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США виключили повернення України до кордонів 2014 чи 2022 року, - Sky News

США заперечили повернення України до кордонів 2014 чи 2022 року

Сполучені Штати не хочуть обговорювати повернення України до кордонів 2014 чи 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Sky News.

"Схоже, що українцям доведеться піти на досить болючі поступки, але є надія, що коли ці переговори закінчаться, ми побачимо і зрозуміємо, який вигляд матиме припинення вогню", - зазначив кореспондент видання.

Офіційні особи США, за його словами, заявили, що "не хочуть чути" про будь-які запити України щодо повернення до кордонів станом на 2014 або 2022 рік.

Водночас у Центрі протидії дезінформації заперечили це.

"У мережі поширюється інформація з посиланням на іноземні джерела, нібито під час переговорного процесу в Саудівській Аравії було виключено питання про можливе повернення України до кордонів, що існували до початку військової агресії росії.

Стверджується, що американські чиновники заявили, що начебто навіть "не хочуть чути" жодних прохань від України щодо відновлення кордонів 2014 чи 2022 року. Центр перевірив цю інформацію і встановив, що вона не відповідає дійсності. Це питання взагалі не піднімалося", - зазначили там.

США заперечили повернення України до кордонів 2014 чи 2022 року

Нагадаємо, 11 березня 2025 року у Джидді розпочалася зустріч делегацій США та України.

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Автор: 

США (22497) територіальна цілісність (149)


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Топ коментарі
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Олег Леусенко@leusenko1



