На Дніпропетровщині вилучили підроблені електронні сигарети на понад 10 млн грн

На Дніпропетровщині слідчі Національної поліції спільно з СБУ викрили мережу збуту підроблених електронних сигарет, яка щомісячно збувала підакцизні товари на 5 млн грн.

Про це йдеться у повідомленні поліції Дніпропетровської області, інформує Цензор.НЕТ.

Поліцейські Дніпропетровської області встановили шістьох учасників злочинної групи, які налагодили виготовлення та продаж електронних нікотинових пристроїв, рідин для електронних сигарет та інших підакцизних товарів.

Слідчі спільно із СБУ провели 24 обшуки в офісних приміщеннях та в цехах, де фігуранти виготовляли та зберігали продукцію, а також у місцях збуту.

У результаті правоохоронці вилучили понад 120 тис. Одноразових пристроїв для куріння, більш ніж 135 тис. флаконів з нікотиновмісними рідинами, станки та спеціальне приладдя для виготовлення продукції, великі суми грошей, зокрема понад 230 тис. гривень та 185 тис. доларів, автомобіль Tesla, а також речові докази, які підтверджують незаконне виготовлення та збут підакцизної продукції.

Загальна вартість вилученої продукції становить понад 10 млн гривень.

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Наразі серед встановлених виробників підробок електронних сигарет є ТОВ "Українське тютюнове виробництво" (зареєстроване у місті Гоща, Рівненська обл.). Згідно з ухвалою суду, ТОВ "Українське тютюнове виробництво" у 2023-2024 років організувало незаконну схему виготовлення необлікованих тютюнових виробів. Виявлено, що особи, причетні до протиправної діяльності, акумулюють та зберігають продукцію у складських приміщеннях по всій території України. В одному з таких приміщень, у місті Кривий Ріг, здійснювалося незаконне виробництво рідин для електронних сигарет у великих обсягах.

Як повідомлялося, у травні 2024 року головний підрозділ детективів Бюро економічної безпеки (БЕБ) і територіальні підрозділи БЕБ здійснили 24 одночасні обшуки на виробництвах і складських приміщеннях чотирьох виробників сигарет, підозрюваних у незаконному виготовленні тютюнової продукції. Роботу фабрик було тимчасово призупинено, проте правоохоронці постійно проводять рейди з виявлення масштабних схем реалізації нелегальної тютюнової продукції.

Про відновлення роботи нелегальних виробників свідчать численні журналістські розслідування та новини від правоохоронних органів.

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