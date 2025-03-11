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Новини Тарифи США на товари з Канади Тарифна війна між США та Канадою
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Трамп збільшив мита на сталь і алюміній з Канади до 50%

Трамп підвищив мита для Канади

Президент США Дональд Трамп оголосив про нові тарифи проти Канади.

Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, він доручив міністру торгівлі США додати додаткові 25% тарифи на всю сталь та алюміній, що надходять до США із Канади. Це сталося після того, як провінція Онтаріо встановила 25% тариф на електроенергію зі США.

Тариф набуде чинності 12 березня.

"Незабаром я оголошу надзвичайний стан в електроенергетиці в зоні, що під загрозою. Це дозволить США швидко зробити все необхідне, щоб зменшити цю неправомірну загрозу з боку Канади", - зазначив Трамп.

Також лідер США наголосив, що якщо "інші кричущі тарифи, які вже давно існують, не будуть скасовані Канадою", то 2 квітня він суттєво підвищить тарифи на автомобілі, що імпортуються до США, "що, по суті, назавжди зупинить автомобільну промисловість в Канаді".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США виключили повернення України до кордонів 2014 чи 2022 року, - Sky News

Президент США також заявив, що Канада "платить дуже мало на національну безпеку, покладаючись на Сполучені Штати у військовому захисті".

"Ми субсидуємо Канаду на суму понад $200 млрд на рік. ЧОМУ? Так більше не може тривати. Єдине, що має сенс – це зробити Канаду нашим омріяним П'ятдесят першим штатом", - написав він.

За таких умов, вважає Трамп, "всі тарифи, як і все інше, повністю зникнуть".

"Податки канадців будуть дуже суттєво знижені, вони будуть більш захищеними у військовому та інших відношеннях, ніж будь-коли раніше, більше не буде проблеми Північного кордону, а найбільша і наймогутніша нація у світі стане більшою, кращою і сильнішою, ніж будь-коли – і Канада буде великою частиною цього", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп не послабить митний тиск на Канаду, Мексику та Китай, - міністр торгівлі США Лутнік

Трамп підвищив мита для Канади

Автор: 

Канада (2186) США (22497) тарифи (2005)


