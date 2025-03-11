Трамп має рацію, що перш ніж підтримувати мир, спочатку потрібно його досягти, - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив на важливості паралельної роботи як над мирною угодою, так і над майбутньою миротворчою місією: коли є мирна угода - потрібні гарантії миру.

Про це він сказав під час пресконференції під час робочого візиту у Косово, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

На думку Рютте, президент США Дональд Трамп має рацію в тому, що перш ніж підтримувати мир, вам спочатку потрібно досягти миру. Водночас він вважає, що потрібно паралельно працювати і над мирною угодою, і над гарантіями безпеки.

"Я вважаю, що президент Трамп має рацію в тому, що перш ніж підтримувати мир, вам спочатку потрібно досягти миру. А миру ще немає. Але водночас ми всі погоджуємося, що потрібно працювати паралельно, тому що коли є припинення вогню або є мирна угода, ви повинні бути впевнені, що можете якимось чином гарантувати цей мир. І однією з моделей для цього є те, над чим працюють французи та британці з багатьма іншими країнами. І ця розмова є важливою, вона також тісно пов’язана із США. Але знову ж таки, на думку президента Трампа, спочатку мирна угода, перш ніж ми зможемо зберегти мир", - сказав Рютте.

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Також генсек Альянсу зауважив важливість франко-великобританської ініціативи щодо миротворчої місії.

"Добре, що французи і британці виступили з ініціативою, щоб коли в Україні буде мирна угода чи припинення вогню, то буде це питання гарантій безпеки. Одним із способів зробити це були б європейські війська в Україні. Але можуть бути й інші способи зробити це", - сказав посадовець.

Він також відзначив зусилля Трампа:

"Я дійсно хочу відзначити те, що завдяки йому зараз відбувся прорив щодо України в плані початку переговорів і з росіянами, і з українцями. Це важливо".

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