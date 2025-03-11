Армія РФ обстріляла 9 громад Сумщини: поранено одну людину, зруйновано приватний будинок

Протягом 11 березня російські війська здійснили 81 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 194 вибухи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема

Юнаківська громада: ворог вдарив FPV-дронами (20 вибухів), з артилерії (67 вибухів), мінометів (6 вибухів), КАБом (1 вибух), скидання з БпЛА вибухових боєприпасів (4 вибухи).

Хотінська громада: здійснено удар FPV-дроном (1 вибух), скидання вибухових пристроїв з БпЛА (2 вибухи).

Середино-Будська громада: росіяни били з мінометів (2 вибухи), з артилерії (10 вибухів), FPV-дронами (3 вибухи) та скинули ВОГ з БпЛА (2 вибухи).

Хутір-Михайлівська громада: завдано удар FPV-дроном (1 вибух).

Білопільська громада: 3 міни скинув ворог на територію громади.

Миропільська громада: росіяни вдарили з мінометів (5 вибухів), КАБами (4 вибухи), скинули вибухові пристрої з БпЛА (3 вибухи). Внаслідок обстрілу дістала поранення цивільна особа, зруйновано 1 приватний будинок.

Великописарівська громада: зафіксовано удар FPV-дроном (1 вибух), артобстріл (8 вибухів), обстріл із СПГ (5 вибухів), мінометний обстріл (3 міни), скид ВОГ з БпЛА (4 вибухи).

Краснопільська громада: завдано ударів FPV-дронами (4 вибухи), артобстріли (36 вибухів) та скид з БпЛА вибухових предметів (7 вибухів).

Есманьська громада: відбулося скидання вибухового пристрою з БпЛА (1 вибух).

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