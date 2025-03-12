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Новини Іноземні миротворці в Україні Лавров про миротворців в Україні
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Присутність військ НАТО як миротворців в Україні є неприйнятною для РФ, - Лавров

Лавров проти військових НАТО як миротворців в Україні

Глава МЗС Росії Сергій Лавров назвав присутність військових НАТО на території України як миротворців неприйнятною.

Про це він заявив в інтерв'ю американським блогерам, передає Цензор.НЕТ.

"РФ за жодних умов не прийме присутності натівських військових в Україні як миротворців", - цитують його росЗМІ.

За словами Лаврова, Велика Британія та низка країн Європи хочуть "підняти ставки по Україні та готують щось, щоб підштовхнути Трампа до агресивних дій проти РФ".

Нагадаємо, 11 березня делегації США та України провели зустріч у Джидді.

Команди України та США зробили спільну заяву за результатами зустрічі в Саудівській Аравії: США відновлюють військову допомогу, з РФ обговорять можливість припинення вогню на 30 днів.

Читайте: США не запросили у Париж на обговорення формату сил безпеки для України, - Associated Press

Автор: 

Лавров Сергій (1576) миротворці (816) росія (64923)


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Топ коментарі
+35
давай унылая лошадь покажи трампонам что вы не договороспособные
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12.03.2025 08:23
+20
ну шо трампуша, хочуть ********* миру?
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12.03.2025 08:24
+16
Сциться коняка.
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12.03.2025 08:29
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давай унылая лошадь покажи трампонам что вы не договороспособные
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12.03.2025 08:23 Відповісти
присутствие России на Терра также есть алогичным фактом в мире..
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12.03.2025 09:07 Відповісти
та диви, Єдік до тепер новітні правила написання не посилив: *********, ерефія, кацапстан
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12.03.2025 10:20 Відповісти
Він - патріарх серед квадроберів, за пайку вівса що завгодно станцює.
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12.03.2025 09:08 Відповісти
Прийміть з ****** - « НОВІЧЕК « 🇷🇺☠️🚫
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12.03.2025 09:21 Відповісти
Калантарян натякає на китайських миротворців.
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12.03.2025 08:23 Відповісти
Може на молдовських?
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12.03.2025 08:25 Відповісти
молдавани не знають, як своїх "миротворців" здихатись.
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12.03.2025 08:31 Відповісти
Може з КНДР, або Ірану?
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12.03.2025 08:37 Відповісти
Китайські миротворці сторона конфлікту, досвідос)
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12.03.2025 08:59 Відповісти
ну шо трампуша, хочуть ********* миру?
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12.03.2025 08:24 Відповісти
30 днів не протримаються
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12.03.2025 08:36 Відповісти
це сродні: викликаємо поліцію? - ні. але за мир.
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12.03.2025 09:32 Відповісти
А трампон розповідає що *уйло хоче миру!
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12.03.2025 08:25 Відповісти
Бо в плани Путіна, Лаврова і компанії входить окупація всієї України.
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12.03.2025 08:30 Відповісти
Вони вже й самі розуміють,що всю Україну окупувати не в змозі,зараз просто будуть гребсти що вийде, от і все.
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12.03.2025 08:59 Відповісти
У тих кого ти написав є імена, *****, кінь *****вський та *****вська шобла.
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12.03.2025 09:15 Відповісти
Бульбафюрер что то притих про своих миротворцев.
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12.03.2025 08:26 Відповісти
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12.03.2025 08:26 Відповісти
пупсів би нагнати - було б ******** - да - лавр
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12.03.2025 08:27 Відповісти
Сциться коняка.
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12.03.2025 08:29 Відповісти
https://t.me/torreddo/28104
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12.03.2025 08:33 Відповісти
Якби мерина менше запитували, що йому подобається. а що ні - він би менше іржав, а то й взагалі мовчки шкандибав
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12.03.2025 08:33 Відповісти
Ну,то пзд вам.
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12.03.2025 08:35 Відповісти
а миротворці можуть бути від держав які входять в НАТО.
і це не будуть війська нато, а миротворці військ країни, любої...
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12.03.2025 08:40 Відповісти
