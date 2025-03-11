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Новини Переговори у Саудівській Аравії 11 березня Припинення вогню між Україною та РФ
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Вітаємо пропозицію про припинення вогню та відновлення допомоги США, - фон дер Ляєн

фон,дер,ляєн

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що результат переговорив між США та Україною у Саудівській Аравії – це "позитивний розвиток подій, який може стати кроком до всебічного, справедливого та міцного миру для України".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми вітаємо сьогоднішні новини з Джидди щодо американсько-українських переговорів, включаючи пропозицію про угоду про припинення вогню та відновлення обміну розвідданими США та допомоги у сфері безпеки. Це позитивний розвиток подій, який може стати кроком до всебічного, справедливого та міцного миру для України. Зараз м’яч на боці Росії", - дописала президент Єврокомісії в соцмережі Х.

Фон дер Ляєн констатувала, що ЄС готовий "повною мірою" зіграти свою роль разом зі своїми партнерами в майбутніх мирних переговорах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заява після зустрічі в Джидді: США відновлюють військову допомогу, з РФ обговорять можливість припинення вогню на 30 днів

Нагадуємо, команди України та США зробили спільну заяву за результатами зустрічі в Саудівській Аравії: США відновлюють військову допомогу, з РФ обговорять можливість припинення вогню на 30 днів.

Автор: 

Єврокомісія (2142) фон дер Ляєн Урсула (761) припинення вогню (109)


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А тобі не пох? Не отримає ахмєтов ресурсів, і пофік.
Чи ти свідок секти національного багатства?
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11.03.2025 22:20 Відповісти
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11.03.2025 21:54 Відповісти
ЄС ці 30 днів точно розслаблять ще більше
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11.03.2025 21:56 Відповісти
Та шулерство це все. Трамп пiд@р. На нього сподiваться не варто. Откупорiвайте закрома!
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11.03.2025 21:57 Відповісти
Цікаво, з якого хера цей мир справедливий? Десятки тисяч українців загинуло, сотні тисяч покалічено, мільйони стали бомжами. Ворог хазяйнує в Україні а не поніс жодного покарання і відшкодування збитків. В чому справедливість?
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11.03.2025 21:57 Відповісти
Що пропонуєш? Як його покарати?
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11.03.2025 22:03 Відповісти
вони якісь непритомні?
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11.03.2025 22:05 Відповісти
 
 