США виключили повернення України до кордонів 2014 чи 2022 року, - Sky News
Сполучені Штати не хочуть обговорювати повернення України до кордонів 2014 чи 2022 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Sky News.
"Схоже, що українцям доведеться піти на досить болючі поступки, але є надія, що коли ці переговори закінчаться, ми побачимо і зрозуміємо, який вигляд матиме припинення вогню", - зазначив кореспондент видання.
Офіційні особи США, за його словами, заявили, що "не хочуть чути" про будь-які запити України щодо повернення до кордонів станом на 2014 або 2022 рік.
Водночас у Центрі протидії дезінформації заперечили це.
"У мережі поширюється інформація з посиланням на іноземні джерела, нібито під час переговорного процесу в Саудівській Аравії було виключено питання про можливе повернення України до кордонів, що існували до початку військової агресії росії.
Стверджується, що американські чиновники заявили, що начебто навіть "не хочуть чути" жодних прохань від України щодо відновлення кордонів 2014 чи 2022 року. Центр перевірив цю інформацію і встановив, що вона не відповідає дійсності. Це питання взагалі не піднімалося", - зазначили там.
Нагадаємо, 11 березня 2025 року у Джидді розпочалася зустріч делегацій США та України.
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Надо сразу к границам 1919 года переходить сразу. Хотя зачем нас столько москалей? Курская, Белгородская, Ростовская области. Можно еще один город 1147 года основания вернуть Киеву под протекторат. Ну... как любят москали. По исторической справедливости.
Только Трамп свои территории не отдаст, а ЗЄ смогет
крім того, світ великий і не америкою єдиною слід жити
Це практично скрізь у світі, але там вони стають рускіми.
ГАРАНТІЇ сша НЕ ВАРТІ ПАПЕРУ НА ЯКОМУ ВОНИ НАПИСАНІ.
Автори стверджують, що державній думі країні-агресора всерйоз обговорюють можливість
окупації Аляски. Є підтвердження, що нещодавно на зустрічі в Держдумі, яка проходила
в закритому режимі, голова оборонного комітету Андрій Картаполов заявив про те, що
росіянам необхідно готуватися до "повернення земель Аляски, які історично належали
Росії"."Заява була сприйнята на ура. Присутні військові та депутати погодилися, що в
умовах ослаблення гегемонії США Росії точно потрібно повертати контроль над Аляською.
Автори також стверджують, що російський Генштаб наразі закликав зосередити увагу на
знищенні України, оскільки Кремль розраховує за допомогою США здобути перемогу у війні
(СВО).А напад на Європу, Аляску...він буде вже після капітуляції України. (Telegram-канал).
Може проклятий Трамп ціною загибелі України хоче відстрочити вторгнення кацапів до Аляски.
От то що ці війна і дії срампа призвели до відмові від і ссср і сша зброї то Китай та Бразилія додатково зароБлять трильон. А разом з зброєю знищиться і вплив....
США працювали над створенням механізму, який дозволить спрямувати конфісковані
активи росіян на користь України, щоб використати ці кошти на відновлення нашої
держави. Приклад США в цьому питанні вирішили наслідувати і багато інших країн.
Російських фашистів окупантів дуже налякала безповоротна втрата активів на сотні
мільярдів доларів. І тоді спікер російської держдуми рашист в'ячеслав володін сказав,
що Росія спробує "повернути" Аляску, якщо США розпоряджатимуться їх майном.
Але за ворога України Трампа США вже збираються видурити не російські, а саме
Українські активи на трильйони доларів.
Користь отримує тіки Китай.
Росія вже влетіла в пару трилйонів збитків. хпло витратив трильйони на війну а не на розвиток хай тек промисловості такими діями різко підсиливши залежність расії від імпорту. Навіть іранського та С Корейського. Для мене це нонсенс.
обісцянки-цяцянки, брехливі цинічні потвори...
нова реальність.
кожна розумна країна буде стаоатись виробляти тишком-нишком ядерку. бо на гегемона США опиратись вже ніхто ніколи не буде..
бо їм срати на всіх...
Це - стратегічна поразка США!!!
хіба що трампло поставить по кордону своїх військових