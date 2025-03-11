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Новини Захист Європи ядерною зброєю Франції Розповсюдження ядерної зброї
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Політика Трампа може викликати ширше розповсюдження ядерної зброї у світі, - Axios

Наслідок політики Трампа може стати ширше розповсюдження ядерної зброї

Президент США Дональд Трамп називає ядерну зброю найбільшою загрозою для людства, водночас він, можливо, відкриває шлях до світу з більшою кількістю ядерних держав і меншою кількістю бар'єрів для ядерної зброї.

Про це пише видання Axios, інформує Цензор.НЕТ.

Видання нагадує, що 9 березня Трамп підтвердив свою надію "зупинити ядерну спіраль", у якій Китай, Росія і США розробляють дедалі більш досконалу ядерну зброю. Також американський лідер нещодавно розповів, що надіслав листа верховному лідеру Ірану Алі Хаменеї, в якому висловив бажання укласти нову угоду щодо ядерних питань, намагаючись запобігти отриманню ядерної зброї Тегераном.

Зазначається, що перші тижні перебування Трампа в Білому домі були ознаменовані попередженнями щодо ядерних ризиків, включаючи його бажання уникнути Третьої світової війни через вторгнення РФ в Україну.

Водночас, як зауважує Axios, є й зворотний бік політики Трампа. Жорстка політика американського президента щодо України, а також його рішення про призупинення допомоги Києву, змушує союзників США обговорювати те, чи варто їм розробляти власну ядерну зброю, щоб не залежати від Вашингтона, пише видання.

Зокрема, нещодавно прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країні доведеться вивчити "можливості, пов'язані з ядерною зброєю". Президент Франції Емманюель Макрон казав, що проконсультується з європейськими союзниками, такими як Німеччина, щодо "включення їх під французьку ядерну парасольку".

Читайте також: Польща веде переговори з Францією щодо розміщення ядерної зброї для захисту ЄС, - Туск

Окрім цього, нападки Трампа на союзників активізували дебати і в Південній Кореї про те, чи потрібна Сеулу власна ядерна програма для захисту від ядерної Північної Кореї.

У статті йдеться, що на тлі вищезгаданого деякі експерти побоюються нової ери нуклеаризації.

Раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон заявив, що вирішив розпочати обговорення з лідерами країн ЄС щодо захисту європейського континенту ядерною зброєю Франції.

Читайте також: Ми маємо ставати сильнішими,- Мерц хоче обговорити з Британією і Францією спільне використання їхньої ядерної зброї

Автор: 

США (22497) ядерна зброя (1145) Трамп Дональд (5471)


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Топ коментарі
+12
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11.03.2025 17:39
+7
Іран послав Трампа.
Та рекордними темпами доробляє власну ядерну зброю.
Відлік вже наближається до 00:00
Ось і дивимося, що буде робити США та Ізраїль...
У цікаві часи живемо:
Людство як ті лемінги бежить у прірву самогубства...
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11.03.2025 17:49
+6
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11.03.2025 17:39
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11.03.2025 17:39 Відповісти
Нову почтову марку треба випускати бо в цій серії зʼявилось для деяких неочікуване продовження
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11.03.2025 18:07 Відповісти
- "Хорошим словом и пистолетом можно добиться гораздо больше, чем просто хорошим словом"
(с.)
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11.03.2025 17:39 Відповісти
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11.03.2025 17:39 Відповісти
ПІЗНО. Уже навіть папуаси будуть мати ядерні бімби.
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11.03.2025 17:45 Відповісти
кожна країна, яка хоча б якось може зробити або о писати ЯО, це зробить !

безпека України це - власне українське ЯО

тільки після власних 100 ядерних зарядів українці зможуть перейти з хліба та води на нормальне життя

.
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11.03.2025 18:02 Відповісти
Воно то може і так, але поки що немає навіть власних засобів доставки. І ті 100, чи 1000 , чи 10000 зарядів хіба що будуть створювати смертельну небезпеку для самої України.
Шапки не вічні, нічим закидувати скоро буде..
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11.03.2025 20:14 Відповісти
Я буду сміятись, коли ядерний підводний човен буде "бороздить океан під носом американців на пляжах". Майстер сдєлок перетвориться у гросмейстера Бендера.
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11.03.2025 17:47 Відповісти
"...."зупинити ядерну спіраль", у якій Китай, Росія і США розробляють дедалі більш досконалу ядерну зброю. " 😂 воно хоча б десь вчилося, чи має на увазі "рідкоземельну" ЯЗ? 🤣
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11.03.2025 17:48 Відповісти
Іран послав Трампа.
Та рекордними темпами доробляє власну ядерну зброю.
Відлік вже наближається до 00:00
Ось і дивимося, що буде робити США та Ізраїль...
У цікаві часи живемо:
Людство як ті лемінги бежить у прірву самогубства...
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11.03.2025 17:49 Відповісти
Іран зробить свою ядерну бомбу

