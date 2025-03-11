Політика Трампа може викликати ширше розповсюдження ядерної зброї у світі, - Axios
Президент США Дональд Трамп називає ядерну зброю найбільшою загрозою для людства, водночас він, можливо, відкриває шлях до світу з більшою кількістю ядерних держав і меншою кількістю бар'єрів для ядерної зброї.
Про це пише видання Axios, інформує Цензор.НЕТ.
Видання нагадує, що 9 березня Трамп підтвердив свою надію "зупинити ядерну спіраль", у якій Китай, Росія і США розробляють дедалі більш досконалу ядерну зброю. Також американський лідер нещодавно розповів, що надіслав листа верховному лідеру Ірану Алі Хаменеї, в якому висловив бажання укласти нову угоду щодо ядерних питань, намагаючись запобігти отриманню ядерної зброї Тегераном.
Зазначається, що перші тижні перебування Трампа в Білому домі були ознаменовані попередженнями щодо ядерних ризиків, включаючи його бажання уникнути Третьої світової війни через вторгнення РФ в Україну.
Водночас, як зауважує Axios, є й зворотний бік політики Трампа. Жорстка політика американського президента щодо України, а також його рішення про призупинення допомоги Києву, змушує союзників США обговорювати те, чи варто їм розробляти власну ядерну зброю, щоб не залежати від Вашингтона, пише видання.
Зокрема, нещодавно прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країні доведеться вивчити "можливості, пов'язані з ядерною зброєю". Президент Франції Емманюель Макрон казав, що проконсультується з європейськими союзниками, такими як Німеччина, щодо "включення їх під французьку ядерну парасольку".
Окрім цього, нападки Трампа на союзників активізували дебати і в Південній Кореї про те, чи потрібна Сеулу власна ядерна програма для захисту від ядерної Північної Кореї.
У статті йдеться, що на тлі вищезгаданого деякі експерти побоюються нової ери нуклеаризації.
Раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон заявив, що вирішив розпочати обговорення з лідерами країн ЄС щодо захисту європейського континенту ядерною зброєю Франції.
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безпека України це - власне українське ЯО
тільки після власних 100 ядерних зарядів українці зможуть перейти з хліба та води на нормальне життя
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Шапки не вічні, нічим закидувати скоро буде..
Та рекордними темпами доробляє власну ядерну зброю.
Відлік вже наближається до 00:00
Ось і дивимося, що буде робити США та Ізраїль...
У цікаві часи живемо:
Людство як ті лемінги бежить у прірву самогубства...
....із співчуттям та розумінням всього світу
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Питання "при кому він ЗАКІНЧИТЬ"!
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Більш жодна країна не має права відкривати пащю шодо вироблення іншими країнами власной ядерной зброї бо всі побачили шо гарантії сша це пфук який не вартий навіть паперу на якому вони написані.
Що ж, держава Україна єдина, схоже, хто щиро намагався цього не допустити.
Сумарний максимальний можливий залп 36 КРМБ "Калібр".
Двоих дебилов с ядерными кнопками Земля просто не выдержит!
Обов'язково розпочнеться масове виробництво ядерної зброї у багатьох країнах світу.
***** відкрило ящик пандори - а Трамп вирішив йому допомогти.
А ''мудрий'' Український народ так вперто хотів дружби з москалями - що вибирав Кравчука, Кучму, Януковича, Зеленського.