Присутність військ НАТО як миротворців в Україні є неприйнятною для РФ, - Лавров
Глава МЗС Росії Сергій Лавров назвав присутність військових НАТО на території України як миротворців неприйнятною.
Про це він заявив в інтерв'ю американським блогерам, передає Цензор.НЕТ.
"РФ за жодних умов не прийме присутності натівських військових в Україні як миротворців", - цитують його росЗМІ.
За словами Лаврова, Велика Британія та низка країн Європи хочуть "підняти ставки по Україні та готують щось, щоб підштовхнути Трампа до агресивних дій проти РФ".
Нагадаємо, 11 березня делегації США та України провели зустріч у Джидді.
Команди України та США зробили спільну заяву за результатами зустрічі в Саудівській Аравії: США відновлюють військову допомогу, з РФ обговорять можливість припинення вогню на 30 днів.
Топ коментарі
+35 Псамметих II
показати весь коментар12.03.2025 08:23
+20 Блукач Світами
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+16 Wladi Rymar #538977
показати весь коментар12.03.2025 08:29
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і це не будуть війська нато, а миротворці військ країни, любої...
а значить Росія не погоджується на план трампа.
що Трамп казав що буде робити якщо Росія не погодиться на його план?
завалить Україну зброєю.
так як росіяни в сирію ввели війська! вони казали, що вони там на запрошення президента ассада.
і хай західні країни розміщають тут свої воєнні бази.
Росія не буде дальше наступати, бо напад на західні війська буде вважатися нападом на західні країни.
окуповані території залишаться під Росією.
це буде закінчення війни по типу південної Кореї і північної Кореї.
Доречі,з Кореями не схожий,русня просто приєднала наші території до себе,а не створює ще одну проксі державу.
Приглашать боевой спецназ Северной Кореи для ведения войны против Украины тебе "прийнятно" и Украину ты не спрашивал.
А пригласить Украине к себе миротворческие войска для предотвращения войны с россией, тебе "неприйнятно".
Сказал бы сразу откровенно - рашке сцикотно
«Дебилы, *****!» - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0 фраза, произнесённая https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 Министром иностранных дел Российской Федерации https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сергеем Лавровым-Мерином 11 августа 2015 года в ходе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F пресс-конференции с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8 министром иностранных дел Саудовской Аравии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B9%D1%80 Аделем аль-Джубейром и затем получившая широкое освещение в средствах массовой коммуникации (СМК), ставшая в дальнейшем https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0 крылатой фразой и мемом."
парашіболотах
Цікаво ЧОМУ неприйнятною ???