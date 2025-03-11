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Трамп має рацію, що перш ніж підтримувати мир, спочатку потрібно його досягти, - Рютте

Рютте про досягнення миру та гарантії безпеки

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив на важливості паралельної роботи як над мирною угодою, так і над майбутньою миротворчою місією: коли є мирна угода - потрібні гарантії миру.

Про це він сказав під час пресконференції під час робочого візиту у Косово, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

На думку Рютте, президент США Дональд Трамп має рацію в тому, що перш ніж підтримувати мир, вам спочатку потрібно досягти миру. Водночас він вважає, що потрібно паралельно працювати і над мирною угодою, і над гарантіями безпеки.

"Я вважаю, що президент Трамп має рацію в тому, що перш ніж підтримувати мир, вам спочатку потрібно досягти миру. А миру ще немає. Але водночас ми всі погоджуємося, що потрібно працювати паралельно, тому що коли є припинення вогню або є мирна угода, ви повинні бути впевнені, що можете якимось чином гарантувати цей мир. І однією з моделей для цього є те, над чим працюють французи та британці з багатьма іншими країнами. І ця розмова є важливою, вона також тісно пов’язана із США. Але знову ж таки, на думку президента Трампа, спочатку мирна угода, перш ніж ми зможемо зберегти мир", - сказав Рютте.

Читайте також: Мирна угода з Росією повинна включати гарантії безпеки для України, - Стармер

Також генсек Альянсу зауважив важливість франко-великобританської ініціативи щодо миротворчої місії.

"Добре, що французи і британці виступили з ініціативою, щоб коли в Україні буде мирна угода чи припинення вогню, то буде це питання гарантій безпеки. Одним із способів зробити це були б європейські війська в Україні. Але можуть бути й інші способи зробити це", - сказав посадовець.

Він також відзначив зусилля Трампа:

"Я дійсно хочу відзначити те, що завдяки йому зараз відбувся прорив щодо України в плані початку переговорів і з росіянами, і з українцями. Це важливо".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спочатку треба закінчити війну, а потім домовлятись про гарантії безпеки, - Трамп

Автор: 

Рютте Марк (382) Трамп Дональд (5471) гарантії безпеки (113)


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Топ коментарі
+11
"Нє, ви гляньте, - він не хоче миру!" )))

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11.03.2025 17:17
+8
"Що говорити, коли нічого сказати"©
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11.03.2025 17:17
+6
Ну авжеж. Перед тим як лікарю лікувати хворого потрібно перестати хворому давати їсти щоб він захолов і не пручався
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11.03.2025 17:21
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Мир чи капітуляцію України досягти?
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11.03.2025 17:14 Відповісти
Трамп правий, що перш ніж, підтримувати мир, спочатку потрібно його досягти, - Рютте Джерело: https://censor.net/ua/n3540547

Что было первым - курица или яйцо.
Где смайлик фейспалма?
Сделка про ресурсы - это не шаг в сторону мира.
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11.03.2025 17:14 Відповісти
По последним научным данным первой была курица. Она появилась ниоткуда, и снесла куриное яйцо. А там пошло, поехало.
Если бы первым было яйцо, то проклюнуться мог крокодил, черепаха или, прости господи, змея. А значит курицы вообще могло не быть.
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11.03.2025 18:18 Відповісти
Ну вообще-то всё чуть более проще.
Если верующий - то курицу сотворил Бог. А она уже несла яйца.
А если вера в триллиардную эволюцию, то из какой-то многоклеточной ерунды появилось яйцо, что мутировало в птицу, не способную летать.
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11.03.2025 18:22 Відповісти
из какой-то многоклеточной ерунды появилось яйцо
+++
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11.03.2025 18:27 Відповісти
Вода- рідка, а сніг- білий… їтіть!
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11.03.2025 17:15 Відповісти
Це тіпа "пєрєстать стрєлять"?
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11.03.2025 17:15 Відповісти
"Нє, ви гляньте, - він не хоче миру!" )))

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11.03.2025 17:17 Відповісти
я теж не проти, щоб у ЗЄлі виросли пірья в горлі, але лише після припинення вогню....

