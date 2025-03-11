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Новини Вибух в Івано-Франківську
11 019 18

Вибухи пролунали в Івано-Франківську біля залізничного вокзалу: загинув неповнолітній (доповнено)

Вибух в Івано-Франківську 11 березня

В Івано-Франківську у вівторок, 11 березня, поблизу залізничного вокзалу пролунав вибух. 

Про це пише Суспільне, передає Цензор.НЕТ.

Попередньо, є жертви від вибуху гранати. 

На місці працюють правоохоронці та рятувальники. Офіційної інформації ще не надходило.

Місцева влада також поки що не коментувала інцидент.

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Як згодом повідомили у пресслужбі АТ "Укрзалізниця", інцидент трапився поза межами вокзалу, проте і там було чути звуки вибухів.

"Пасажири та працівники вокзалу не постраждали. Поїзди курсують за графіком", - додали в АТ "Укрзалізниця".

Керівниця ОВА Світлана Онищук підтвердила вибухи у місті. 

"В Івано-Франківську пролунали вибухи. На місці подій працюють відповідні служби. Попередньо є постраждалі. Унаслідок одного з вибухів відбулося загорання покрівлі багатоповерхівки, яку ліквідовують вогнеборці. Зберігайте спокій. Уточнена інформація – згодом", - написала вона. 

Місцеве видання Galka.if.ua повідомляє, що внаслідок вибуху загинув чоловік, інший чоловік втратив обидві ноги. За інформацією видання, вибух стався "під і в самому будинку" в районі вокзалу.

РБК-Україна з посиланням на заступницю начальника департаменту комунікацій Нацполіції Юлію Гірдвіліс пише, що відомо про трьох потерпілих. Вибух стався близько 18:30.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Івано-Франківщині пролунала серія вибухів: ворог атакував критичну інфраструктуру (оновлено)

"Близько 18:30 на лінію "102" надійшли повідомлення про вибухи на вулиці Привокзальна. Попередньо, є травмовані. На місце одразу була скерована слідчо-оперативна група.

Наразі відомо, що сталися 2 вибухи поблизу багатоквартирних будинків на вулиці Привокзальна. Постраждали 3 осіб. На місці наразі працюють поліцейські, вибухотехніки та всі відповідні служби. Правоохоронці встановлюють всі обставини надзвичайної події", - уточнили в поліції. 

"В районі вокзалу внаслідок вибухів (попередньо вибухівкою) загинули люди й зайнялась пожежа. На місці події працюють відповідні служби. Також поруч стався вибух у квартирі й зайнялась пожежа. Причини вибуху встановлюються", - повідомив мер міста Руслан Марцінків.

Оновлено

Згодом у поліції повідомили, що внаслідок вибуху біля будинку є загиблий неповнолітній.

Автор: 

вибух (4438) Івано-Франківськ (516) Івано-Франківська область (945)


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Топ коментарі
+6
СБУ некогда диверсантами заниматься им ПОРОШЕНКО нужен
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11.03.2025 20:26
+1
Що ти несеш? У Франківську ніяку зброю не роздавали. Проте, і їжаку зрозуміло, що на руках зброї багато, бо трафік з фронту і на фронт дуже щільний.
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11.03.2025 19:50
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🚆 Вибухи пролунали поза межами вокзалу, поїзди курсують за графіком, - Укрзалізниця
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11.03.2025 19:16 Відповісти
пишуть другий вибух це вибух газу
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11.03.2025 19:19 Відповісти
....в атмосфері Венери

Малюк, альо !

.
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11.03.2025 19:58 Відповісти
СБУ некогда диверсантами заниматься им ПОРОШЕНКО нужен
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11.03.2025 20:26 Відповісти
Що ти несеш? У Франківську ніяку зброю не роздавали. Проте, і їжаку зрозуміло, що на руках зброї багато, бо трафік з фронту і на фронт дуже щільний.
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11.03.2025 19:50 Відповісти
❗️Відомо про трьох постраждалих внаслідок вибуху в Івано-Франківську, - заступниця начальника департаменту комунікації Національної поліції Юлія Гірдвіліс.

Зараз на місці працюють всі служби. Деталі будуть згодом.
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11.03.2025 19:22 Відповісти
https://t.me/blacklist2477/44490 🚒 Пожежники працюють на місці пожежі даху на Залізничній
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11.03.2025 19:29 Відповісти
другий вибух стався в квартирі на 9 поверсі
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11.03.2025 19:33 Відповісти
Щодо першого вибуху, відомо, що підліток залишився без ніг внаслідок розриву вибухового предмету.
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11.03.2025 19:59 Відповісти
...непевно тут є слід від мовного патруля?!
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12.03.2025 08:44 Відповісти
 
 