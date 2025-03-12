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Новини Ракетна атака на Кривий Ріг
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Удар РФ балістикою по Кривому Рогу: загинула жінка, 15 людей поранені, 5 з них - важкі (оновлено)

наслідки удару по Кривому Рогу 12 березня 2025 року

У Кривому Розі Дніпропетровської області через ворожу ракетну атаку загинула жінка.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

" Їй було 47 років", - уточнив він.

"На зараз, одна загибла жінка. Просто їхала у тролейбусі поруч. Двоє поранених у лікарні. Кляті кацапи", - інформує своєю чергою голова Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетний удар РФ по Кривому Рогу 5 березня: Кількість загиблих зросла до шести

Оновлена інформація

Пізніше Лисак поінформував, що кількість поранених у Кривому Розі зросла до п’яти. 50-річний чоловік госпіталізований у важкому стані, жінка 42 років – у середньому.

Ще одна 47-річна жінка лікуватиметься амбулаторно.

За даними ОВА, станом на 9.17, вже дев'ять постраждалих у Кривому Розі. Сім людей ушпиталені, з них троє - у важкому стані.

"Під прицілом були цивільні об’єкти. Понівечені інфраструктура, багатоповерхівки, адмінбудівлі, автобуси, гаражі, понад півтора десятки легкових автомобілів, магазини, навчальний заклад. Пожежі, які виникли через влучання, вже загасили", - повідомив Лисак.

Він також опублікував кілька світлин, на яких зафіксовано наслідки ворожої атаки.

наслідки удару по Кривому Рогу 12 березня 2025 року
наслідки удару по Кривому Рогу 12 березня 2025 року
наслідки удару по Кривому Рогу 12 березня 2025 року

Станом на 11.00, за даними Вілкула, до 14 людей зросла кількість поранених внаслідок ранкової ракетної атаки, серед них 9 жінок.

"У лікарнях перебуває 9 людей, з них четверо важких (у тому числі дві жінки 79-ти та 46-ти років) та один чоловік 58 років у вкрай важкому стані. Лікарі роблять все можливе", - уточнив він.

О 12.28 Лисак повідомив: "З 15 постраждалих у Кривому Розі 9 – госпіталізовані. П'ять поранених, на жаль, у важкому стані.

У місті продовжують ліквідовувати наслідки чергового російського злочину. Працюють комунальні служби. Долучилися благодійники.

Розгорнули штаб, де власникам потрощених осель видають ОСБ, плівку, деревину, саморізи. Це все допоможе оперативно провести тимчасовий ремонт. Тут же приймають заявки на матеріальну допомогу".

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що зранку 12 березня у Кривому Розі прогриміла серія вибухів: ворог атакував місто ракетами, влучання в інфраструктурний об’єкт, поранено людину, є постраждалі.

Автор: 

Кривий Ріг (1328) жертви (1779) балістичні ракети (390) Дніпропетровська область (3651) Криворізький район (101)


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12.03.2025 09:13 Відповісти
Де наш ракетний комплекс ОТРК ГРОМ-2. Чому за шість років клоунади жодної ракети не вироблено. Хто несе відповідальність за знищення нашого ракетного щита не ядерного стримування ?
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12.03.2025 11:09 Відповісти
чому за 10 років не побудували патроний завод і повністю залежні від поставок?
І не дозволяють приватникам в підвалах виробляти як в Пакистані.
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12.03.2025 12:49 Відповісти
В нас є патронні заводи. Ви дуже сильно відстали від життя.
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12.03.2025 13:22 Відповісти
це зельц та його гоп компанія... дермакі та інша зелена шваль...
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12.03.2025 20:07 Відповісти
Еще плюс Одесса. Переговоры в Джидде прошли успешно? Ну-ну. Зато из каждого утюга льется какой клоун мудрый "президент", спаситель нации прямо.
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12.03.2025 15:27 Відповісти
 
 