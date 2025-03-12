Присутність військ НАТО як миротворців в Україні є неприйнятною для РФ, - Лавров

Глава МЗС Росії Сергій Лавров назвав присутність військових НАТО на території України як миротворців неприйнятною.

Про це він заявив в інтерв'ю американським блогерам, передає Цензор.НЕТ.

"РФ за жодних умов не прийме присутності натівських військових в Україні як миротворців", - цитують його росЗМІ.

За словами Лаврова, Велика Британія та низка країн Європи хочуть "підняти ставки по Україні та готують щось, щоб підштовхнути Трампа до агресивних дій проти РФ".

Нагадаємо, 11 березня делегації США та України провели зустріч у Джидді.

Команди України та США зробили спільну заяву за результатами зустрічі в Саудівській Аравії: США відновлюють військову допомогу, з РФ обговорять можливість припинення вогню на 30 днів.

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