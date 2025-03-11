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Новини Підроблені електронні сигарети
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На Дніпропетровщині вилучили підроблені електронні сигарети на понад 10 млн грн

підробка електронних сигарет

На Дніпропетровщині слідчі Національної поліції спільно з СБУ викрили мережу збуту підроблених електронних сигарет, яка щомісячно збувала підакцизні товари на 5 млн грн.

Про це йдеться у повідомленні поліції Дніпропетровської області, інформує Цензор.НЕТ.

Поліцейські Дніпропетровської області встановили шістьох учасників злочинної групи, які налагодили виготовлення та продаж електронних нікотинових пристроїв, рідин для електронних сигарет та інших підакцизних товарів.

Слідчі спільно із СБУ провели 24 обшуки в офісних приміщеннях та в цехах, де фігуранти виготовляли та зберігали продукцію, а також у місцях збуту.

У результаті правоохоронці вилучили понад 120 тис. Одноразових пристроїв для куріння, більш ніж 135 тис. флаконів з нікотиновмісними рідинами, станки та спеціальне приладдя для виготовлення продукції, великі суми грошей, зокрема понад 230 тис. гривень та 185 тис. доларів, автомобіль Tesla, а також речові докази, які підтверджують незаконне виготовлення та збут підакцизної продукції.

Загальна вартість вилученої продукції становить понад 10 млн гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": БЕБ вилучило велику партію електронних сигарет із забороненими складниками з Китаю на 24 мільйони. ФОТОрепортаж

Наразі серед встановлених виробників підробок електронних сигарет є ТОВ "Українське тютюнове виробництво" (зареєстроване у місті Гоща, Рівненська обл.). Згідно з ухвалою суду, ТОВ "Українське тютюнове виробництво" у 2023-2024 років організувало незаконну схему виготовлення необлікованих тютюнових виробів. Виявлено, що особи, причетні до протиправної діяльності, акумулюють та зберігають продукцію у складських приміщеннях по всій території України. В одному з таких приміщень, у місті Кривий Ріг, здійснювалося незаконне виробництво рідин для електронних сигарет у великих обсягах.

Як повідомлялося, у травні 2024 року головний підрозділ детективів Бюро економічної безпеки (БЕБ) і територіальні підрозділи БЕБ здійснили 24 одночасні обшуки на виробництвах і складських приміщеннях чотирьох виробників сигарет, підозрюваних у незаконному виготовленні тютюнової продукції. Роботу фабрик було тимчасово призупинено, проте правоохоронці постійно проводять рейди з виявлення масштабних схем реалізації нелегальної тютюнової продукції.

Про відновлення роботи нелегальних виробників свідчать численні журналістські розслідування та новини від правоохоронних органів.

Також читайте: БЕБ вилучило нелегально ввезені з ЄС електронні сигарети на 15 мільйонів. ФОТОрепортаж

Автор: 

підробка (437) електронні сигарети (95) Дніпропетровська область (3651)


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Топ коментарі
+1
Шкода здоровю від паління, безсумнівно, велика, але залежить від "супутників". Я ніколи не бухав. Організм не приймає цю отруту, тому випивку завжди розглядав як "податок на спілкування" і купував найкраще, тобто найчистіше. Врешті став сам виготовляти очищений спирт і робити з нього "Абсолют" для "представницьких потреб". У мене мати працювала в інституті гігієни і токсикології. Завдяки їй я все життя свідомо уникаю всілякого отруйного лайна. Зір, судини (при навантаженні німіє нога) це на жаль вікове, але ні в яке порівняння не йде з наслідками пожирання жирної їжі та всіляких "єшок" в магазинних товарах. Особливо в соусах, майонезах, "фантах" і "колах".
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11.03.2025 20:08
+1
Дякую
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11.03.2025 20:32
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11.03.2025 17:49 Відповісти
Я вижу кучу бумажек, но ни одной электронной сигареты. Совпадение?