Кон", умови ставить сильний противник. А не країна, "вторая в мірє" недоармія якої, маючи величезну перевагу в техніці, озброєнні і ***********, за 3 роки не змогла захопити, навіть, Донецької області.
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12.03.2025 08:43 Відповісти
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12.03.2025 08:44 Відповісти
Только руцкие "миротворцы" в Абхазии, Приднестровье и Армении - "миротворцы". Причем им и мандата ООН не надо. Оккупанты под видом миротворцев и "освободителей" это любая игра *****
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12.03.2025 08:47 Відповісти
вас ніхто не питає
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12.03.2025 08:50 Відповісти
Ух, холодний душ на голову трампона.
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12.03.2025 08:51 Відповісти
А хто тебе питає, коняка? Чиї війська заходять в Україну - то справа України. Ти ж завів до Курщіни корейців, - ми теж не у захваті від тієї ідеї, чи може ти нас питав про це, та ми погодилися?!
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12.03.2025 08:51 Відповісти
Україна не країна іпаної клячі, ти дебілятко само розберись спершу про що рохкаєш
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12.03.2025 09:43 Відповісти
Нашо ти тут сереш, мразота?
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12.03.2025 09:43 Відповісти
Тебе адмін трахнув і ти знову поліз сюди скавучати?)
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13.03.2025 20:36 Відповісти
адмін може самого себе лише. там на це лише і вистачає.
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24.03.2025 16:33 Відповісти
Нет у него никакого права, потому, что он не человек, а навозный червяк и страны у него нет, а есть куча говна под названием быдлостан, вот такой расклад.
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12.03.2025 09:45 Відповісти
Скоріше не блукач світами, а блукач по вигрібним ямам Європи. Молися за свого ху...ла, бо коли він здохне таких як ти попруть на історичну батьківщину ху...лостан
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12.03.2025 10:07 Відповісти
Присутність коней у міжнародних відносинах є неприйнятним
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12.03.2025 08:51 Відповісти
Американські миротворці-спостерігачі були б найбільш доречними: США посередник в переговорах, хто як не США зацікавлений в об'єктивному контролі, щоб ніхто (росія) не надурив?
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12.03.2025 08:52 Відповісти
А хто будет на*бывать, тому сразу по тупой бурятской роже.
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12.03.2025 09:03 Відповісти
Або будуть миротворці з НАТО, або будуть миротворці з НАТО, немає в тебе вибору, стара коняка (і змиритися доведеться!!
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12.03.2025 08:54 Відповісти
Хто пустив тварину до людського житла??? Негайно лапаса по морді та копняка під жопу, щоб летіло до стойла кулею.
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12.03.2025 08:57 Відповісти
Пора уже на колбасу...
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12.03.2025 09:04 Відповісти
Это очень хорошо, пусть рашистская быдлота выдвигает как можно больше условий, есть надежда, что американский шизофреник пошлёт их по курсу рускага корабля.
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12.03.2025 09:05 Відповісти
нам більше аргументів. язьік мой - враг мой.
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12.03.2025 09:37 Відповісти
Аргумент у всего человечества один - если оно хочет выжить, то нужно уничтожить быдлостан, точка.
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12.03.2025 09:46 Відповісти
Міністр опускається до рівня блогерів! Іншими вже не спиймається. Тху!
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12.03.2025 09:05 Відповісти
Міністр ху...ла, а це не справжній міністр, а звичайна лялька, конячка, на дротиках. Которую смикають як побажає її хазяин у даному випадку ху...ло
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12.03.2025 09:58 Відповісти
Лошадка ти ж тіпа міра бажаєш.
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12.03.2025 09:18 Відповісти
це не НАТО. це країни від себе будуть присутствувать.
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12.03.2025 09:19 Відповісти
план трампа: закінчення війни по лінії фронту, Україна не вступає в НАТО, в Україну вводяться європейські миротворці.
а значить Росія не погоджується на план трампа.
що Трамп казав що буде робити якщо Росія не погодиться на його план?
завалить Україну зброєю.
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12.03.2025 09:22 Відповісти
яка Росії різниця які війська Україна буде приглашати на свою територію? це особиста справа України кого сюди приглашати, кого ні. це що, територія Росії, щоб вона вирішувала кого сюди можна приглашати?
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12.03.2025 09:25 Відповісти
Росія ввела війська в південно-східну Україну. то чого захід не може ввести війська в північно-західну Україну? на запрошення президента зеленського і верховної ради! все законно!

так як росіяни в сирію ввели війська! вони казали, що вони там на запрошення президента ассада.