Україна повинна поступитися територією в будь-якій мирній угоді, - Рубіо. Ху із поц Рубіо? Чи готовий він поступитися Аляскою та Техасом? Навіщо взагалі міжнародне право, ООН etc, щоб потім, на думку якихось ханиг, роздавати землі терористам? Нехай Рубіо подарує свої статки ІДІЛ.
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11.03.2025 13:34
+38
В України нема ніяких кордонів 2014 чи 2022 року ,в Україні є єдині кордони 1991 року
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11.03.2025 13:35
+35
Трамп - могильщик демократичного світу
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11.03.2025 13:34
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Вы узко мыслите. Европа проспала свою беззаботность! Все развивается по сценарию 1900 -1940 годов. Когда границы в мире и в Европе в частности переписывались каждый год. У кого много пушек и народу для пушечного мяса тот и прав. 90% европейцев были довольно бедны. А США сидело себе спокойно за океаном и особо не отсвечивало. Американцы просрали свои понты. Нахрена нужен такой союзник, если там одни торгаши и Юристы. Не смогут США одни быковать против остального мира!
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11.03.2025 14:48 Відповісти
Какой то дикий сумбур,вы что хотели сказать?
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11.03.2025 15:09 Відповісти
Ну да. конечно. Футболистам историю учить некогда!
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11.03.2025 15:36 Відповісти
Историю не учат,историю изучают,футболисты создают историю.Все это не дает вам оправданий писать нелепые тексты не имеющие смысла.
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11.03.2025 15:44 Відповісти
Глубокая мысль.
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11.03.2025 15:48 Відповісти
Мои мысли не нуждаются в измерении их глубины такими плоскими личностями,как вы.
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11.03.2025 15:58 Відповісти
Ты нормальный?мы не требуем американцев вернуть.мы сами воюем.героически..часто 1к10..дайте оружия.которого у вас полно...хоть в долг.гаранты сраные.И в 14году нам Штаты запретили Крым отбивать.сказали-не провоцировать..потом дипломатическим путем будем вертать.Украина могла б победить.если б давали оружие не по капле.Но нам связывали руки .а теперь ставят на колени перед росией.ведут к капитуляции.
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11.03.2025 15:07 Відповісти
Трампістська США програла *****. Вщент. Майстер СДЄЛОК виявився торговцем, а не борцем важковиком.
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11.03.2025 14:28 Відповісти
Зачем Украине США если и без них территория Украины останется оккупирована?
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11.03.2025 14:29 Відповісти
Нах*я США з Україною? Допомагають х*йлу анексувати Українські території і давлять на Українців щоб ви пішли на капітуляцію? То нах*я вони потрібні? Капітуляцію можна і без них і без розподілу землі та рідкісних копалин заморським п*дарасам підписувати ще в 2022...я х*ею
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11.03.2025 14:37 Відповісти
Правильно!
Надо сразу к границам 1919 года переходить сразу. Хотя зачем нас столько москалей? Курская, Белгородская, Ростовская области. Можно еще один город 1147 года основания вернуть Киеву под протекторат. Ну... как любят москали. По исторической справедливости.
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11.03.2025 14:40 Відповісти
Заголовок про кордони, а кінцівка про те, що це брехня. Але попередження не спрацювало, коментатори здетонували і понеслося...
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11.03.2025 14:52 Відповісти
Всі хабадники, Трамп, Зеленський і к-ло, працюють на окремий, автономний республіканський, статус територій. Зеленський продасть підпис про відмову від цих територій як досягненення, мовляв виторгував автономію. Хозарія.
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11.03.2025 14:55 Відповісти
Сценарій опублікований 1.5 року тому, вже з простреленим вухом.
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11.03.2025 15:16 Відповісти
Так, каббалісти досягли такої керованості процесів, що глузують з пацієнтів.
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11.03.2025 15:23 Відповісти
***** такое сша?
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11.03.2025 14:59 Відповісти
сша и трамп это разное. чем трамп отличается от зеленского 2019-2021??????? неизвестно кто еще больший был дебил. депутаты бараны, бешеный принтер, бурные аплодисменты потужному и величайшему, самолюбование, увольнение профессионалов, дебильные назначения самокатчиков и йогов, ненависть к журналистам, предательство, Оман, кидалово партнеров, коррупция невиданных размеров....
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11.03.2025 16:00 Відповісти
Чем ЗЄ отличается от Трампа? Оба мстителье нарциссы, считающие себя найвеличнышими.
Только Трамп свои территории не отдаст, а ЗЄ смогет
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11.03.2025 19:49 Відповісти
америка америкою, а нам своє робити. якщо дивитись на себе очима інших то навіщо нам свої очі?!
крім того, світ великий і не америкою єдиною слід жити
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11.03.2025 15:03 Відповісти
сполучені штати перетворилися на СПОЛУЧЕНЕ ХУДОБОВЕ ПОДВІР'Я
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11.03.2025 15:04 Відповісти
Все вірно, до кордонів 1991 року + буферні землі без москалів в таких областях ********* як: білоруська, воронежська, ростовська ну і вишенькою буде - зруйнована москва.
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11.03.2025 15:08 Відповісти
так і буде років чз 50. зпутін вже завіз 20 млн муслімів по 6 дітей в сімї чз 50 років муслімів буде 200 000 а рюських 70 000 от і буде їм Сирія. Он як сепари бісяться з піною в ж пі відчувають що вони наступні.
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11.03.2025 15:13 Відповісти
У другому і третьому поколінні народжуваність мусульман рідко падає.
Це практично скрізь у світі, але там вони стають рускіми.
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11.03.2025 15:58 Відповісти
Nein- щодо народжуваності питання але те що вони не інтегруються в суспільство чітко видно по Парижу який вже арапське місто і по Германії де турки живуть общинами з 40х років...
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12.03.2025 12:56 Відповісти
Після цього ані сша ані якась інша країна не має права відкривати своб пащю шодо тіх хто почне створювати власну ядерну зброю.
ГАРАНТІЇ сша НЕ ВАРТІ ПАПЕРУ НА ЯКОМУ ВОНИ НАПИСАНІ.
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11.03.2025 15:12 Відповісти
нахера тоді ці перговори взагалі? виглядає як спроба закріпити за кацапами все захоплене на офіційному рівні, юридично
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11.03.2025 15:12 Відповісти
хай підписують. США та расія на прикладі Будапешту всім показали що можна підпісяти що завгодно а потім сховати пеніс в ширінку і сказати що нічого не знаємо. ось буде в росії як в Сирії то ті хто в 1919 були Україною самі попросяться.
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11.03.2025 15:15 Відповісти
Як вони можуть гарантувати щось про кордони, коли не знають де будуть самі через 2-4 роки? Всі договори - паперове сміття!
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11.03.2025 15:28 Відповісти
гірка правда це 25 млн свіжозавезених муслімів і через небагато років вас виріжуть як в Сирії.
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12.03.2025 12:58 Відповісти
есть голубые,а есть ********.
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11.03.2025 15:38 Відповісти
Це як в анекдоті :можете вибрати любий колір,але що б він був чорний...
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11.03.2025 15:39 Відповісти
пуйло Трампу запретил
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11.03.2025 15:46 Відповісти
Воювала Україна, а здалися США. Зрадники ********** дуполизи.
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11.03.2025 15:59 Відповісти
Вам это ни о чем мне напоминает?Кремлевская личинка тоже не хочет ничего слышать о возвращении оккупированных территорий. Американцы в открытую встали на сторону агрессора.
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11.03.2025 16:04 Відповісти
Самое логичное - перемирие по текущей линии фронта. Без признания оккупированных территорий. Возможно, обмен Курской облсти на ЗАЭС. Но пойдет ли на это хло? B пойдет ли зеля?
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11.03.2025 16:13 Відповісти
Так швидше міняй ,поки ЗСУ ще не витіснили з Суджанського району.
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11.03.2025 16:20 Відповісти
Я бы поменял, покажи, где меняют.
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11.03.2025 16:33 Відповісти
а для чого це Росії?
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11.03.2025 16:28 Відповісти
У них тоже проблемы с ресурсами, с мобилизацией, с НПЗ, с экономикой. Перерывчик нужен, чтобы решить проблемы. Имхо. Но хло, возможно, так не думает. И зеля тоже.
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11.03.2025 16:32 Відповісти
щось по ним це не видно
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11.03.2025 16:33 Відповісти
а нащо корейці та іранці
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12.03.2025 13:00 Відповісти
Какой обмен Курской области ?вы за событиями следите? на карту хоть посмотрите.
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11.03.2025 18:53 Відповісти
Смотрю, часть Курской области под контролем ВСУ.
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11.03.2025 18:57 Відповісти
Скоро вытеснят ,у них большой перевес во всем, наверное сняли войска с других направлений.
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11.03.2025 19:08 Відповісти
Російські депутати всерйоз обговорюють можливість окупації Аляски. (Telegram-канал.)

