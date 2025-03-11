Політика Трампа може викликати ширше розповсюдження ядерної зброї у світі, - Axios

Президент США Дональд Трамп називає ядерну зброю найбільшою загрозою для людства, водночас він, можливо, відкриває шлях до світу з більшою кількістю ядерних держав і меншою кількістю бар'єрів для ядерної зброї.

Про це пише видання Axios, інформує Цензор.НЕТ.

Видання нагадує, що 9 березня Трамп підтвердив свою надію "зупинити ядерну спіраль", у якій Китай, Росія і США розробляють дедалі більш досконалу ядерну зброю. Також американський лідер нещодавно розповів, що надіслав листа верховному лідеру Ірану Алі Хаменеї, в якому висловив бажання укласти нову угоду щодо ядерних питань, намагаючись запобігти отриманню ядерної зброї Тегераном.

Зазначається, що перші тижні перебування Трампа в Білому домі були ознаменовані попередженнями щодо ядерних ризиків, включаючи його бажання уникнути Третьої світової війни через вторгнення РФ в Україну.

Водночас, як зауважує Axios, є й зворотний бік політики Трампа. Жорстка політика американського президента щодо України, а також його рішення про призупинення допомоги Києву, змушує союзників США обговорювати те, чи варто їм розробляти власну ядерну зброю, щоб не залежати від Вашингтона, пише видання.

Зокрема, нещодавно прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країні доведеться вивчити "можливості, пов'язані з ядерною зброєю". Президент Франції Емманюель Макрон казав, що проконсультується з європейськими союзниками, такими як Німеччина, щодо "включення їх під французьку ядерну парасольку".

Читайте також: Польща веде переговори з Францією щодо розміщення ядерної зброї для захисту ЄС, - Туск

Окрім цього, нападки Трампа на союзників активізували дебати і в Південній Кореї про те, чи потрібна Сеулу власна ядерна програма для захисту від ядерної Північної Кореї.

У статті йдеться, що на тлі вищезгаданого деякі експерти побоюються нової ери нуклеаризації.

Раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон заявив, що вирішив розпочати обговорення з лідерами країн ЄС щодо захисту європейського континенту ядерною зброєю Франції.

Читайте також: Ми маємо ставати сильнішими,- Мерц хоче обговорити з Британією і Францією спільне використання їхньої ядерної зброї