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Новини Візит Рютте до США
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Рютте зустрінеться з Трампом 13 березня, - Білий дім

Рютте приїде у США 13 березня

У четвер, 13 березня, генеральний секретар НАТО Марк Рютте зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.

Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Лівітт, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

"У четвер президент прийме генерального секретаря НАТО для робочого візиту та обіду",- сказала вона.

Водночас Левітт не повідомила якихось деталей майбутньої зустрічі.

Раніше радник президента США з питань національної безпеки Майк Волц повідомляв, що цього тижня генсек НАТО приїде до США.

Читайте також: Трамп має рацію, що перш ніж підтримувати мир, спочатку потрібно його досягти, - Рютте

Автор: 

США (22497) Рютте Марк (382) Трамп Дональд (5471)


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Будут решать на каком огне готовить рагу из *****, на сильном или на медленном.
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11.03.2025 20:56 Відповісти
Рютте - наша людина !

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11.03.2025 20:58 Відповісти
Трамп хоче зжерти і обід пана Рютте?
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11.03.2025 20:58 Відповісти
 
 