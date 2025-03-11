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Новини Військова підготовка у Польщі
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Польські урядовці також пройдуть базовий вишкіл, - Туск

Туск про вишків урядовців

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що базовий військовий вишкіл на добровільних засадах проходитимуть і польські урядовці.

Про це Туск написав у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно повідомив міністрам, що члени уряду та підпорядковані їм посадовці також проходитимуть вишкіл. Доровільно. Що було сприйнято з цілковитим розумінням", – написав він.

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Туск про вишкіл урядовців

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що у Польщі ведеться робота над широкомасштабною військовою підготовкою для кожного дорослого чоловіка в країні.

Автор: 

Польща (8478) Туск Дональд (513) військовий обов’язок (92)


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Сподіваюсь не так як в нас для " галочки" , а далі просто п'янка.
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11.03.2025 17:06 Відповісти
"На облік стану Вишкіл пройду, а воювати не піду нікуди!" (С)
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11.03.2025 17:07 Відповісти
Лайк.
Готовьтесь!! Что б не облажаться, Нада быть начеку!!
Весь мир должен изучать опять Украины - засилье иностранных агентов, экономическая зависимость, олигархи через СМИ раздувают ностальгию, игнор всех угроз ( "нейтральность и многавекторность") , полное забитие на Инфо безопасность... И как следствие война
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11.03.2025 17:08 Відповісти
Тіко не вбирайтесь у "мілітарі стайл" і не діставайтеся трибуни "перекатом"!
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11.03.2025 17:37 Відповісти
а наша на Мальдивах тренируются...
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11.03.2025 18:40 Відповісти
Хотілось би на нашого Стефанчука в броніку на тактиці поглянути.
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11.03.2025 18:44 Відповісти
В Польщі справжній уряд, в якому усі урядовці персонально мають бути готовими до війни.

В Україні при владі 95 квартал, в якому усі спеціалісти ''па-ржать'', а найвеличніший ще й найкращий у світі спеціаліст по грі пенісом на роялі.
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11.03.2025 19:12 Відповісти
 
 