пс: с нынешними ценами лучше брать табак на развес. Беру марльборо неферментированный без жилки. Выходит 600 грн за 1 кг, а хватает на пол года самокруток. Экономия почти 20 тыс. грн.
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11.03.2025 17:50 Відповісти
Чотири роки виготовляв цигарки самостійно. З кіло тютюну виходить 1100 цигарок. Вистачає на пів року? Сумніваюсь бо мені вистачало на місяць.
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11.03.2025 18:11 Відповісти
1100 на месяц? Это сколько - 36 выкуренных пачек?
Я брал в начале ноября, в пакете оставалось меньше четверти и я взял ещё кило.
У меня выходит не плотной средней набивки. До покупки портсигара всё трамбовалось в пустые пачки. Помещалось (что странно) 17 сигарет.
Слегка палочкой трамбовал, и получалось 80% от всей гильзы набитыми. Из-за крепости я даже до конца их докурить не могу.
На кило у меня вышло гильз 500+500+ ещё блок, но с него ушла где-то половина. Курю где-то 15-20 пачек в месяц (по 17 сигарет). Из-за нервов могу и 30 пачек.
Табак - лапша, а не "пыль".
Если у вас выходит на месяц 36 пачек, то это минимум 3600 грн на сигареты. А с табаком на развес экономия 3000грн (табак по 600 - верджиния, мальборо). А за пол года получается 3000*6=18 000.

Так что не знаю в чём ваша проблема. Не набивайте сильно. В обычной пачке сигарет 10 грамм табака. То есть 0,5 грамм в сигарете.
Разделите килограмм на 0,5 и получите 2000 сигарет. А это сто пачек.
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11.03.2025 18:19 Відповісти
У мене стаж паління 55 років. Останні сорок палив дві пачки в день. Коли стало занадто дорого перейшов на тютюн. Але ... якісного тютюну на українському ринку немає взагалі за прийнятною ціною. Почав задовбувати кашель. Тому врешті перейшов на електронні цигарки. Виявилось що будь які рідини для вейпу українських виробників повне лайно. Все контрафакт. Я це зясував коли мені привезли рідину з Іспанії. Зараз "розвиваюся" - перехожу на "самозаміс" рідин для вейпу. От країна! Це ******* - ні тютюну нормального, ні рідин для вейпу.
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11.03.2025 18:44 Відповісти
Я пробовал жидкости (вэйп) и парилку типа айкоса. Что то - говно, что это.
Со временем привыкаешь и они не удовлетворяют.
Что касается двух пачек в день - это очень стремительная дорога на другой конец бытия.
Я легко прекращал курить, и на спор, и просто потому что надоело. И на год, и на два.
Проблема в том, что многие курильщики боятся псевдоломки, которой нет. Если просто ощущение очищения организма. А вторая проблема (даже две) - психическая. Когда используют слово "бросить", то подразумевают что человек чего-то лишается. Потому надо не бросать курить, а прекращать на удобное для себя время. Вы в любой момент можете пойти да купить сигарет, это важно понимать, и боятся какой-то "ломки" не надо.

Единственная проблема, с которой лично я столкнулся - это через год, после полного очищения организма, появляется желание снова стать курцом. Но это не проблема. Ведь можно снова прекратить. Вот вчера я вообще не курил, а позувчера скурил пачку. Сегодня штук пять, и может ещё столько же скурю.
Советы давать - не красиво, но вот рекомендацию дать могу - прекратите курить на пару месяцев. Как минимум упадёт нужда в двух пачках в сутки. Вернётесь к стандартным "одна в день".
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11.03.2025 18:50 Відповісти
Чому перейшов на вейп. Перепробував декілька постачальників тютюну. Знайшов одного який присилав більш-менш прийнятний тютюн з Туреччини. Але кожна партія відрізнялась за смаком і якістю. То багато пилу, то якісь дрючки з жилкою і тому кожну партію доводилось спершу досушувати, потім витрушувати пил, далі вибирати дрючки і жилку і лише після цього засовувати в машинку. Машинка в мене електрична Powermatic II. Дуже класна річ. Найкраща на ринку України. Але все це забирало час! А кашель тільки посилювався! Так от, коли перейшов на вейп кашель повністю зник за 3 дні. Тому повернення до тютюнопаління навіть не розглядаю в якості опції. 2 пляшки рідини по 30 мл. + випарники десь близько 1000 гривень в місяць разом з доставкою. Але "самозаміс" знижує витрати вдвічі. Тому я зараз на стадії експериментів пошуку прийнятної для себе рецептури на основі якісних компонентів.
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11.03.2025 19:08 Відповісти
У мене стаж паління 55 років. Останні сорок палив дві пачки в день.

