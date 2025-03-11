Польські урядовці також пройдуть базовий вишкіл, - Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що базовий військовий вишкіл на добровільних засадах проходитимуть і польські урядовці.

Про це Туск написав у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно повідомив міністрам, що члени уряду та підпорядковані їм посадовці також проходитимуть вишкіл. Доровільно. Що було сприйнято з цілковитим розумінням", – написав він.

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Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що у Польщі ведеться робота над широкомасштабною військовою підготовкою для кожного дорослого чоловіка в країні.