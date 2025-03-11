Трамп збільшив мита на сталь і алюміній з Канади до 50%

Президент США Дональд Трамп оголосив про нові тарифи проти Канади.

Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, він доручив міністру торгівлі США додати додаткові 25% тарифи на всю сталь та алюміній, що надходять до США із Канади. Це сталося після того, як провінція Онтаріо встановила 25% тариф на електроенергію зі США.

Тариф набуде чинності 12 березня.

"Незабаром я оголошу надзвичайний стан в електроенергетиці в зоні, що під загрозою. Це дозволить США швидко зробити все необхідне, щоб зменшити цю неправомірну загрозу з боку Канади", - зазначив Трамп.

Також лідер США наголосив, що якщо "інші кричущі тарифи, які вже давно існують, не будуть скасовані Канадою", то 2 квітня він суттєво підвищить тарифи на автомобілі, що імпортуються до США, "що, по суті, назавжди зупинить автомобільну промисловість в Канаді".

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Президент США також заявив, що Канада "платить дуже мало на національну безпеку, покладаючись на Сполучені Штати у військовому захисті".

"Ми субсидуємо Канаду на суму понад $200 млрд на рік. ЧОМУ? Так більше не може тривати. Єдине, що має сенс – це зробити Канаду нашим омріяним П'ятдесят першим штатом", - написав він.

За таких умов, вважає Трамп, "всі тарифи, як і все інше, повністю зникнуть".

"Податки канадців будуть дуже суттєво знижені, вони будуть більш захищеними у військовому та інших відношеннях, ніж будь-коли раніше, більше не буде проблеми Північного кордону, а найбільша і наймогутніша нація у світі стане більшою, кращою і сильнішою, ніж будь-коли – і Канада буде великою частиною цього", - підсумував він.

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