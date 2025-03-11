США виключили повернення України до кордонів 2014 чи 2022 року, - Sky News

Сполучені Штати не хочуть обговорювати повернення України до кордонів 2014 чи 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Sky News.

"Схоже, що українцям доведеться піти на досить болючі поступки, але є надія, що коли ці переговори закінчаться, ми побачимо і зрозуміємо, який вигляд матиме припинення вогню", - зазначив кореспондент видання.

Офіційні особи США, за його словами, заявили, що "не хочуть чути" про будь-які запити України щодо повернення до кордонів станом на 2014 або 2022 рік.

Водночас у Центрі протидії дезінформації заперечили це.

"У мережі поширюється інформація з посиланням на іноземні джерела, нібито під час переговорного процесу в Саудівській Аравії було виключено питання про можливе повернення України до кордонів, що існували до початку військової агресії росії.



Стверджується, що американські чиновники заявили, що начебто навіть "не хочуть чути" жодних прохань від України щодо відновлення кордонів 2014 чи 2022 року. Центр перевірив цю інформацію і встановив, що вона не відповідає дійсності. Це питання взагалі не піднімалося", - зазначили там.

Нагадаємо, 11 березня 2025 року у Джидді розпочалася зустріч делегацій США та України.

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