Вибухи пролунали в Івано-Франківську біля залізничного вокзалу: загинув неповнолітній (доповнено)

В Івано-Франківську у вівторок, 11 березня, поблизу залізничного вокзалу пролунав вибух.

Про це пише Суспільне, передає Цензор.НЕТ.

Попередньо, є жертви від вибуху гранати.

На місці працюють правоохоронці та рятувальники. Офіційної інформації ще не надходило.

Місцева влада також поки що не коментувала інцидент.

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Як згодом повідомили у пресслужбі АТ "Укрзалізниця", інцидент трапився поза межами вокзалу, проте і там було чути звуки вибухів.

"Пасажири та працівники вокзалу не постраждали. Поїзди курсують за графіком", - додали в АТ "Укрзалізниця".

Керівниця ОВА Світлана Онищук підтвердила вибухи у місті.

"В Івано-Франківську пролунали вибухи. На місці подій працюють відповідні служби. Попередньо є постраждалі. Унаслідок одного з вибухів відбулося загорання покрівлі багатоповерхівки, яку ліквідовують вогнеборці. Зберігайте спокій. Уточнена інформація – згодом", - написала вона.

Місцеве видання Galka.if.ua повідомляє, що внаслідок вибуху загинув чоловік, інший чоловік втратив обидві ноги. За інформацією видання, вибух стався "під і в самому будинку" в районі вокзалу.

РБК-Україна з посиланням на заступницю начальника департаменту комунікацій Нацполіції Юлію Гірдвіліс пише, що відомо про трьох потерпілих. Вибух стався близько 18:30.

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"Близько 18:30 на лінію "102" надійшли повідомлення про вибухи на вулиці Привокзальна. Попередньо, є травмовані. На місце одразу була скерована слідчо-оперативна група.

Наразі відомо, що сталися 2 вибухи поблизу багатоквартирних будинків на вулиці Привокзальна. Постраждали 3 осіб. На місці наразі працюють поліцейські, вибухотехніки та всі відповідні служби. Правоохоронці встановлюють всі обставини надзвичайної події", - уточнили в поліції.

"В районі вокзалу внаслідок вибухів (попередньо вибухівкою) загинули люди й зайнялась пожежа. На місці події працюють відповідні служби. Також поруч стався вибух у квартирі й зайнялась пожежа. Причини вибуху встановлюються", - повідомив мер міста Руслан Марцінків.

Оновлено

Згодом у поліції повідомили, що внаслідок вибуху біля будинку є загиблий неповнолітній.