На Дніпропетровщині вилучили підроблені електронні сигарети на понад 10 млн грн
На Дніпропетровщині слідчі Національної поліції спільно з СБУ викрили мережу збуту підроблених електронних сигарет, яка щомісячно збувала підакцизні товари на 5 млн грн.
Про це йдеться у повідомленні поліції Дніпропетровської області, інформує Цензор.НЕТ.
Поліцейські Дніпропетровської області встановили шістьох учасників злочинної групи, які налагодили виготовлення та продаж електронних нікотинових пристроїв, рідин для електронних сигарет та інших підакцизних товарів.
Слідчі спільно із СБУ провели 24 обшуки в офісних приміщеннях та в цехах, де фігуранти виготовляли та зберігали продукцію, а також у місцях збуту.
У результаті правоохоронці вилучили понад 120 тис. Одноразових пристроїв для куріння, більш ніж 135 тис. флаконів з нікотиновмісними рідинами, станки та спеціальне приладдя для виготовлення продукції, великі суми грошей, зокрема понад 230 тис. гривень та 185 тис. доларів, автомобіль Tesla, а також речові докази, які підтверджують незаконне виготовлення та збут підакцизної продукції.
Загальна вартість вилученої продукції становить понад 10 млн гривень.
Наразі серед встановлених виробників підробок електронних сигарет є ТОВ "Українське тютюнове виробництво" (зареєстроване у місті Гоща, Рівненська обл.). Згідно з ухвалою суду, ТОВ "Українське тютюнове виробництво" у 2023-2024 років організувало незаконну схему виготовлення необлікованих тютюнових виробів. Виявлено, що особи, причетні до протиправної діяльності, акумулюють та зберігають продукцію у складських приміщеннях по всій території України. В одному з таких приміщень, у місті Кривий Ріг, здійснювалося незаконне виробництво рідин для електронних сигарет у великих обсягах.
Як повідомлялося, у травні 2024 року головний підрозділ детективів Бюро економічної безпеки (БЕБ) і територіальні підрозділи БЕБ здійснили 24 одночасні обшуки на виробництвах і складських приміщеннях чотирьох виробників сигарет, підозрюваних у незаконному виготовленні тютюнової продукції. Роботу фабрик було тимчасово призупинено, проте правоохоронці постійно проводять рейди з виявлення масштабних схем реалізації нелегальної тютюнової продукції.
Про відновлення роботи нелегальних виробників свідчать численні журналістські розслідування та новини від правоохоронних органів.
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пс: с нынешними ценами лучше брать табак на развес. Беру марльборо неферментированный без жилки. Выходит 600 грн за 1 кг, а хватает на пол года самокруток. Экономия почти 20 тыс. грн.
Я брал в начале ноября, в пакете оставалось меньше четверти и я взял ещё кило.
У меня выходит не плотной средней набивки. До покупки портсигара всё трамбовалось в пустые пачки. Помещалось (что странно) 17 сигарет.
Слегка палочкой трамбовал, и получалось 80% от всей гильзы набитыми. Из-за крепости я даже до конца их докурить не могу.
На кило у меня вышло гильз 500+500+ ещё блок, но с него ушла где-то половина. Курю где-то 15-20 пачек в месяц (по 17 сигарет). Из-за нервов могу и 30 пачек.
Табак - лапша, а не "пыль".
Если у вас выходит на месяц 36 пачек, то это минимум 3600 грн на сигареты. А с табаком на развес экономия 3000грн (табак по 600 - верджиния, мальборо). А за пол года получается 3000*6=18 000.
Так что не знаю в чём ваша проблема. Не набивайте сильно. В обычной пачке сигарет 10 грамм табака. То есть 0,5 грамм в сигарете.
Разделите килограмм на 0,5 и получите 2000 сигарет. А это сто пачек.
Со временем привыкаешь и они не удовлетворяют.
Что касается двух пачек в день - это очень стремительная дорога на другой конец бытия.
Я легко прекращал курить, и на спор, и просто потому что надоело. И на год, и на два.
Проблема в том, что многие курильщики боятся псевдоломки, которой нет. Если просто ощущение очищения организма. А вторая проблема (даже две) - психическая. Когда используют слово "бросить", то подразумевают что человек чего-то лишается. Потому надо не бросать курить, а прекращать на удобное для себя время. Вы в любой момент можете пойти да купить сигарет, это важно понимать, и боятся какой-то "ломки" не надо.
Единственная проблема, с которой лично я столкнулся - это через год, после полного очищения организма, появляется желание снова стать курцом. Но это не проблема. Ведь можно снова прекратить. Вот вчера я вообще не курил, а позувчера скурил пачку. Сегодня штук пять, и может ещё столько же скурю.
Советы давать - не красиво, но вот рекомендацию дать могу - прекратите курить на пару месяцев. Как минимум упадёт нужда в двух пачках в сутки. Вернётесь к стандартным "одна в день".
Из знакомых нереально много курил покойный Бойко. Ген. директор Ильича.
4, до 5 пачек в день.
Если надо 8 или 10, то придётся набивать конкретно. Только вот я не понимаю как можно набить сильно средней влажности табак. Он же нифига не тянется.
А что касается сухого, то его тяжело забивать, так как превратившись в труху, он просто забивает "шоркалку", причём любую.
Не знаю, что порекомендовать в такой ситуации. Тогда уж лучше брать микс табака средней тяжести, ведь смолы в нём столько же, а никотина +- средне. Но ощущения удовлетворения обретаются именно из-за смол. Поэтому всякое говно типа айкоса кажутся запахом потных носков.
От "шоркалок" отказался. Пока нормальной влажности кручу машинкой самокрутки. Пересохшую труху засвпаю в гильзы по "наркоманские" трамбуя на ногте
Иначе идёт нарушение закона
Невже, знову китайська контрабанда, з чемодана!??