Из знакомых нереально много курил покойный Бойко. Ген. директор Ильича.
4, до 5 пачек в день.
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11.03.2025 18:53 Відповісти
Шкода здоровю від паління, безсумнівно, велика, але залежить від "супутників". Я ніколи не бухав. Організм не приймає цю отруту, тому випивку завжди розглядав як "податок на спілкування" і купував найкраще, тобто найчистіше. Врешті став сам виготовляти очищений спирт і робити з нього "Абсолют" для "представницьких потреб". У мене мати працювала в інституті гігієни і токсикології. Завдяки їй я все життя свідомо уникаю всілякого отруйного лайна. Зір, судини (при навантаженні німіє нога) це на жаль вікове, але ні в яке порівняння не йде з наслідками пожирання жирної їжі та всіляких "єшок" в магазинних товарах. Особливо в соусах, майонезах, "фантах" і "колах".
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11.03.2025 20:08 Відповісти
Уважаемый НБ прав. Заводская набивка (для нас табачников) нереальная - 1 грам.
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11.03.2025 18:46 Відповісти
Зависит от крепости. Обычно неферметированный табак не выше "6" по тяжести. Мне этого хватает.
Если надо 8 или 10, то придётся набивать конкретно. Только вот я не понимаю как можно набить сильно средней влажности табак. Он же нифига не тянется.
А что касается сухого, то его тяжело забивать, так как превратившись в труху, он просто забивает "шоркалку", причём любую.
Не знаю, что порекомендовать в такой ситуации. Тогда уж лучше брать микс табака средней тяжести, ведь смолы в нём столько же, а никотина +- средне. Но ощущения удовлетворения обретаются именно из-за смол. Поэтому всякое говно типа айкоса кажутся запахом потных носков.
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11.03.2025 18:55 Відповісти
Вы озвучили мои мучения с пересохшим табаком.
От "шоркалок" отказался. Пока нормальной влажности кручу машинкой самокрутки. Пересохшую труху засвпаю в гильзы по "наркоманские" трамбуя на ногте
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11.03.2025 19:11 Відповісти
Купіть нормальну машинку Powermatic II. Це машинка поршневого типу яка обрізає спеціальним ножем надлишок тютюну при трамбуванні в гільзи. Цигарки виходять ідеальні. Тютюн спершу підсушуйте (як правило продавці присилають вологим), потім витрушуйте пил через сито і вибирайте жилку. Далі зволожуйте пирскавкою і закривайте в тару з більшим вдвічі обємом. Час від часу перемішуйте (даваййте тютюну подихати) щоб не зявилась пліснява. Тара має бути затемненою (тютюн втрачає свої якості на світлі). "Пересохшу труху" висипайте в смітник, бо з цигарок випадає вуглинка і палить пальці і речі.
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11.03.2025 20:24 Відповісти
Дякую
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11.03.2025 20:32 Відповісти
''Електронна сигарета'' це взагалі то електронний виріб. Це що вже на електроніку потрібен акциз?
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11.03.2025 17:56 Відповісти
Одноразовые - запаянные, уже с жижей. И если в составе жижи есть никотин, то акциз требуется.
Иначе идёт нарушение закона
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11.03.2025 18:56 Відповісти
Так їх робили, за СХЕМАТОЗОМ, не три ж особи!?!?
Невже, знову китайська контрабанда, з чемодана!??
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11.03.2025 17:57 Відповісти
 
 