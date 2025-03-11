Трамп збільшив мита на сталь і алюміній з Канади до 50%
Президент США Дональд Трамп оголосив про нові тарифи проти Канади.
Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, він доручив міністру торгівлі США додати додаткові 25% тарифи на всю сталь та алюміній, що надходять до США із Канади. Це сталося після того, як провінція Онтаріо встановила 25% тариф на електроенергію зі США.
Тариф набуде чинності 12 березня.
"Незабаром я оголошу надзвичайний стан в електроенергетиці в зоні, що під загрозою. Це дозволить США швидко зробити все необхідне, щоб зменшити цю неправомірну загрозу з боку Канади", - зазначив Трамп.
Також лідер США наголосив, що якщо "інші кричущі тарифи, які вже давно існують, не будуть скасовані Канадою", то 2 квітня він суттєво підвищить тарифи на автомобілі, що імпортуються до США, "що, по суті, назавжди зупинить автомобільну промисловість в Канаді".
Президент США також заявив, що Канада "платить дуже мало на національну безпеку, покладаючись на Сполучені Штати у військовому захисті".
"Ми субсидуємо Канаду на суму понад $200 млрд на рік. ЧОМУ? Так більше не може тривати. Єдине, що має сенс – це зробити Канаду нашим омріяним П'ятдесят першим штатом", - написав він.
За таких умов, вважає Трамп, "всі тарифи, як і все інше, повністю зникнуть".
"Податки канадців будуть дуже суттєво знижені, вони будуть більш захищеними у військовому та інших відношеннях, ніж будь-коли раніше, більше не буде проблеми Північного кордону, а найбільша і наймогутніша нація у світі стане більшою, кращою і сильнішою, ніж будь-коли – і Канада буде великою частиною цього", - підсумував він.
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Банкрот-рецидивіст, шість разів у США, це вам, ще та історія!!
Величчю США, тут і не пахне, смердить московським лайном, з чемоданів ******!
Рецесія - це так, дрібнички, дайош другу велику депресію!
Это прекрасно я считаю ❤️❤️❤️❤️
У мудрого Нарида ФША нет прививки от фашизма, авторитарной власти и опыта веерных отключений.... Тепер пристегнитесь, Турборежим ❤️❤️❤️💙
Трохи навпаки:
Based on Ontario, Canada, placing a 25% Tariff on "Electricity" coming into the United States […]
У серпні 2013 року Росія фактично заблокувала ввезення українських товарів, створюючи штучні перешкоди на митниці. Це був спосіб змусити Україну відмовитися від підписання Угоди про асоціацію з ЄС.
І там купа такого. Запитайте в чат ГПТ він вам повідає історію про те як русня нас економічно душила від набуття Незалежності України.
2025 - і перші 50 днів Трампа . Президент США проголосив "Золоту Еру" Америки .
Результат . Кругом вороги ті що були друзями і друзі котрі завжди були ворогами .
Треба вже заправляти той кадилак Кенеді .
Що пілять відбувається?
Друге поспіль підвищення мит Канаді у відповідь на звичайне у світовій праткиці дзеркальне підвищення мит, погрози, образи "губернатором" і натяки що це скінчиться якщо Канада стане щтатом США?
Куди дивляться оті ротшильи-рокфелери. Це ж *** вже війна б була якщо б сили сторін були рівні.
А маск закличе робити гойду щоб знову?! зробити Америку великою???
Американские «рэмбы» потерпели сокрушительное поражение от погонщиков ослов и в панике, на потеху всему миру, бежали, побросав оружие, технику, друзей и союзников.
Единственной реальной супердержавой, обладающей силой и авторитетом, является Китай!
Украинцам следует отправить гопников из «Орального кабинета» Будапешим шляхом, вслед за русским кораблем и обратится за содействием к Китаю.
На земле нет более надежной гарантии безопасности и неприкосновенности Украины!
Це буде самий сильний союз у Світі, як економічно так і військово !
2. Великобритания была сами добровольно вышли.
3. Украину - возможно.
4. Молдову - за компанию?
5. Турция с самого начала просилась, не берут.
Я думаю, поступят асимметрично. Примут Сербию.
вороги боялисьз ворогами не зв'язуватись
як можна було обрати задокументованого злочинця, банкрута-рецидивіста, аморального типа, нестабільного нарциса, невігласа-професіонала, паталогічного брехуна... маючи наочний приклад наслідків прикольного експерименту наївних та жлобів в Україні..?
Там все йде за планом, нажаль
США скоро теж банкротами будуть, як трампове казино
Штаты избрали идиота презом. Пора гнать из белого дома его ссаными тряпками ))
Во дає "нобелівський лауреат"😂🤣🤣
Рижий давай, не зупиняйся, дбб.