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Топ коментарі
+51
Не здивуюсь якщо він кацапам взагалі відкриє свій ринок,абсолютно без мит!!!
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11.03.2025 16:59
+49
хвора людина
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11.03.2025 16:59
+47
руде *****. Канаді потрібно асиметрично підняти до 50 % на електроенергію і продавати авто в Європу
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11.03.2025 16:59
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хвора людина
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11.03.2025 16:59 Відповісти
руде *****. Канаді потрібно асиметрично підняти до 50 % на електроенергію і продавати авто в Європу
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11.03.2025 16:59 Відповісти
А також на нафту.
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11.03.2025 17:30 Відповісти
Багато місцевих автозаводів ще після ковіду закрилось. Крім ресурсів (нафта, газ, ліс, пшениця, кукурудза... особливо продавати нічого
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11.03.2025 21:14 Відповісти
Не здивуюсь якщо він кацапам взагалі відкриє свій ринок,абсолютно без мит!!!
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11.03.2025 16:59 Відповісти
От жеж ідіот
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11.03.2025 16:59 Відповісти
Ще й зброю по ленд-лізу, у другій світовій...
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11.03.2025 17:02 Відповісти
Пішов Ва - банк -- дуркує до кінця
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11.03.2025 17:00 Відповісти
Маневр в стилі "******** Іван" (у бізнесі часто спрацьовує)
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11.03.2025 17:10 Відповісти
Не спрацьовує у Британії.
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11.03.2025 17:45 Відповісти
спрацює
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11.03.2025 18:47 Відповісти
За більще ніж 10 років що прожив тут щодного разу не бачив щоб спрацювало.
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11.03.2025 23:16 Відповісти
якщо амери знімуть (чи скажуть що знімуть) яд.захист англії, відключать хаймерси, літаки і все інше - то ще як спрацює!
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12.03.2025 01:33 Відповісти
У Британії є своя зброя. Й Ядерна теж. Вас у ср4ному фсб зовсім не вчать нічого???
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12.03.2025 02:31 Відповісти
вивчіть спочатку хто нєю керує, а потім огризайтеся
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12.03.2025 02:38 Відповісти
Час Канаді припинити БУДЬ-ЯКИЙ експорт енергоресурсів в Штати...
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11.03.2025 17:00 Відповісти
Американофобія аляскоговорящіх американців
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11.03.2025 17:03 Відповісти
Ще тут фото цієї пи#доти не вистачало..... у спам.
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11.03.2025 17:46 Відповісти
Зла Достанов.
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11.03.2025 19:55 Відповісти
Аналогія очевидна: путін-Україна, Трамп-Канада - "адіннарот". Спочатку економічна війна, потім гібритна, потім справжня... В наші часи треба казати - ніколи не кажи "ніколи". То що - віна США-Канада? Пічалька....
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11.03.2025 17:01 Відповісти
Дивлячись на цей ідіотизм між США і Канадою - то що можна чекати від перемовин України зі США? Тільки такого ж ідіотизму...
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11.03.2025 17:03 Відповісти
Старий трамп, аж лицем пожовклим змінився!
Банкрот-рецидивіст, шість разів у США, це вам, ще та історія!!
Величчю США, тут і не пахне, смердить московським лайном, з чемоданів ******!
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11.03.2025 17:01 Відповісти
Так, але він такий є який є на посаді президента США. І нам з цим треба якось вижити...
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11.03.2025 18:12 Відповісти
Куля та добре слово роблять чудеса!
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11.03.2025 18:24 Відповісти
БОЖЕ, яке кончене!!!
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11.03.2025 17:01 Відповісти
Давай, трумпіку, їбаш їх усіх!
Рецесія - це так, дрібнички, дайош другу велику депресію!
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11.03.2025 17:01 Відповісти
Трампушка - ти БЕЗСМЕРТНИЙ! "Вєчний прєзідєнт мііііррааааааа"!
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11.03.2025 17:02 Відповісти
Дебіл, він думає що робить добро для США, виконуючи преступни накази ху....ла, але він тільки опустив свою державу. Вона втрачає своїх демократичних друзів. Труднощі не зачекають ждать, особливо коли ху...ло здохне
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11.03.2025 17:03 Відповісти
Підготовлює ринок сша на алюміній деріпаскі. ************.
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11.03.2025 17:03 Відповісти
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11.03.2025 17:03 Відповісти
запропонуйте алюміній і сталь Китаю. з їб2нут7м рудим х3йл9м справи краще не мати
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11.03.2025 17:04 Відповісти
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11.03.2025 17:04 Відповісти
Вау!! В Америке будут отключения? Чрезвычайное положение в энергетике?)))
Это прекрасно я считаю ❤️❤️❤️❤️
У мудрого Нарида ФША нет прививки от фашизма, авторитарной власти и опыта веерных отключений.... Тепер пристегнитесь, Турборежим ❤️❤️❤️💙
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11.03.2025 17:04 Відповісти
Замітьте, проти Підорашки і Китаю Тампон мита і санкції не збільшував. Зразу видно хто у Тампона ворог а хто його хазяїн
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11.03.2025 17:05 Відповісти
Точно те саме говорило Ху йло про газову трубу перед нападом на Україну, Що ми обкрадаємо рашку, і що воно відключить Україні газ і нас поморозить. А коли побачило що ми без рашистського газу не померзли, збісилося і напало на Україну
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11.03.2025 17:19 Відповісти
все что характеризует сегодня Трампа Венса Маска Вольца Рубио и иных менее значимых у власти в США идиот не понимает-что он идиот-именно в силу своего идиотизма
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11.03.2025 17:06 Відповісти
Може в цьому і план (***** підказав) в трампістів - погіршити життя американців , під мантри - кругом врагі , а самим правити вічно ...?
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11.03.2025 17:06 Відповісти
За місяць зробив з Америки лайно. Вищий пілотаж.
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11.03.2025 17:06 Відповісти
Це зробив не Трамп, а американці. Так само як у нас недоумки обрали під час війни клоуна, зажерливі американці з заплившими жиром мізками обрали шахрая. Мабуть теж хотіли "паржать"... Корупція і дурість здатні знищити навіть США.
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11.03.2025 18:26 Відповісти
"Це сталося після того, як провінція Онтаріо встановила 25% тариф на електроенергію зі США".