....із співчуттям та розумінням всього світу

.
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11.03.2025 18:04 Відповісти
Іран давно її доробляє. Ще до Трампа.
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11.03.2025 18:29 Відповісти
Питання не у тому, "при кому він ПОЧАВ",
Питання "при кому він ЗАКІНЧИТЬ"!
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11.03.2025 18:33 Відповісти
Мати ядерні технології можуть не тільки лише усі.
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11.03.2025 17:49 Відповісти
Обов'язково
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11.03.2025 17:51 Відповісти
Це так, тільки зупинити спіраль він може для штатів, а Китаю, а тем більш ху... лостану він не указ. Його даже полотенця відразу посилають і розмовляти з ним не бажають. США вже не ті що були до нього, друзів розгубив, з терористами зв'язався, короче зараз тільки і залишається плакати в фсб
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11.03.2025 17:52 Відповісти
Починається епоха-"право сили''.
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11.03.2025 17:52 Відповісти
= право ядерної бомби

.
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11.03.2025 18:06 Відповісти
Вона ніколи не закінчувалась.
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11.03.2025 18:30 Відповісти
Она и не заканчивалась.
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11.03.2025 18:35 Відповісти
Він прохфесор по борделям, казіно,хабарництву. А його брехунство завжди шпацірує із шахрайством. Стара папуга з чубчиком.
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11.03.2025 17:52 Відповісти
семінар "ядерщиків" під керівництвом )(уйлотрапма відкрився, спеціалісти збираються.
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11.03.2025 17:52 Відповісти
Скринька Пандори шодо ЯЗ ВЖЕ відкрита сша.
Більш жодна країна не має права відкривати пащю шодо вироблення іншими країнами власной ядерной зброї бо всі побачили шо гарантії сша це пфук який не вартий навіть паперу на якому вони написані.
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11.03.2025 17:53 Відповісти
А Донні обкладе всю ядерку у світі своїм знаменитим тарифом.
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11.03.2025 17:55 Відповісти
дермократи байден та обама відкрили разом з ПЕРЕЗАГРУЗКА другом путіним ядерний ящик закритий в холодну війну
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11.03.2025 17:58 Відповісти
зеля говорив Трумпу - або ми в НАТО , або в нас Атомна бомба
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11.03.2025 17:58 Відповісти
Не зворотний то бік, найімовірніше. А прості і очевидні речі .
Що ж, держава Україна єдина, схоже, хто щиро намагався цього не допустити.
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11.03.2025 18:05 Відповісти
Виготовлення Україною ЯЗ вимагає абсолютної тиші у цьому процесі. А факт її наявності має вигулькнути зненацька, як пилип з конопель : "А вот вам, кацапчікі, і Юрьєв дєнь ... щодо окупації України".
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11.03.2025 18:06 Відповісти
тиша вже почалась
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11.03.2025 18:06 Відповісти
За попередні три роки цю "тишу" можна було б і закінчити.
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11.03.2025 18:09 Відповісти
❗️Рф вивела в акваторію Чорного моря 4 надводні носії ракет "Калібр" та один підводний човен.

Сумарний максимальний можливий залп 36 КРМБ "Калібр".
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11.03.2025 18:08 Відповісти
Дякую за попередження ! Капець , буде ніченька ((( Люди не ігноруйте , всі в укриття !
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11.03.2025 18:28 Відповісти
Саме так...сподіваюсь в України над цим питанням хтось робив за ці три роки війни чи то просто був блеф про три неділі і у нас буде своя невеличка уранова бомба??? якщо так то Україні п*зда і мабуть це все пояснює чому на переговорах про капітуляцію Україна всі умову приймає так як любе Зеленьскій зі всіх сторін і позах як німецька порно актриса...
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11.03.2025 18:10 Відповісти
для кремля і крошечной достатньо
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11.03.2025 18:17 Відповісти
Достаточной, чтобы стереть с лица земли и рашку и США, кацапсина.
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11.03.2025 18:23 Відповісти
А за що США?
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11.03.2025 18:37 Відповісти
за трампа
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11.03.2025 18:45 Відповісти
Ядерна зброя потрібна Україні, а не Польщі.
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11.03.2025 18:30 Відповісти
Так і буде. Тпер всі даже маленькі терористичні організації захочуть мати козирі щоб з ними не зробили те що зробили з Україною
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11.03.2025 18:45 Відповісти
Dealає всіх разом.
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11.03.2025 18:59 Відповісти
Неужели кое кому начинает доходить, что трамп ведёт мир к ядерной войне, ещё быстрее, чем это делает путлер?

Двоих дебилов с ядерными кнопками Земля просто не выдержит!
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11.03.2025 19:18 Відповісти
Чому тільки може викликати?
Обов'язково розпочнеться масове виробництво ядерної зброї у багатьох країнах світу.
***** відкрило ящик пандори - а Трамп вирішив йому допомогти.
А ''мудрий'' Український народ так вперто хотів дружби з москалями - що вибирав Кравчука, Кучму, Януковича, Зеленського.
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11.03.2025 19:28 Відповісти
Якщо мавпу з ядерною зброєю - після її агресії з окупацією частини території жертви агресії - США боїться називати агресором й примушує жервту до капітуляції цій мавпі - всі країни будуть бажати мати ядерну зброю для протидії таким мавпам.
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11.03.2025 20:19 Відповісти
 
 