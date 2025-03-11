За підозрою у шпигунстві на користь РФ у Латвії затримали естонця та українця

У Латвії затримали естонця та українця, ім'я якого не розголошується, за підозрою у шпигунстві на користь Росії.

Про це пише Delfi, повідомляє Цензор.НЕТ.

Служба державної безпеки Латвії розповіла, що чоловіки незаконно збирали інформацію про об'єкти критичної інфраструктури. Згодом СДБ повідомила, що затримані підозрюються у шпигунстві на користь Росії. Щодо них порушено кримінальну справу про шпигунство.

Наразі вони перебувають під вартою.

Зазначається, що затриманий естонець - фотограф Маттіас Рікк, чиє хобі – фотографування поїздів. Водночас прізвище громадянина України не розголошується.

Повідомляється, що під час затримання у підозрюваних було вилучено п'ять мобільних телефонів, чотири дрони, два фотоапарати та одну флешку. Окрім цього, було вилучено так звану "лісову камеру", встановлену для спостереження за об'єктом критичної інфраструктури.

Також СДБ Латвії розповіла, що обидва чоловіки вже були затримані 12 лютого в Естонії за використання БПЛА поряд із об'єктами критичної інфраструктури. А одного із затриманих було попереджено минулого року про те, що фотографувати об'єкти критичної інфраструктури в Латвії без дозволу заборонено.

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