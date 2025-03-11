УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4935 відвідувачів онлайн
Новини Гарантії безпеки від Європи Зустріч лідерів 15 березня
2 000 15

Начальники генштабів 34 країн обговорюють у Франції гарантії безпеки для України

Зустріч воєначальників ЄС

Президент Франції Емманюель Макрон проводить переговори з 34 начальниками генеральних штабів країн, які готові надати гарантії безпеки Україні в разі припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначається, у зустрічі, що відбувається в Академії оборони при Військовій школі, беруть участь воєначальники з держав, що входять до Європейського Союзу та/або НАТО, в тому числі із Великої Британії та Туреччини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення щодо ролі ЄС в мирній угоді буде знайдено у співпраці з Україною, - фон дер Ляєн

"Ця зустріч стосується нашого погляду вперед та думок щодо того, якою має бути українська армія в майбутньому, тому що ми виходимо з принципу, що головною з можливих гарантій безпеки залишається саме українська армія", - так прокоментував раніше у вівторок важливість цієї розмови міністр збройних сил Себастьян Лекорню.

Саме через це він відстоює думку, що Європа має відкинути заклики щодо демілітаризації армії України.

Як уточнив начальник Генерального штабу Збройних сил Франції генерал Тьєррі Буркхард у соцмережі Х, у зустріч беруть участь керівники генштабів з 34 країн, готових сприяти забезпеченню гарантій безпеки для України.

Серед них представники Албанії, Німеччини, Австралії, Австрії, Бельгії, Болгарії, Канади, Кіпру, Хорватії, Данії, Іспанії, Естонії, Фінляндії, Греції, Угорщини, Ісландії, Італії, Японії, Латвії, Литви, Люксембургу, Республіки Македонії, Чорногорії, Норвегії, Нової Зеландії, Нідерландів, Польщі, Португалії, Чехії, Румунії, Словаччини, Словенії, Швеції та Туреччини.

Також читайте: Зеленський має усвідомити, що гарантії безпеки Україні забезпечить Європа, а не США, - Бессент

У середу, 12 березня, міністр збройних сил Франції зустрінеться зі своїми колегами з групи E5 (Франція, Німеччина, Велика Британія, Італія і Польща), а також з представниками Європейського Союзу і НАТО і, в режимі відеоконференції, з українським міністром оборони. Переговори також будуть зосереджені на допомозі Україні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер 15 березня проведе віртуальну зустріч європейських лідерів для обговорення ситуації в Україні.

Автор: 

безпека (929) Франція (3044)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
А щоб потім відмазка була, що не вдалось узгодити!
показати весь коментар
11.03.2025 19:43
+1
А уйобщина і словааччина там набуя?
показати весь коментар
11.03.2025 19:39
+1
Болтологию Путин очень любит. Пока он продвигается на фронте. Он и Трамп отлично понимают, что никаких гарантий безопасности в природе не существует. Болтовня Зеленского о "гарантиях" Путина устраивает, а вот Трампа просто раздражает.
показати весь коментар
11.03.2025 19:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А уйобщина і словааччина там набуя?
показати весь коментар
11.03.2025 19:39 Відповісти
А щоб потім відмазка була, що не вдалось узгодити!
показати весь коментар
11.03.2025 19:43 Відповісти
США и Путлер выступают против миротворцев в Украине.
показати весь коментар
11.03.2025 19:40 Відповісти
Болтологию Путин очень любит. Пока он продвигается на фронте. Он и Трамп отлично понимают, что никаких гарантий безопасности в природе не существует. Болтовня Зеленского о "гарантиях" Путина устраивает, а вот Трампа просто раздражает.
показати весь коментар
11.03.2025 19:42 Відповісти
показати весь коментар
11.03.2025 19:42 Відповісти
виходити почали навіть не сьогодні (11 березня), а раніше, смішночитати ці картинки
показати весь коментар
11.03.2025 20:05 Відповісти
Это тот блогер оппозиционер Зеленского из Майями, который фоточки свои постит?
Этот? Еще один "патриот"?
https://www.instagram.com/d.yelisevich/

показати весь коментар
11.03.2025 21:01 Відповісти
Головне зараз, не напороти боків на перемовиних, і не залишщитися взагалі без ні..уя!(
показати весь коментар
11.03.2025 19:43 Відповісти
Поки ці зібрались обговорювати Єрмак та його карманный Зелебобік вже продали Україну в спільну властність США і Кацапії. Парам-парам-пам Всё
показати весь коментар
11.03.2025 19:51 Відповісти
єрмак і зелебобік згідно Конституції вже просрочені. Тому нічого продати вони не можуть.
показати весь коментар
11.03.2025 19:55 Відповісти
Головна гарантія безпеки для України - це фізична чистка від Зе-партійців-дЄрьмаків. Тоді хоч якось покращиться ситуація в країні.
А там вже можна і військовий контингент підтягувати, щоб швидше москалів погнали на болота, або ж хоча б зброю.
показати весь коментар
11.03.2025 19:53 Відповісти
До 19-го зе-партійців не було. І москалів в Україні було набагато менше. Що заважало тоді погнати?
показати весь коментар
11.03.2025 19:57 Відповісти
Якби розмовами можна було б вбивати, то росія вже б давно лежала в руїнах.
показати весь коментар
11.03.2025 20:27 Відповісти
Папір товстіший беріть , картон наприклад, щоб гарантії солідніше виглядали і надовше їх вистачило.А ще краще двп і букви фарбою.По перше рідлим кацапами тяжко буде розірвати цей договір, бо двп доволі міцне , по друге хоробрим начальникам генштабів 34 держав буде легше ховати і зберігати гарантії якщо підступні кацапи будуть нападати й далі, по третє на наступну зустріч хоробрі начальники генштабів 34 держав тоді зможуть принести гарантії безпеки цілими і не ушкодженими, а це значить що не доведеться писати нові , тому що написані на двп гарантії безпеки є надійно захищені.
показати весь коментар
11.03.2025 21:39 Відповісти
 
 