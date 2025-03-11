Вітаємо пропозицію про припинення вогню та відновлення допомоги США, - фон дер Ляєн

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що результат переговорив між США та Україною у Саудівській Аравії – це "позитивний розвиток подій, який може стати кроком до всебічного, справедливого та міцного миру для України".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми вітаємо сьогоднішні новини з Джидди щодо американсько-українських переговорів, включаючи пропозицію про угоду про припинення вогню та відновлення обміну розвідданими США та допомоги у сфері безпеки. Це позитивний розвиток подій, який може стати кроком до всебічного, справедливого та міцного миру для України. Зараз м’яч на боці Росії", - дописала президент Єврокомісії в соцмережі Х.

Фон дер Ляєн констатувала, що ЄС готовий "повною мірою" зіграти свою роль разом зі своїми партнерами в майбутніх мирних переговорах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заява після зустрічі в Джидді: США відновлюють військову допомогу, з РФ обговорять можливість припинення вогню на 30 днів

Нагадуємо, команди України та США зробили спільну заяву за результатами зустрічі в Саудівській Аравії: США відновлюють військову допомогу, з РФ обговорять можливість припинення вогню на 30 днів.