.
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11.03.2025 17:21 Відповісти
І виборів!
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11.03.2025 17:29 Відповісти
"Що говорити, коли нічого сказати"©
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11.03.2025 17:17 Відповісти
"Щоб вода стала гарячою - її треба нагріти"
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11.03.2025 17:18 Відповісти
И чем больше мы её нагреваем, тем больше энергии придётся затратить. Затратнее всего от 90° довести до кипения
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11.03.2025 18:21 Відповісти
Ну авжеж. Перед тим як лікарю лікувати хворого потрібно перестати хворому давати їсти щоб він захолов і не пручався
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11.03.2025 17:21 Відповісти
Зараз в Світі розуміють коли мали думку що ***** зі сою ядерною, то як мавпа з гранатою , то не саме страшне було. Зараз Трамп це щось неосяжно не зрозуміле створіння якого тепер всі хотять задобрити . Треш .
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11.03.2025 17:21 Відповісти
Рютте ти збожеволів, ***** збив Боїнг з вашими громадянами, і поглумився над жертвами, не виплативши родинам загиблих ніяких компенсацій, а ви зробили вигляд, що нічого не сталося, навіть не розірвали дипломатичні стосунки, хоч часу було майже 11 років. Це у вас мир? А Х-уйло це взірець миролюбства?
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11.03.2025 17:21 Відповісти
Бла, бла, бла ні про що і лись трампа в дупу. Коротко про те, що сказав Рютте.
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11.03.2025 17:21 Відповісти
Щоб ще Рютте міг би сказати на посаді генсека НАТО, коли через американських гопників при владі ця організація може зникнути
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11.03.2025 17:21 Відповісти
"Мир настає тоді, коли сторони конфлікту помиряться" ... Не дякуйте...
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11.03.2025 17:22 Відповісти
насправді коли мають однакове уявлення про подальші перспективи
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11.03.2025 17:23 Відповісти
Мир настає коли у обох сторін на руках є козирі. У Ху йла козир Трамп, а в України які козирі?
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11.03.2025 17:29 Відповісти
То був стьоб...
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11.03.2025 17:33 Відповісти
Этот Рютте занимается только тем что делает Трампу приятно.
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11.03.2025 17:22 Відповісти
це не зрада, а політична заява адресована людині з порушеною психікою. Марк каже те, що треба і робить те, що треба 😉
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11.03.2025 17:22 Відповісти
Ну, а коли "миру немає", то й працювати над миром - НЕ ПОТРІБНО!!!
Все логично!
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11.03.2025 17:24 Відповісти
Не до того їздите((Не того на увесь світ намагаєтеся нагнути******* сміється з вас(
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11.03.2025 17:24 Відповісти
Трамп сказав що ху@ло суперовий чувак.Рюте також так думає?
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11.03.2025 17:25 Відповісти
Трамп правий, що перш ніж підтримувати мир, спочатку потрібно його досягти, - Рютте

Ну у вас же ж пречудово виходило підтримувати демократію там, де іі навіть не сіяли!
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11.03.2025 17:25 Відповісти
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11.03.2025 17:26 Відповісти
Страшно-нестрашно, проте Лідор добряче розводив Європу та українців своїми безпековими угодами. Без домовленостей про припинення бойових дій. Нарешті, і європейці почали ... здогадуватись, що їх РОЗВОДИВ один Віслючок. Українцям теж треба здогадатись. Якщо я не хочу йти з Банкової, то мені потрібна війна. І бабло капає, і українці про Майдан не думають - вони тримають єдність. Без єдності ? !!!!
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11.03.2025 17:40 Відповісти
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11.03.2025 17:32 Відповісти
Відсмокчи у Трампа, Рютте. Вам-безпринципним європідарам не звикати.
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11.03.2025 17:38 Відповісти
Rutte's job is to agree with Trump and to appease him. If Trump takes a dump under von der *****'s nose and wipes his ass with her scarf, Rutte will say the President was simply making a point, and recommend she wears softer fabrics next time.
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11.03.2025 17:42 Відповісти
чтобы пернуть в лужу её сначала надо сделать !!!
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11.03.2025 18:00 Відповісти
"добрі чоботи, треба брати"
за часів желейного Столтенберга такої висадки пропагандистських десантів не було 😂😂😂😂
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11.03.2025 18:01 Відповісти
Кому зараз цікава думка генсека фактично неіснуючої структури...
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11.03.2025 18:29 Відповісти
Якщо рудий має рацію,то візьми й собі,рубіо,та грайтесь удвох.
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11.03.2025 19:02 Відповісти
як кажуть у вас: "Xоть пулемет, хоть самогон - лишь бы с ног валило" 🤣
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11.03.2025 19:17 Відповісти
 
 