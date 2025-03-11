Вибухи пролунали в Івано-Франківську біля залізничного вокзалу: загинув неповнолітній (доповнено)
В Івано-Франківську у вівторок, 11 березня, поблизу залізничного вокзалу пролунав вибух.
Про це пише Суспільне, передає Цензор.НЕТ.
Попередньо, є жертви від вибуху гранати.
На місці працюють правоохоронці та рятувальники. Офіційної інформації ще не надходило.
Місцева влада також поки що не коментувала інцидент.
Як згодом повідомили у пресслужбі АТ "Укрзалізниця", інцидент трапився поза межами вокзалу, проте і там було чути звуки вибухів.
"Пасажири та працівники вокзалу не постраждали. Поїзди курсують за графіком", - додали в АТ "Укрзалізниця".
Керівниця ОВА Світлана Онищук підтвердила вибухи у місті.
"В Івано-Франківську пролунали вибухи. На місці подій працюють відповідні служби. Попередньо є постраждалі. Унаслідок одного з вибухів відбулося загорання покрівлі багатоповерхівки, яку ліквідовують вогнеборці. Зберігайте спокій. Уточнена інформація – згодом", - написала вона.
Місцеве видання Galka.if.ua повідомляє, що внаслідок вибуху загинув чоловік, інший чоловік втратив обидві ноги. За інформацією видання, вибух стався "під і в самому будинку" в районі вокзалу.
РБК-Україна з посиланням на заступницю начальника департаменту комунікацій Нацполіції Юлію Гірдвіліс пише, що відомо про трьох потерпілих. Вибух стався близько 18:30.
"Близько 18:30 на лінію "102" надійшли повідомлення про вибухи на вулиці Привокзальна. Попередньо, є травмовані. На місце одразу була скерована слідчо-оперативна група.
Наразі відомо, що сталися 2 вибухи поблизу багатоквартирних будинків на вулиці Привокзальна. Постраждали 3 осіб. На місці наразі працюють поліцейські, вибухотехніки та всі відповідні служби. Правоохоронці встановлюють всі обставини надзвичайної події", - уточнили в поліції.
"В районі вокзалу внаслідок вибухів (попередньо вибухівкою) загинули люди й зайнялась пожежа. На місці події працюють відповідні служби. Також поруч стався вибух у квартирі й зайнялась пожежа. Причини вибуху встановлюються", - повідомив мер міста Руслан Марцінків.
Оновлено
Згодом у поліції повідомили, що внаслідок вибуху біля будинку є загиблий неповнолітній.
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Зараз на місці працюють всі служби. Деталі будуть згодом.