03.2025 10:36 Відповісти
https://www.unian.ua/war/operaciya-zsu-na-kurshchini-rf-vidtyagnula-z-ukrajini-140-150-tisyach-viyskovih-12875610.html
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13.03.2025 10:40 Відповісти
Не стогніть, немає оточення, витискають "в лоба".
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11.03.2025 17:36 Відповісти
Зрадофилам очень хочется, чтобы было именно "оточення" : тогда у них праздник, будут восторженно орать, что именно они предвидели зраду ещё 6 августа прошлого года, когда началась Курская операция с целью погубить украинские войска по заказу из Москвы .
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11.03.2025 21:53 Відповісти
Хплопцев Нада спасать, выводить ближе к границе.
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11.03.2025 17:37 Відповісти
Курська операція становиться Сумською операцією
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11.03.2025 17:48 Відповісти
"Кінчайте, тату, торгувати, бо вже нічим здачі давати!" (с)
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11.03.2025 18:04 Відповісти
Кацапи не підуть далі. Пару місяців будуть бухати, святкувати.
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11.03.2025 18:34 Відповісти
Точно точно Путин не нападет ?)
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11.03.2025 18:54 Відповісти
Авантюра від ішака добігає до кінця. Цілком прогнозований результат, якщо до цього причетний тупорилий ішак.
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11.03.2025 18:40 Відповісти
Гедз
Ішак - то такий віслюк!!
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11.03.2025 20:28 Відповісти
А до чого тут Залужний, коли всим парадом командує блазень? Не бачив Ваших дій по захисту Залужного, коли його брудом обливала Бур'яна, підстилка єлдака. Запитайте краще у наріду 73%, як так сталося, бо вони всі президенти і всі відповідальні за такі операції і кадрову політику Боневтіка Потужного.
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11.03.2025 18:51 Відповісти
як так сталося той, у коно немає прав і повноважень - відповідальний, а у коно це все є - безвідпоаґвідальний, і не покараний?
походу це у НайВсесильнішьго Божка Яхвеськи треба питати.. він же, по віруваннях, створив весь цей придурковатий абсурдний світ. бо більше і не знаю, хто все знає , що як чому і до чого!!
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11.03.2025 19:42 Відповісти
@ "Ситуація в Курській області на основі кадрів об'єктивного контролю:
Противник просунувся в районі н.п. Замостьє, Дмитрюков, Махновка, Черкаская Конопелька, Агроном, Колмаков та Міхайловка."
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11.03.2025 19:00 Відповісти
Виходить, труба спрацювала. Не перебили там всіх, як бравурно рапортували. От нафуя так *******, та кацапів дурнішими за себе виставляти? Вже багато разів ці труби спрацьовували і на Донбасі, і тут... Не навчило нікого.
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11.03.2025 19:49 Відповісти
курська операція скінчилася...
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11.03.2025 20:46 Відповісти
 
 