Автори стверджують, що державній думі країні-агресора всерйоз обговорюють можливість
окупації Аляски. Є підтвердження, що нещодавно на зустрічі в Держдумі, яка проходила
в закритому режимі, голова оборонного комітету Андрій Картаполов заявив про те, що
росіянам необхідно готуватися до "повернення земель Аляски, які історично належали
Росії"."Заява була сприйнята на ура. Присутні військові та депутати погодилися, що в
умовах ослаблення гегемонії США Росії точно потрібно повертати контроль над Аляською.
Автори також стверджують, що російський Генштаб наразі закликав зосередити увагу на
знищенні України, оскільки Кремль розраховує за допомогою США здобути перемогу у війні
(СВО).А напад на Європу, Аляску...він буде вже після капітуляції України. (Telegram-канал).
Може проклятий Трамп ціною загибелі України хоче відстрочити вторгнення кацапів до Аляски.
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11.03.2025 16:15 Відповісти
Фейк
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11.03.2025 16:32 Відповісти
как я а ляска поки в США авіаносці а в расії нєдоразумєніє...
От то що ці війна і дії срампа призвели до відмові від і ссср і сша зброї то Китай та Бразилія додатково зароБлять трильон. А разом з зброєю знищиться і вплив....
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12.03.2025 13:02 Відповісти
Зєля окуповані території просрав ,а винуватий Трамп ,ось така от залізна логіка в наших ура-патріотів !
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11.03.2025 16:18 Відповісти
От який молодець Зеленський - все встигає ... і в штани тобі він наклав , так ?
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11.03.2025 16:38 Відповісти
А тобі наклав на голову ,раз таке пишеш.
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11.03.2025 16:44 Відповісти
мости їх 3 з Криму заміновані системи підриву продубльовані далі вкопані танки ще далі Торнадо і Смерчі ще далі по 10 Точок наведених на ці мости. Не смій зе ображати!
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12.03.2025 13:05 Відповісти
ну, не хочуть, чому тоді обговорюють?
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11.03.2025 16:53 Відповісти
Загрози кацапів "повернути" Аляску!
США працювали над створенням механізму, який дозволить спрямувати конфісковані
активи росіян на користь України, щоб використати ці кошти на відновлення нашої
держави. Приклад США в цьому питанні вирішили наслідувати і багато інших країн.
Російських фашистів окупантів дуже налякала безповоротна втрата активів на сотні
мільярдів доларів. І тоді спікер російської держдуми рашист в'ячеслав володін сказав,
що Росія спробує "повернути" Аляску, якщо США розпоряджатимуться їх майном.
Але за ворога України Трампа США вже збираються видурити не російські, а саме
Українські активи на трильйони доларів.
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11.03.2025 17:08 Відповісти
Идиоты бл... Если отдать пуйлу оккупированное, то следующей войны не избежать. А кто-то захочет что-то вернуть. А кто-то захочет что-то отжать.
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11.03.2025 17:59 Відповісти
тама не айдіоти. Раз таке роБлять знать так їм треба.
Користь отримує тіки Китай.
Росія вже влетіла в пару трилйонів збитків. хпло витратив трильйони на війну а не на розвиток хай тек промисловості такими діями різко підсиливши залежність расії від імпорту. Навіть іранського та С Корейського. Для мене це нонсенс.
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12.03.2025 13:08 Відповісти
то про що стаття, що поширюють фейки, то нічого нового, хоча оманські договорняки ніхто не знає, крім потужного херпіду
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11.03.2025 18:07 Відповісти
Этот рыжий клоун думает , что он и вправду директор глобуса...
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11.03.2025 18:25 Відповісти
це називається одним словом ... КИНУЛИ

обісцянки-цяцянки, брехливі цинічні потвори...
нова реальність.
кожна розумна країна буде стаоатись виробляти тишком-нишком ядерку. бо на гегемона США опиратись вже ніхто ніколи не буде..
бо їм срати на всіх...

Це - стратегічна поразка США!!!
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11.03.2025 18:36 Відповісти
Так нах..... этот переговорщик ? Какой от них толк ?
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11.03.2025 19:04 Відповісти
***** не припинить вогонь
хіба що трампло поставить по кордону своїх військових
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11.03.2025 19:20 Відповісти
Але ж не вказали до яких меж повернуться українці,а це може бути як приємним так і неприємним сюрпризом нам.Сподіваємося на приємний.
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11.03.2025 20:13 Відповісти
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