Трохи навпаки:

Based on Ontario, Canada, placing a 25% Tariff on "Electricity" coming into the United States […]
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11.03.2025 17:08 Відповісти
так і до війни недалеко
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11.03.2025 17:08 Відповісти
***** номер два. 2013 рік - блокада українського експорту ("митна війна")
У серпні 2013 року Росія фактично заблокувала ввезення українських товарів, створюючи штучні перешкоди на митниці. Це був спосіб змусити Україну відмовитися від підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

І там купа такого. Запитайте в чат ГПТ він вам повідає історію про те як русня нас економічно душила від набуття Незалежності України.
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11.03.2025 17:08 Відповісти
давай жги еще больше, надеюсь твои действия тебя приведут к твоему импичменту
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11.03.2025 17:09 Відповісти
ВеликоюЛопатоюКопайСобіМогилу...згадали?...Трамп таки есесерівець.
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11.03.2025 17:10 Відповісти
вони там втрьох з маском і венсом надрочують на ссср у овальному кабінеті і кінчають один на одного
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11.03.2025 17:51 Відповісти
1929-1933 "Велика Депресія" США , настала після проголошення "нової ери" . Закінчилася для Америки великими втратами у всьому .
2025 - і перші 50 днів Трампа . Президент США проголосив "Золоту Еру" Америки .
Результат . Кругом вороги ті що були друзями і друзі котрі завжди були ворогами .
Треба вже заправляти той кадилак Кенеді .
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11.03.2025 17:11 Відповісти
у Далласі вже чекають зброярі штату Невада, які зазнають фінансових та імедживих збитків
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11.03.2025 18:36 Відповісти
В Америке началась эра золотарей. Нет, Доня, не стать тебе настоящим говночерпием.
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11.03.2025 20:01 Відповісти
Раніше я думав що правляча партія це одне, а в США є сукупність впливових розумних людей.
Що пілять відбувається?
Друге поспіль підвищення мит Канаді у відповідь на звичайне у світовій праткиці дзеркальне підвищення мит, погрози, образи "губернатором" і натяки що це скінчиться якщо Канада стане щтатом США?
Куди дивляться оті ротшильи-рокфелери. Це ж *** вже війна б була якщо б сили сторін були рівні.
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11.03.2025 17:13 Відповісти
і весь цей треш - аби відволікти увагу від повної неспроможності протидіяти справжньому ворогу США
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11.03.2025 17:14 Відповісти
Американський псих.

