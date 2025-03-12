12 з 20 безпілотників збили над Дніпропетровщиною, - ОВА
За попередньою інформацією в Дніпропетровській області було збито 12 безпілотників з 20.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА.
Внаслідок атаки ворожих дронів на Дніпро виникло кілька пожеж.
"Одна з них – у гаражі. Зайнявся легковик. Частково зруйнований двоповерховий приватний будинок. Також горить на інфраструктурних об'єктах. Дякую ДСНС, Нацполіції, комунальникам та усім відповідним службам за оперативну роботу з ліквідації наслідків ворожої атаки!", - написав він.
Нагадаємо ввечері 11 березня російські війська атакували Дніпро.
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