і хай західні країни розміщають тут свої воєнні бази.
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12.03.2025 09:31 Відповісти
я знаю, як закінчиться війна. західні війська заїдуть з західного кордону в Україну, на бтр-ах, броньованих машинах. обабіч доріг будуть стояти українці, їх вітати , з прапорами Америки, Євросоюзу і України. вони розмістять свої військові бази по всій Україні.
Росія не буде дальше наступати, бо напад на західні війська буде вважатися нападом на західні країни.
окуповані території залишаться під Росією.
це буде закінчення війни по типу південної Кореї і північної Кореї.
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12.03.2025 09:35 Відповісти
Зрозуміло всім,що це дуууже поганий варіант,але далеко не найгірший для нас.
Доречі,з Кореями не схожий,русня просто приєднала наші території до себе,а не створює ще одну проксі державу.
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12.03.2025 10:10 Відповісти
Присутність військ НАТО як миротворців в Україні є неприйнятною для РФ, - Лавров - ІНШИМИ СЛОВАМИ-"НЕ ЗАВАЖАЙТЕ НАМ ЗНИЩУВАТИ УКРАЇНУ І ВБИВАТИ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД .ПРИСУТНІСТЮ НА ТЕРИТОРІЇ УКРЇНИ НАШИХ ВБИВЦЬ"
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12.03.2025 09:36 Відповісти
Присутність військ московії як миротворців в Україні є неприйнятною
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12.03.2025 09:37 Відповісти
ПНХ
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12.03.2025 09:38 Відповісти
Странный ты лавров.
Приглашать боевой спецназ Северной Кореи для ведения войны против Украины тебе "прийнятно" и Украину ты не спрашивал.
А пригласить Украине к себе миротворческие войска для предотвращения войны с россией, тебе "неприйнятно".
Сказал бы сразу откровенно - рашке сцикотно
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12.03.2025 09:50 Відповісти
"

«Дебилы, *****!» - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0 фраза, произнесённая https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 Министром иностранных дел Российской Федерации https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сергеем Лавровым-Мерином 11 августа 2015 года в ходе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F пресс-конференции с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8 министром иностранных дел Саудовской Аравии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B9%D1%80 Аделем аль-Джубейром и затем получившая широкое освещение в средствах массовой коммуникации (СМК), ставшая в дальнейшем https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0 крылатой фразой и мемом."
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12.03.2025 09:52 Відповісти
Мовчи коняка, бо від твоєї брехні нічого не залежить. Так і кажи ху...ло передав мені наказ я зачитую
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12.03.2025 09:53 Відповісти
унылая лошадь помжет повторять эту мантру аж пока не всрёцца. НАТО должно ему ответить шо оно ложило на его обеспокоенности. по другому с кацапскими питорами балакать нельзя
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12.03.2025 10:02 Відповісти
Нас не влаштовують московити на українських територіях, тобто можете йти на йух із своїми запереченнями! Ваше місце на параші болотах
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12.03.2025 10:03 Відповісти
Интересно, схавает ли это рыжий нарцисс или нет?
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12.03.2025 10:39 Відповісти
Для рашистів неприйнятне все, що хоч якось укріплює Україну, то про який мир взагалі можна розмовляти з тими фашистами? Це марна трата часу, бо вони вимагають тільки повної капітуляції і будуть надалі знищувати Україну і все українське. А для цього і переговори не потрібні, достатньо одностороннього рішення Заходу і України: продовжувати нищити рашку чи таки капітулювати.
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12.03.2025 10:54 Відповісти
Якось так пофіг на те що верзе ця стара шкапа... навіть не хочеться тратити час щоб слухати цю маячню...
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12.03.2025 10:57 Відповісти
Присутність військ РФ як окупантів є неприйнятною для України
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12.03.2025 11:10 Відповісти
Здохни рашиська мерзота.
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12.03.2025 11:18 Відповісти
А шо такоє? З 2014 кацапня верещить, що воює проти всього НАТО. А тут раптом "нє сагласная я".
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12.03.2025 11:31 Відповісти
Навзаєм, присутність росії біля кордонів України є також неприйнятною, але що поробиш, сусід є сусід і з цим якось треба жити...
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12.03.2025 11:46 Відповісти
Лавров назвав присутність військових НАТО на території України як миротворців неприйнятною…

Цікаво ЧОМУ неприйнятною ???
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12.03.2025 12:28 Відповісти
То ставте кацапів перед фактом присутність військових НАТО як миротворців або як повноцінних учасників війни 😡
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12.03.2025 13:55 Відповісти
 
 