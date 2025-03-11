Рютте зустрінеться з Трампом 13 березня, - Білий дім
У четвер, 13 березня, генеральний секретар НАТО Марк Рютте зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.
Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Лівітт, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.
"У четвер президент прийме генерального секретаря НАТО для робочого візиту та обіду",- сказала вона.
Водночас Левітт не повідомила якихось деталей майбутньої зустрічі.
Раніше радник президента США з питань національної безпеки Майк Волц повідомляв, що цього тижня генсек НАТО приїде до США.
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