Трамп має рацію, що перш ніж підтримувати мир, спочатку потрібно його досягти, - Рютте
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив на важливості паралельної роботи як над мирною угодою, так і над майбутньою миротворчою місією: коли є мирна угода - потрібні гарантії миру.
Про це він сказав під час пресконференції під час робочого візиту у Косово, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
На думку Рютте, президент США Дональд Трамп має рацію в тому, що перш ніж підтримувати мир, вам спочатку потрібно досягти миру. Водночас він вважає, що потрібно паралельно працювати і над мирною угодою, і над гарантіями безпеки.
"Я вважаю, що президент Трамп має рацію в тому, що перш ніж підтримувати мир, вам спочатку потрібно досягти миру. А миру ще немає. Але водночас ми всі погоджуємося, що потрібно працювати паралельно, тому що коли є припинення вогню або є мирна угода, ви повинні бути впевнені, що можете якимось чином гарантувати цей мир. І однією з моделей для цього є те, над чим працюють французи та британці з багатьма іншими країнами. І ця розмова є важливою, вона також тісно пов’язана із США. Але знову ж таки, на думку президента Трампа, спочатку мирна угода, перш ніж ми зможемо зберегти мир", - сказав Рютте.
Також генсек Альянсу зауважив важливість франко-великобританської ініціативи щодо миротворчої місії.
"Добре, що французи і британці виступили з ініціативою, щоб коли в Україні буде мирна угода чи припинення вогню, то буде це питання гарантій безпеки. Одним із способів зробити це були б європейські війська в Україні. Але можуть бути й інші способи зробити це", - сказав посадовець.
Він також відзначив зусилля Трампа:
"Я дійсно хочу відзначити те, що завдяки йому зараз відбувся прорив щодо України в плані початку переговорів і з росіянами, і з українцями. Це важливо".
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Что было первым - курица или яйцо.
Где смайлик фейспалма?
Сделка про ресурсы - это не шаг в сторону мира.
Если бы первым было яйцо, то проклюнуться мог крокодил, черепаха или, прости господи, змея. А значит курицы вообще могло не быть.
Если верующий - то курицу сотворил Бог. А она уже несла яйца.
А если вера в триллиардную эволюцию, то из какой-то многоклеточной ерунды появилось яйцо, что мутировало в птицу, не способную летать.
+++
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Все логично!
Ну у вас же ж пречудово виходило підтримувати демократію там, де іі навіть не сіяли!
за часів желейного Столтенберга такої висадки пропагандистських десантів не було 😂😂😂😂