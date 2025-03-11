Найсильніша людина, яку я знаю, - Венс прокоментував критику від свого двоюрідного брата, який воював за Україну
Віцепрезидент США Джей Ді Венс прокоментував заяви свого двоюрідного брата Нейта Венса, який добровольцем захищав Україну.
Відповідну заяву віцепрезидент США зробив в ефірі Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ.
Венс заявив, що ніколи публічно не розповідав про військову службу свого двоюрідного брата, оскільки "не хотів наражати його життя на ще більшу небезпеку, ніж та, в якій він вже перебував".
Водночас Венс не захотів відповідати на критику свого двоюрідного брата щодо нього.
"Що стосується його критики, я не маю жодного бажання сперечатися з ним публічно, але вважаю за необхідне прояснити одне питання: його невдалу спробу зв’язатися зі мною. Я не розумію, чому Нейт вирішив звернутися до мого сенатського офісу, а не до своєї мами, тата чи сестри, з якими я регулярно підтримую зв’язок",- сказав віцепрезидент США.
Наостанок американський політик додав, що "завжди вважав Нейта найсильнішою людиною, яку знав" і що він "завжди радий з ним поговорити".
Брат Джей Ді Венса воював за Україну
Раніше ЗМІ повідомляли, що двоюрідний брат віцепрезидента США Джей Ді Венса - Нейт Венс з початку повномасштабного вторгнення РФ воював за Україну у складі батальйону "Вовки да Вінчі". У січні 2025 року чоловік повернувся до США.
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цікаво ..а що офіційно не можна ..лише "корупційні" родинні ? ))
"Він - самий сильний у нашій родині... А я - самий РОЗУМНИЙ!!!"
Виявилось, що він там, де російська "ё", а це біля "Enter".
Теж до того ставив лапки.
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