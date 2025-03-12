Ворог намагався прорвати нашу оборону біля Костянтинополя та покращити тактичне положення у Серебрянському лісництві, - ОСУВ "Хортиця"

На Харківському напрямку противник вів наступ у Вовчанську та поновив штурми Глибокого. Ворог успіхів не мав.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".

Як зазначається, на Куп’янському напрямку ворожа армія атакувала у напрямках Петропавлівки, Зеленого Гаю, Нової Кругляківки та Загризового. Усі атаки виявилися марними та безуспішними. Ворог отримав відсіч, зазнав безповоротних втрат та відступив на вихідний рубіж.

"На Лиманському напрямку ворожі штурмові групи безуспішно атакували укріплення наших військ біля Чернещини, Греківки, Зеленої Долини, Новомихайлівки, Мирного та Ямполівки. Втрат наших позицій не допущено. Ворог намагався покращити тактичне положення у Серебрянському лісництві, без успіхів", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ посилили тиск на Лиманському напрямку та збільшили кількість атак біля Костянтинополя, - ОСУВ "Хортиця"

За даними ОСУВ "Хортиця", на Сіверському напрямку противник вів наступальні дії в районах Білогорівки, Григорівки та Верхньокам’янського. Всі ворожі атаки було успішно відбито нашими захисниками.

Також зазначається, що на Краматорському та Торецькому напрямках ворог атакував наші оборонні укріплення біля Предтечиного, Ступочок, Білої Гори, Диліївки, Дружби, Дачного, Кримського - безуспішно. В районах Часового Яру та Торецька погіршення тактичного положення чи просування окупантів не допущено. Наші захисники продовжують стримувати натиск, знищуючи переважаючі сили противника.

"На Покровському напрямку штурмові дії різної інтенсивності противник вів у напрямках Миролюбівки, Променю, Миколаївки, Новоукраїнки, Звірового, Удачного, Успенівки, Новоолександрівки, Котлярівки, Преображенки, Богданівки та Андріївки. Ворожа атака захлинулася, противник поніс втрати, поставленої мети не досяг", - додають в ОСУВ "Хортиця".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через потепління окупанти не змогли перекинути сили поблизу річки Оскіл, - ОСУВ "Хортиця"

На Новопавлівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах Костянтинополя, Катеринівки, Вільного Поля, Скудного та Бурлацького. Атаки окупантів відбито, противник отримав гідну відсіч та відступив.