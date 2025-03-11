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Новини Двоюрідний брат Венса воював за Україну
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Найсильніша людина, яку я знаю, - Венс прокоментував критику від свого двоюрідного брата, який воював за Україну

Венс прокоментував заяви двоюрідного брата

Віцепрезидент США Джей Ді Венс прокоментував заяви свого двоюрідного брата Нейта Венса, який добровольцем захищав Україну.

Відповідну заяву віцепрезидент США зробив в ефірі Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ.

Венс заявив, що ніколи публічно не розповідав про військову службу свого двоюрідного брата, оскільки "не хотів наражати його життя на ще більшу небезпеку, ніж та, в якій він вже перебував".

Водночас Венс не захотів відповідати на критику свого двоюрідного брата щодо нього. 

"Що стосується його критики, я не маю жодного бажання сперечатися з ним публічно, але вважаю за необхідне прояснити одне питання: його невдалу спробу зв’язатися зі мною. Я не розумію, чому Нейт вирішив звернутися до мого сенатського офісу, а не до своєї мами, тата чи сестри, з якими я регулярно підтримую зв’язок",- сказав віцепрезидент США. 

Наостанок американський політик додав, що "завжди вважав Нейта найсильнішою людиною, яку знав" і що він "завжди радий з ним поговорити".

Читайте також: Особисто бачив, як росіяни розстрілювали власних солдатів, - двоюрідний брат Венса

Брат Джей Ді Венса воював за Україну

Раніше ЗМІ повідомляли, що двоюрідний брат віцепрезидента США Джей Ді Венса - Нейт Венс з початку повномасштабного вторгнення РФ воював за Україну у складі батальйону "Вовки да Вінчі". У січні 2025 року чоловік повернувся до США.

Читайте також: Двоюрідний брат віцепрезидента США Венса - Нейт Венс добровольцем воював за Україну у складі "Вовків да Вінчі", - Le Figaro

Автор: 

США (22497) добровольці (908) Джей Ді Венс (81)


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Топ коментарі
+24
Не того Венса зробили віце-президентом.
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11.03.2025 18:07
+20
Саме так, він ЛЮДИНА а не трампівське гівно як ти.
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11.03.2025 18:07
+19
Ну от. Цей не розуміє. А я, наприклад, розумію. І вчинив би так само. Є родичі, з якими спілкуватися можна лише публічно, або через адвоката. Кузену Венса - респект, він мудрий чоловік з неампутованою совістю.
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11.03.2025 18:09
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От і поговоріть про життя
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11.03.2025 18:03 Відповісти
Це, як Патріот України - Дав Вінчі і зеленський!! Так, і у венса, з Братом - Патріотом США!!
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11.03.2025 18:03 Відповісти
"Я не розумію, чому Нейт вирішив звернутися до мого сенатського офісу, а не до своєї мами, тата чи сестри, з якими я регулярно підтримую зв'язок"

цікаво ..а що офіційно не можна ..лише "корупційні" родинні ? ))
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11.03.2025 18:03 Відповісти
Ну от. Цей не розуміє. А я, наприклад, розумію. І вчинив би так само. Є родичі, з якими спілкуватися можна лише публічно, або через адвоката. Кузену Венса - респект, він мудрий чоловік з неампутованою совістю.
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11.03.2025 18:09 Відповісти
ну для зельоной ботоферми поняття сарказму маловідоме ..я вам співчуваю.
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11.03.2025 19:33 Відповісти
ооо, у ******* нвіть міскі и совість з'явилися???
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11.03.2025 18:04 Відповісти
Венс:
"Він - самий сильний у нашій родині... А я - самий РОЗУМНИЙ!!!"
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11.03.2025 18:05 Відповісти
в сім'ї не без урода Джея Ді
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11.03.2025 18:05 Відповісти
чуваче! якби ти знав, скільки таких Найсильніших в Україні...
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11.03.2025 18:06 Відповісти
Саме так, він ЛЮДИНА а не трампівське гівно як ти.
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11.03.2025 18:07 Відповісти
Сім"я не без урода
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11.03.2025 18:07 Відповісти
встанови просунуту укр клаву ' ' '
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11.03.2025 18:13 Відповісти
advansed Ukr keyboard
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11.03.2025 18:14 Відповісти
AdvanCed тоді вже 😜
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11.03.2025 18:36 Відповісти
Я поки знайшов де на Макбуці апостроф..!
Виявилось, що він там, де російська "ё", а це біля "Enter".
Теж до того ставив лапки.
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11.03.2025 18:35 Відповісти
Не того Венса зробили віце-президентом.
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11.03.2025 18:07 Відповісти
ну він не ти ***** ти трампівське
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11.03.2025 18:12 Відповісти
Казали вдвох , що гість(як- неяк) жебрак, країна його- теж жебрак, і в нього немає карт. Невідомо, хто там ще кого в пастку заганяв.
Тепер коментуй найсильнішу людину, яку знаєш.
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11.03.2025 18:15 Відповісти
Нейт трохи "заляпав" імідж брата перед мага-спільнотою.
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11.03.2025 18:16 Відповісти
Публічність брата, який пройшов пекло війни в Україні, пішла на користь Венсу.
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11.03.2025 18:17 Відповісти
..соскочил..
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11.03.2025 18:19 Відповісти
Любой человек легко может стать гондоном. Самое печальное, что обратной дороги нет - гондон уже никогда не станет человеком.
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11.03.2025 18:19 Відповісти
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11.03.2025 18:26 Відповісти
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11.03.2025 18:28 Відповісти
Стоїть, за цим, конешно Порошенко, але!, коля тищенко, ніколи не зміг би написати стільки букв одразу! Та що там, написати- вимовити б не зміг...
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11.03.2025 18:58 Відповісти
Навіщо рідних лишній раз турбувати щоб сказати що ти кончене лайно.
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11.03.2025 18:30 Відповісти
A ti , Vens , polneishi dalbaiob ...
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11.03.2025 18:55 Відповісти
Джей Ді мабуть від сусіда ... .
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11.03.2025 19:51 Відповісти
тю, шо тут не понятного: ти чудиш на діловому рівну. чого йому звертатися до тебе на сімейному рівні?
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11.03.2025 21:03 Відповісти
Лицемір.
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12.03.2025 09:05 Відповісти
Так роби висновки телепню, поки не пізно! А то ви наробите справ із своїм Трампушкою, цілі покоління будуть потім розгрібати...
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18.03.2025 10:01 Відповісти
 
 