Начальники генштабів 34 країн обговорюють у Франції гарантії безпеки для України

Президент Франції Емманюель Макрон проводить переговори з 34 начальниками генеральних штабів країн, які готові надати гарантії безпеки Україні в разі припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначається, у зустрічі, що відбувається в Академії оборони при Військовій школі, беруть участь воєначальники з держав, що входять до Європейського Союзу та/або НАТО, в тому числі із Великої Британії та Туреччини.

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"Ця зустріч стосується нашого погляду вперед та думок щодо того, якою має бути українська армія в майбутньому, тому що ми виходимо з принципу, що головною з можливих гарантій безпеки залишається саме українська армія", - так прокоментував раніше у вівторок важливість цієї розмови міністр збройних сил Себастьян Лекорню.

Саме через це він відстоює думку, що Європа має відкинути заклики щодо демілітаризації армії України.

Як уточнив начальник Генерального штабу Збройних сил Франції генерал Тьєррі Буркхард у соцмережі Х, у зустріч беруть участь керівники генштабів з 34 країн, готових сприяти забезпеченню гарантій безпеки для України.

Серед них представники Албанії, Німеччини, Австралії, Австрії, Бельгії, Болгарії, Канади, Кіпру, Хорватії, Данії, Іспанії, Естонії, Фінляндії, Греції, Угорщини, Ісландії, Італії, Японії, Латвії, Литви, Люксембургу, Республіки Македонії, Чорногорії, Норвегії, Нової Зеландії, Нідерландів, Польщі, Португалії, Чехії, Румунії, Словаччини, Словенії, Швеції та Туреччини.

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У середу, 12 березня, міністр збройних сил Франції зустрінеться зі своїми колегами з групи E5 (Франція, Німеччина, Велика Британія, Італія і Польща), а також з представниками Європейського Союзу і НАТО і, в режимі відеоконференції, з українським міністром оборони. Переговори також будуть зосереджені на допомозі Україні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер 15 березня проведе віртуальну зустріч європейських лідерів для обговорення ситуації в Україні.