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11.03.2025 17:14 Відповісти
шиза прогресує
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11.03.2025 17:17 Відповісти
Давай-давай, швидше викинуть з президентів.
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11.03.2025 17:17 Відповісти
Що, вумний американській нарід, хотіли двіжухи? Так трампон вам її влаштує.
А маск закличе робити гойду щоб знову?! зробити Америку великою???
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11.03.2025 17:17 Відповісти
красунчик, підтримую, давай ще, може до кінця нашої війни тебе, рудого дебіляру американці скинуть там та ми ще встигнемо розхльобати кашу що ти заварив тут.
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11.03.2025 17:18 Відповісти
А якщо мова пішла про авіацію, то Канада є партнером третього рівня у програмі F-35, тобто постачає вагому частку комплектуючих для збирання цього літака у США.
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11.03.2025 17:21 Відповісти
Казка про дурня та тарифи.
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11.03.2025 17:24 Відповісти
Московская Орда скатилась в помойную канаву истории и уже четвертый год пытается «взять Киев за три дня» в союзе с изгоями и отбросами цивилизованного мира.
Американские «рэмбы» потерпели сокрушительное поражение от погонщиков ослов и в панике, на потеху всему миру, бежали, побросав оружие, технику, друзей и союзников.
Единственной реальной супердержавой, обладающей силой и авторитетом, является Китай!
Украинцам следует отправить гопников из «Орального кабинета» Будапешим шляхом, вслед за русским кораблем и обратится за содействием к Китаю.
На земле нет более надежной гарантии безопасности и неприкосновенности Украины!
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11.03.2025 17:26 Відповісти
так. Китай. нас там ще найух не посилали. ЗСУ за підтримкою небайдужих з Европи, не підходить?
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11.03.2025 17:31 Відповісти
ЄС має в терміновому порядку взяти у свій союз Канаду, Велику Британію, Україну, Молдову і Туреччину!

Це буде самий сильний союз у Світі, як економічно так і військово !
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11.03.2025 17:31 Відповісти
1. Канаду в ЕС - даже не обсуждается.
2. Великобритания была сами добровольно вышли.
3. Украину - возможно.
4. Молдову - за компанию?
5. Турция с самого начала просилась, не берут.
Я думаю, поступят асимметрично. Примут Сербию.
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11.03.2025 17:44 Відповісти
Бий друзів, щоб вороги боялись з ворогами не зв'язуватись
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11.03.2025 17:31 Відповісти
Моя особиста пропозиція придурку Трампу і ко.Закрити кордон на замок,ніяких туристів і нелегалів(на будівництві і в полі тільки білі американці).Макдональси і Бургеркінги закрити по всьому світі.Apple тільки продавати в штатах.Боінги тільки можуть літати в штатах.Мікрософт тільки для штатів,ютуб і гугель також.Можна перечисляти до безкіночності.Все,проблема вирішина.Будувати по всій країні Трамп тауни.
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11.03.2025 17:34 Відповісти
Трамп та економіка і безпека- речі несумісні...слідкуймо що цей " миротворець" зруйнує далі...😢
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11.03.2025 17:39 Відповісти
він же йо-бнутий.. і не заспокоїться допоки в США ще щось буде працювати..
як можна було обрати задокументованого злочинця, банкрута-рецидивіста, аморального типа, нестабільного нарциса, невігласа-професіонала, паталогічного брехуна... маючи наочний приклад наслідків прикольного експерименту наївних та жлобів в Україні..?
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11.03.2025 17:48 Відповісти
Почитайте про Пітера Тіля та його ідеї керування світовими лідерами - це і є справжній хазяїн тампона.
Там все йде за планом, нажаль
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11.03.2025 17:58 Відповісти
А шо ви хочете від вічного банкрота трампа ?!
США скоро теж банкротами будуть, як трампове казино
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11.03.2025 17:51 Відповісти
Это напоминает как все начиналось между Украиной и рашкой. Борьбу олигархов за газ по 40 долларов. А потом включились все.
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11.03.2025 17:53 Відповісти
Наверно Канада не извинилась перед Трампом и не поблагодарила
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11.03.2025 17:56 Відповісти
Придурок
Штаты избрали идиота презом. Пора гнать из белого дома его ссаными тряпками ))
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11.03.2025 18:23 Відповісти
що скаже нещасна Канада? жили собі, горя не знали і тут таке
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11.03.2025 18:50 Відповісти
🤦Я просто поплескаю👏👏👏
Во дає "нобелівський лауреат"😂🤣🤣
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11.03.2025 18:52 Відповісти

Рижий давай, не зупиняйся, дбб.
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11.03.2025 18:59 Відповісти
І що цей придурок добєтся що Канада тим же відповість ? і цим зруйнує свою економіку.
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11.03.2025 19:03 Відповісти
 
 